Месть подают холодной — зачем Россия обрушила цены на нефть 🔊 Воспроизвести



Мировой экономический кризис уже бушует вовсю — пора его возглавить и использовать все возможности, которые он открывает. Бонусом проходит приятная возможность поквитаться кое с кем за кое-что.



В классической западной политологии обрушение Советского Союза описывается как закономерный результат сочетания нескольких хитрых внешних манипуляций, проведённых коллективным Западом под управлением команды Рейгана, которые привели к лавинообразному нарастанию экономических проблем Советского Союза и внутренним разногласиям в советской элите. В сочетании с усталостью населения от изжившей себя идеологии эти вызовы привели к самодемонтажу первого социалистического государства планеты.



Под манипуляциями прежде всего подразумевается рейгановский блеф с СОИ (Стратегическая Оборонная Инициатива), благодаря которому СССР всё глубже и глубже залезал в слишком дорогую для него в 80-х гонку вооружений, и обрушение цен на нефть (главный источник нефтедолларов для советской экономики), которое США организовали с помощью Саудовской Аравии, умело спекулируя на исламистской солидарности, подогреваемой войной в Афганистане. В классической западной политологии обрушение Советского Союза описывается как закономерный результат сочетания нескольких хитрых внешних манипуляций, проведённых коллективным Западом под управлением команды Рейгана, которые привели к лавинообразному нарастанию экономических проблем Советского Союза и внутренним разногласиям в советской элите. В сочетании с усталостью населения от изжившей себя идеологии эти вызовы привели к самодемонтажу первого социалистического государства планеты.Под манипуляциями прежде всего подразумевается рейгановский блеф с СОИ (Стратегическая Оборонная Инициатива), благодаря которому СССР всё глубже и глубже залезал в слишком дорогую для него в 80-х гонку вооружений, и обрушение цен на нефть (главный источник нефтедолларов для советской экономики), которое США организовали с помощью Саудовской Аравии, умело спекулируя на исламистской солидарности, подогреваемой войной в Афганистане.



Нам же необходимо понять, что дорогие заокеанские партнёры не сделали никаких выводов из реальной истории обрушения СССР — и это хорошо.



История – баба лукавая, и будет очень забавно читать в учебниках будущего, как коллективный Восток под руководством Путина сперва блефом втянул США в бессмысленную и слишком дорогую для Америки 2020-х (с её трилионным дефицитом бюджета) гонку вооружений и в тот момент, когда американские элиты потеряли единство (а фондовый рынок затрещал по швам, теряя 15% за неделю), обрушил цены на нефть — а с ними и экономику Запада.



Короче, Путин поступил с США, как Рейган с СССР.



Этот взгляд на происходящее ныне будет не менее упрощённым, потому что люди вообще любят символизм, а политологи — особенно.



Но нам прямо сейчас надо ответить на вопрос — зачем в пятницу, 6 марта 2020 года, Россия обрушила цены на нефть.



Итак, давайте начнём с фактов:



1) Россия на начало 2020 года имеет профицитный бюджет, свёрстанный из расчёта стоимости барреля нефти в 40 долларов. По состоянию на 1 марта 2020 года ЗВР России оцениваются в более чем 570 млрд. долларов.



2) Саудовская Аравия на начало 2020 года имеет бюджет, который становится бездефицитным при средней годовой цене нефти 85 долларов за баррель. ЗВР Саудовской Аравии на начало 2020 года оцениваются в чуть более 500 млрд. долларов.



3) США на начало 2020 года имеют бюджет, не зависящий от цен на нефть, но имеющий более чем трилионный дефицит при расходной части в 4,7 трлн. долларов. В сочетании с самым большим государственным долгом — около 23,4 трлн. долларов — существование этого государства поддерживается только пресловутым «печатным станком» ФРС и контролем над нефтедолларами. ЗВР США на этом фоне выглядят и являются статистической погрешностью.



4) На начало 2020 года две трети объёма нефти, добытой в США, составляла так называемая «сланцевая» нефть. Сегодня американские ведомства начинают делать хорошую мину при плохой игре и утверждать, что разработка сланцевой нефти прекратится при цене в 25 долларов за баррель, но это явно негодная попытка предупредить панику на бирже. Негодная прежде всего потому, что чудовищная степень закредитованности компаний, занимающихся «сланцем», известна всем финансистам.



5) Кроме того, паника на американских биржах уже присутствует в связи с непрерывным падением всех индексов и капитализаций на протяжении последних трёх недель, вызванным то ли страхом перед коронавирусом, то ли попыткой управляемого сдувания финансовых пузырей под благовидным предлогом — т. н. «коррекция».



С учётом всех вышеизложенных фактов мне лично представляется, что решение России уронить цены на нефть абсолютно прагматично и преследует три основные задачи:



а) упрочить контроль над Ближним Востоком, сделав более зависимой и управляемой Саудовскую Аравию;



б) перейти к следующей стадии импортозамещения и отвязки экономики от влияния нефтедоллара;



в) уничтожить нефтегазовых конкурентов в США — сильно закредитованные «сланцевые» компании — и, бонусно, сломать спину верблюду американской экономики, а стало быть и гегемонии доллара.



На последнем пункте стоит остановиться особо — вы можете увидеть в прямом эфире прямо сегодня, 9 марта 2020 года, в 17.30 по Москве, с началом торгов на востоке США, как начнут сыпаться акции основных производителей «сланца». Вот вам увлекательные ссылки — Pioneer Natural Resources Co., Whiting Petroleum Corporation, Occidental Petroleum Corporation.



Кроме того, есть такой важный показатель, как число активных буровых установок в США, но он обладает некоторой инерцией и будет обновлён только в конце недели.



Обрушение этих капитализаций с немалой долей вероятности потянет американские биржи дальше вниз, в пучину неуправляемого кризиса.



Решение России обрушить рынок нефти — это решение возглавить управление мировым экономическим кризисом и получить максимум бонусов при его завершении. И это правильно — мы должны, образно говоря, получить максимум при делёжке «американского наследства». Мы имеем на это не только моральное право, но и все надлежащие ресурсы: здоровые финансы, всё более самостоятельную экономику, «мастерскую мира» — Китай — в союзниках, армию, флот и Росгвардию.



Белкам-истеричкам, у которых из-за колебания курса доллара срывается поездка на встречу с коронавирусом в Испанию или Италию, рекомендую успокоиться и посетить, к примеру, Карелию или Байкал.



Оставайтесь с нами — мир никогда не будет прежним, русское солнце восходит — медленно, но неуклонно.



Автор: Сергей Загатин для издания Подобная трактовка событий не просто сильно упрощена, а упрощена чудовищно — хотя вполне подходит для обучения новых солдат глобализма во всяких ВШЭ-подобных шарашках.Нам же необходимо понять, что дорогие заокеанские партнёры не сделали никаких выводов из реальной истории обрушения СССР — и это хорошо.История – баба лукавая, и будет очень забавно читать в учебниках будущего, как коллективный Восток под руководством Путина сперва блефом втянул США в бессмысленную и слишком дорогую для Америки 2020-х (с её трилионным дефицитом бюджета) гонку вооружений и в тот момент, когда американские элиты потеряли единство (а фондовый рынок затрещал по швам, теряя 15% за неделю), обрушил цены на нефть — а с ними и экономику Запада.Короче, Путин поступил с США, как Рейган с СССР.Этот взгляд на происходящее ныне будет не менее упрощённым, потому что люди вообще любят символизм, а политологи — особенно.Но нам прямо сейчас надо ответить на вопрос — зачем в пятницу, 6 марта 2020 года, Россия обрушила цены на нефть.1) Россия на начало 2020 года имеет профицитный бюджет, свёрстанный из расчёта стоимости барреля нефти в 40 долларов. По состоянию на 1 марта 2020 года ЗВР России оцениваются в более чем 570 млрд. долларов.2) Саудовская Аравия на начало 2020 года имеет бюджет, который становится бездефицитным при средней годовой цене нефти 85 долларов за баррель. ЗВР Саудовской Аравии на начало 2020 года оцениваются в чуть более 500 млрд. долларов.3) США на начало 2020 года имеют бюджет, не зависящий от цен на нефть, но имеющий более чем трилионный дефицит при расходной части в 4,7 трлн. долларов. В сочетании с самым большим государственным долгом — около 23,4 трлн. долларов — существование этого государства поддерживается только пресловутым «печатным станком» ФРС и контролем над нефтедолларами. ЗВР США на этом фоне выглядят и являются статистической погрешностью.4) На начало 2020 года две трети объёма нефти, добытой в США, составляла так называемая «сланцевая» нефть. Сегодня американские ведомства начинают делать хорошую мину при плохой игре и утверждать, что разработка сланцевой нефти прекратится при цене в 25 долларов за баррель, но это явно негодная попытка предупредить панику на бирже. Негодная прежде всего потому, что чудовищная степень закредитованности компаний, занимающихся «сланцем», известна всем финансистам.5) Кроме того, паника на американских биржах уже присутствует в связи с непрерывным падением всех индексов и капитализаций на протяжении последних трёх недель, вызванным то ли страхом перед коронавирусом, то ли попыткой управляемого сдувания финансовых пузырей под благовидным предлогом — т. н. «коррекция».С учётом всех вышеизложенных фактов мне лично представляется, что решение России уронить цены на нефть абсолютно прагматично и преследует три основные задачи:а) упрочить контроль над Ближним Востоком, сделав более зависимой и управляемой Саудовскую Аравию;б) перейти к следующей стадии импортозамещения и отвязки экономики от влияния нефтедоллара;в) уничтожить нефтегазовых конкурентов в США — сильно закредитованные «сланцевые» компании — и, бонусно, сломать спину верблюду американской экономики, а стало быть и гегемонии доллара.На последнем пункте стоит остановиться особо — вы можете увидеть в прямом эфире прямо сегодня, 9 марта 2020 года, в 17.30 по Москве, с началом торгов на востоке США, как начнут сыпаться акции основных производителей «сланца». Вот вам увлекательные ссылки — Pioneer Natural Resources Co., Whiting Petroleum Corporation, Occidental Petroleum Corporation.Кроме того, есть такой важный показатель, как число активных буровых установок в США, но он обладает некоторой инерцией и будет обновлён только в конце недели.Обрушение этих капитализаций с немалой долей вероятности потянет американские биржи дальше вниз, в пучину неуправляемого кризиса.Решение России обрушить рынок нефти — это решение возглавить управление мировым экономическим кризисом и получить максимум бонусов при его завершении. И это правильно — мы должны, образно говоря, получить максимум при делёжке «американского наследства». Мы имеем на это не только моральное право, но и все надлежащие ресурсы: здоровые финансы, всё более самостоятельную экономику, «мастерскую мира» — Китай — в союзниках, армию, флот и Росгвардию.Белкам-истеричкам, у которых из-за колебания курса доллара срывается поездка на встречу с коронавирусом в Испанию или Италию, рекомендую успокоиться и посетить, к примеру, Карелию или Байкал.Оставайтесь с нами — мир никогда не будет прежним, русское солнце восходит — медленно, но неуклонно.Автор: Сергей Загатин для издания "Журналистская правда" jpgazeta.ru Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, нефть, импорт, добыча — статья прочитана 458 раз Комментарии