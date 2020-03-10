Мы могли бы доказать, что последний год перед выборами в сейм не потерян – президент

Мы могли бы доказать, что последний год перед выборами в сейм не потерян, говорит литовский президент Гитанас Науседа после обсуждения с правлением парламента инициатив предпоследней сессии сейма этого созыва.
"Думаю, что мы точно можем сделать большой шаг вперёд, невзирая на то, что это предпоследняя сессия сейма, и мы могли бы доказать на своём хорошем примере, что последний год перед выборами в сейм не потерян, что даже в этот год можно проделать очень большую работу на благо Литвы", – сказал президент журналистам в понедельник после встречи в сейме.
"У нас есть амбициозные программы, и сейм, и мы, как президентское ведомство, вносим много законопроектов: конкурсные закупки, поправки к законам о превенции коррупции, изменения в законах о лесах, о судах, мы все их обсудили. Обсудили и некоторых вероятных кандидатов на замещение некоторых позиций, и я надеюсь, что мы услышали друг друга", – отметил глава государства.
Президент Г. Науседа предложил внести в план работ сессии парламента девять законотворческих инициатив, в том числе – реформу сферы конкурсных закупок и проект закона о превенции коррупции.
Очередная осенняя сессия сейма начинается 10 марта и завершится 30 июня – это будет последняя сессия сейма 12-ого созыва. В сентябре политики еще соберутся на очередную осеннюю сессию, однако уже в октябре состоятся новые парламентские выборы и в ноябре присягнёт новый парламент. Очередная осенняя сессия завершится 23 декабря.
Во вторник литовский сейм начинает очередную весеннюю сессию. Это будет последняя сессия парламента этого созыва.
Председатель сейма Викторас Пранцкетис и премьер Саулюс Сквернялис представят программу задач весенней сессии.
Во вторник также планируется представить кандидатуры трех судей Конституционного суда (КС) и кандидатуру председателя Верховного суда Литвы.
Судьями КС предлагается назначить судью Верховного суда Литвы Альгиса Норкунаса, адвоката Гедраса Ластаускенаса, канцлера КС Ингриду Данелене.
В председатели Верховного суда президент выдвигает временно возглавляющую этот суд Сигиту Руденайте.
В целом в проекте программы сессии более 580 правовых проектов. Правительство предложило включить в эту программу 147 проектов законов, президент Гитанас Науседа – девять, члены сейма (фракции) – около 300 проектов законов.
Часть внесенных в программу проектов уже были представлены на прежних сессиях, их рассмотрение продолжится. Кроме того, во время сессии будет заслушано первое годовое сообщение президента Г. Науседы, а также годовой отчет правительства.
"Очень важно, что на этой весенней сессии мы поднимем очень актуальный в мире вопрос климатических изменений, будем говорить о загрязнении и возобновляемой энергетике. Также обсудим и "Брексит", как это затронет наших соотечественников. Конечно, нашим приоритетом остается образование – будем искать лучшую модель финансирования и управления, будем стремиться к бесплатному бакалаврскому обучению, завершим реорганизацию высших школ", – назвал главные акценты программы работы спикер сейма.
Очередная осенняя сессия сейма начинается 10 марта и завершится 30 июня – это будет последняя сессия сейма 12-ого созыва. В сентябре политики еще соберутся на очередную осеннюю сессию, однако уже в октябре состоятся новые парламентские выборы и в ноябре присягнёт новый парламент. Очередная осенняя сессия завершится 23 декабря.
Во вторник литовский сейм начинает очередную весеннюю сессию. Это будет последняя сессия парламента этого созыва.
Председатель сейма Викторас Пранцкетис и премьер Саулюс Сквернялис представят программу задач весенней сессии.
Во вторник также планируется представить кандидатуры трех судей Конституционного суда (КС) и кандидатуру председателя Верховного суда Литвы.
Судьями КС предлагается назначить судью Верховного суда Литвы Альгиса Норкунаса, адвоката Гедраса Ластаускенаса, канцлера КС Ингриду Данелене.
В председатели Верховного суда президент выдвигает временно возглавляющую этот суд Сигиту Руденайте.
В целом в проекте программы сессии более 580 правовых проектов. Правительство предложило включить в эту программу 147 проектов законов, президент Гитанас Науседа – девять, члены сейма (фракции) – около 300 проектов законов.
Часть внесенных в программу проектов уже были представлены на прежних сессиях, их рассмотрение продолжится. Кроме того, во время сессии будет заслушано первое годовое сообщение президента Г. Науседы, а также годовой отчет правительства.
"Очень важно, что на этой весенней сессии мы поднимем очень актуальный в мире вопрос климатических изменений, будем говорить о загрязнении и возобновляемой энергетике. Также обсудим и "Брексит", как это затронет наших соотечественников. Конечно, нашим приоритетом остается образование – будем искать лучшую модель финансирования и управления, будем стремиться к бесплатному бакалаврскому обучению, завершим реорганизацию высших школ", – назвал главные акценты программы работы спикер сейма.