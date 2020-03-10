Аналитики Литвы: снижение цен на нефть может разбалансировать экономику 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что в ночь на понедельник мировые цены на нефть упали едва ли не на треть до 30 долларов за баррель, литовские эксперты говорят, что ситуация может затянуться. Прогнозируется, что это может снизить цены на горючее, однако одновременно может ещё больше разбалансировать мировую экономику.



По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, цена на нефть в ближайшее время могут упасть ещё больше, если Саудовская Аравия и Россия не вернутся к столу переговоров.



"Это очень плохие индикаторы, в направлении чего движется весь мир, потому что это одно из побочных влияний коронавируса, у России разногласия с Саудовской Аравией по поводу дальнейшей стратегии, у нас теперь нынешняя цена на нефть – 35 долларов за баррель, и она может быть ещё ниже в ближайшие недели", – сказал BNS Т. Повилаускас. В связи с тем, что в ночь на понедельник мировые цены на нефть упали едва ли не на треть до 30 долларов за баррель, литовские эксперты говорят, что ситуация может затянуться. Прогнозируется, что это может снизить цены на горючее, однако одновременно может ещё больше разбалансировать мировую экономику.По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, цена на нефть в ближайшее время могут упасть ещё больше, если Саудовская Аравия и Россия не вернутся к столу переговоров."Это очень плохие индикаторы, в направлении чего движется весь мир, потому что это одно из побочных влияний коронавируса, у России разногласия с Саудовской Аравией по поводу дальнейшей стратегии, у нас теперь нынешняя цена на нефть – 35 долларов за баррель, и она может быть ещё ниже в ближайшие недели", – сказал BNS Т. Повилаускас. Председатель Комиссии по налогам Литовской конфедерации предпринимательства Марюс Дубниковас говорит, что низкие цены на нефть – словно допинг для мировой экономики, потому что могут позволить амортизировать другие выросшие затраты на производство, например, зарплаты работников.



"Низкие цены на нефть могут принести оживление таким странам, как Китай, который пострадал от вспышки вируса, что приостановила рост объемов производства. Помимо Китая, однозначно низкие цены могут простимулировать и экономики еврозоны, Японии и Индии, которые иногда больше (экономик – ред.) Бразилии и России вместе взятых",– сказал для сообщения аналитик.



По его словам, ситуация может затянуться, потому что Саудовская Аравия, которая начала войну цен на нефть, настроена забрать часть рынка.



Аналитики говорят, что на снижение цен на нефть в Литве в ближайшие дни начнут реагировать и оптовики, и розничники, однако радоваться этому не стоит, потому что это может ещё больше разбалансировать экономику.



После того, как Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК) и её союзники – так называемая группа ОПЕК+ в пятницу не смогли достичь соглашения о дальнейших ограничениях производства, Саудовская Аравия начала войну цен на нефть, из-за которой цены на нефть в понедельник обрушились более чем на 25%. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: нефть, цены, ОПЕК География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии