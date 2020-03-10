Мы могли бы доказать, что последний год перед выборами в сейм не потерян – президент 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Мы могли бы доказать, что последний год перед выборами в сейм не потерян, говорит литовский президент Гитанас Науседа после обсуждения с правлением парламента инициатив предпоследней сессии сейма этого созыва.



"Думаю, что мы точно можем сделать большой шаг вперёд, невзирая на то, что это предпоследняя сессия сейма, и мы могли бы доказать на своём хорошем примере, что последний год перед выборами в сейм не потерян, что даже в этот год можно проделать очень большую работу на благо Литвы", – сказал президент журналистам в понедельник после встречи в сейме.



"У нас есть амбициозные программы, и сейм, и мы, как президентское ведомство, вносим много законопроектов: конкурсные закупки, поправки к законам о превенции коррупции, изменения в законах о лесах, о судах, мы все их обсудили. Обсудили и некоторых вероятных кандидатов на замещение некоторых позиций, и я надеюсь, что мы услышали друг друга", – отметил глава государства. Мы могли бы доказать, что последний год перед выборами в сейм не потерян, говорит литовский президент Гитанас Науседа после обсуждения с правлением парламента инициатив предпоследней сессии сейма этого созыва."Думаю, что мы точно можем сделать большой шаг вперёд, невзирая на то, что это предпоследняя сессия сейма, и мы могли бы доказать на своём хорошем примере, что последний год перед выборами в сейм не потерян, что даже в этот год можно проделать очень большую работу на благо Литвы", – сказал президент журналистам в понедельник после встречи в сейме."У нас есть амбициозные программы, и сейм, и мы, как президентское ведомство, вносим много законопроектов: конкурсные закупки, поправки к законам о превенции коррупции, изменения в законах о лесах, о судах, мы все их обсудили. Обсудили и некоторых вероятных кандидатов на замещение некоторых позиций, и я надеюсь, что мы услышали друг друга", – отметил глава государства.



Очередная осенняя сессия сейма начинается 10 марта и завершится 30 июня – это будет последняя сессия сейма 12-ого созыва. В сентябре политики еще соберутся на очередную осеннюю сессию, однако уже в октябре состоятся новые парламентские выборы и в ноябре присягнёт новый парламент. Очередная осенняя сессия завершится 23 декабря.







Во вторник литовский сейм начинает очередную весеннюю сессию. Это будет последняя сессия парламента этого созыва.



Председатель сейма Викторас Пранцкетис и премьер Саулюс Сквернялис представят программу задач весенней сессии.



Во вторник также планируется представить кандидатуры трех судей Конституционного суда (КС) и кандидатуру председателя Верховного суда Литвы.



Судьями КС предлагается назначить судью Верховного суда Литвы Альгиса Норкунаса, адвоката Гедраса Ластаускенаса, канцлера КС Ингриду Данелене.



В председатели Верховного суда президент выдвигает временно возглавляющую этот суд Сигиту Руденайте.



В целом в проекте программы сессии более 580 правовых проектов. Правительство предложило включить в эту программу 147 проектов законов, президент Гитанас Науседа – девять, члены сейма (фракции) – около 300 проектов законов.



Часть внесенных в программу проектов уже были представлены на прежних сессиях, их рассмотрение продолжится. Кроме того, во время сессии будет заслушано первое годовое сообщение президента Г. Науседы, а также годовой отчет правительства.



"Очень важно, что на этой весенней сессии мы поднимем очень актуальный в мире вопрос климатических изменений, будем говорить о загрязнении и возобновляемой энергетике. Также обсудим и "Брексит", как это затронет наших соотечественников. Конечно, нашим приоритетом остается образование – будем искать лучшую модель финансирования и управления, будем стремиться к бесплатному бакалаврскому обучению, завершим реорганизацию высших школ", – назвал главные акценты программы работы спикер сейма. Президент Г. Науседа предложил внести в план работ сессии парламента девять законотворческих инициатив, в том числе – реформу сферы конкурсных закупок и проект закона о превенции коррупции.Очередная осенняя сессия сейма начинается 10 марта и завершится 30 июня – это будет последняя сессия сейма 12-ого созыва. В сентябре политики еще соберутся на очередную осеннюю сессию, однако уже в октябре состоятся новые парламентские выборы и в ноябре присягнёт новый парламент. Очередная осенняя сессия завершится 23 декабря.Во вторник литовский сейм начинает очередную весеннюю сессию. Это будет последняя сессия парламента этого созыва.Председатель сейма Викторас Пранцкетис и премьер Саулюс Сквернялис представят программу задач весенней сессии.Во вторник также планируется представить кандидатуры трех судей Конституционного суда (КС) и кандидатуру председателя Верховного суда Литвы.Судьями КС предлагается назначить судью Верховного суда Литвы Альгиса Норкунаса, адвоката Гедраса Ластаускенаса, канцлера КС Ингриду Данелене.В председатели Верховного суда президент выдвигает временно возглавляющую этот суд Сигиту Руденайте.В целом в проекте программы сессии более 580 правовых проектов. Правительство предложило включить в эту программу 147 проектов законов, президент Гитанас Науседа – девять, члены сейма (фракции) – около 300 проектов законов.Часть внесенных в программу проектов уже были представлены на прежних сессиях, их рассмотрение продолжится. Кроме того, во время сессии будет заслушано первое годовое сообщение президента Г. Науседы, а также годовой отчет правительства."Очень важно, что на этой весенней сессии мы поднимем очень актуальный в мире вопрос климатических изменений, будем говорить о загрязнении и возобновляемой энергетике. Также обсудим и "Брексит", как это затронет наших соотечественников. Конечно, нашим приоритетом остается образование – будем искать лучшую модель финансирования и управления, будем стремиться к бесплатному бакалаврскому обучению, завершим реорганизацию высших школ", – назвал главные акценты программы работы спикер сейма. BNS Категории: политика Ключевые слова: чиновники, сессия, вопросы, назначения География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии