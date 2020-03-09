Сербия по-прежнему хочет отсудить у Alita 11, 4 млн евро 🔊 Воспроизвести



Сербия не отказывается от попыток отсудить в свою пользу у контролируемой концерном MG Baltic группы предприятий Alita 11,35 млн евро в качестве компенсации за убытки. Сербия утверждает, что понесла их после того, как крупнейшая тогда в Литве компания по производству алкоголя Alita не выполнила своих обязательств по договору о приватизации белградского пивзавода Beogradska Industrija Piva (BIP) от 2007 года.



Сербское агентство по решению приватизационных споров, которое до этой поры добивалось, чтобы в Литве было признано и исполнялось благоприятное для него решение Сербского арбитражного суда о возмещении ущерба от сентября 2012 года, теперь пытается отсудить компенсацию ущерба в судах Литвы.



Каунасский окружной суд (КОС) в октябре прошлого года отказался принять иск сербского агентства, аргументируя тем, что в нем выдвигаются такие требования, как в сербском арбитраже, который окончательно разрешил спор. Литовский апелляционный суд (ЛАС) 5 марта отменил это решение КОС и вернул вопрос о принятии иска на пересмотр. Сербия не отказывается от попыток отсудить в свою пользу у контролируемой концерном MG Baltic группы предприятий Alita 11,35 млн евро в качестве компенсации за убытки. Сербия утверждает, что понесла их после того, как крупнейшая тогда в Литве компания по производству алкоголя Alita не выполнила своих обязательств по договору о приватизации белградского пивзавода Beogradska Industrija Piva (BIP) от 2007 года.Сербское агентство по решению приватизационных споров, которое до этой поры добивалось, чтобы в Литве было признано и исполнялось благоприятное для него решение Сербского арбитражного суда о возмещении ущерба от сентября 2012 года, теперь пытается отсудить компенсацию ущерба в судах Литвы.Каунасский окружной суд (КОС) в октябре прошлого года отказался принять иск сербского агентства, аргументируя тем, что в нем выдвигаются такие требования, как в сербском арбитраже, который окончательно разрешил спор. Литовский апелляционный суд (ЛАС) 5 марта отменил это решение КОС и вернул вопрос о принятии иска на пересмотр. Как утверждает ЛАС, КОС не обеспечил право Сербского агентства по решению приватизационных споров на защиту, кроме того, Верховный суд Сербии в октябре прошлого года отменил определение сербского арбитража, принятое в сентябре 2012 года.



Alita вместе со шведской компанией United Nordic Beverages в 2007 году купила у Сербского агентства по решению приватизационных споров контрольный пакет акций BIP. В начале 2010 года Сербия обвинила предприятия в нарушении обязательств инвестировать и выкупить акции миноритарных акционеров, национализировала акции, которые контролировались обоими предприятиями, а в ноябре того же года обратилась в сербский арбитраж по поводу ущерба на сумму 67,8 млн евро.



Арбитраж Сербии в сентябре 2012 года окончательным определением присудил в пользу Сербии 16,8 млн евро в качестве компенсации ущерба, из которых примерно 11,4 млн евро пришлось на группу Alita.



Группа Alita в 2018 году выручки не получила, её убытки составили 1,38 млн евро. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, убытки, Alita География: Литва — статья прочитана 49 раз Комментарии