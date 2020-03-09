Литва готова консультировать Черногорию, которая добивается членства в ЕС 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литва готова консультировать Черногорию, которая стремится вступить в Евросоюз (ЕС), сказал литовский президент Гитанас Науседа после встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем.



"Мы прошли евроинтеграционный путь, знаем, на чём нужно сконцентрировать всё внимание, и готовы делиться опытом, чтобы реформы в Черногории были качественно проведены в жизнь и, главное, результативны", – приведены слова Г. Науседы в распространённом президентском ведомстве сообщении.



Как отмечает президентское ведомство, глава Черногории прекрасно информирован о ситуации с безопасностью и угрозами для стран Балтии, он тоже относится к ним со всей серьёзностью, поднимает вопросы об актуальных вопросах угроз на международных форумах. Литва готова консультировать Черногорию, которая стремится вступить в Евросоюз (ЕС), сказал литовский президент Гитанас Науседа после встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем."Мы прошли евроинтеграционный путь, знаем, на чём нужно сконцентрировать всё внимание, и готовы делиться опытом, чтобы реформы в Черногории были качественно проведены в жизнь и, главное, результативны", – приведены слова Г. Науседы в распространённом президентском ведомстве сообщении.Как отмечает президентское ведомство, глава Черногории прекрасно информирован о ситуации с безопасностью и угрозами для стран Балтии, он тоже относится к ним со всей серьёзностью, поднимает вопросы об актуальных вопросах угроз на международных форумах. "В сфере безопасности у нас есть понимающий Литву друг с Западных Балкан", – сказал Г. Науседа.



Как сообщает президентское ведомство, глава государства поблагодарил Черногорию за жёсткую позицию по санкциям для России и за активное участие в проектах безопасности и обороны.



На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня НАТО, обсуждались вызовы, связанные с гибридными угрозами в регионе, агрессия России на Востоке Украины, вопросы энергетической и ядерной безопасности.



Как сообщает правительство, премьер Саулюс Сквернялис призвал Черногорию наладить сотрудничество и рассмотреть возможность участия в работе Центра энергетической безопасности НАТО или участия в проектах сотрудничества с этим центром.



"Заметен потенциал экономического сотрудничества в сфере, который нужно укреплять. Большие неиспользованные возможности имеются в двусторонней торговле и туризме между нашими странами", – говорится в распространённом правительством пресс-релизе.



Литва также высказывается за начало переговоров о членстве в ЕС с Северной Македонией и Албанией в марте 2020 года.



Президент Черногории посетил Литву впервые.



В 2021 году будет отмечаться 15-летие установления дипломатических отношений между Литвой и Черногорией. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, визит, Черногория — статья прочитана 161 раз Комментарии