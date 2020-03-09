Г. Науседа отрицает, что просил ДГБ проверить будущих членов его команды и спонсоров 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа отрицает, что просил Департамент госбезопасности (ДГБ) проверить будущих членов его команды и спонсоров.



"Я не обращался ни с какими просьбами, в конце концов, как бы я мог", – сказал он в понедельник журналистам в сейме.



"Знаете ли вы, кем я (тогда – BNS) был? Летом 2018 года я был скромным главным экономистом в банке SEB, в сентябре я вообще был без работы, я был кандидатом в президенты" – добавил глава государства.



Он также скептически отнёсся к инициативам начать расследование в сейме в связи с информацией, предоставленной сотрудником разведки.



"Я считаю, что ведомства, обязанностью которых был выяснить обстоятельства и представить свою оценку, располагали всей информацией, и той, которая была представлена совсем недавно. Они свои выводы представили, если возникнут новые обстоятельства, можно говорить, но эти новые обстоятельства, насколько я понимаю, не возникли", – отметил Г. Науседа. Президент Литвы Гитанас Науседа отрицает, что просил Департамент госбезопасности (ДГБ) проверить будущих членов его команды и спонсоров."Я не обращался ни с какими просьбами, в конце концов, как бы я мог", – сказал он в понедельник журналистам в сейме."Знаете ли вы, кем я (тогда – BNS) был? Летом 2018 года я был скромным главным экономистом в банке SEB, в сентябре я вообще был без работы, я был кандидатом в президенты" – добавил глава государства.Он также скептически отнёсся к инициативам начать расследование в сейме в связи с информацией, предоставленной сотрудником разведки."Я считаю, что ведомства, обязанностью которых был выяснить обстоятельства и представить свою оценку, располагали всей информацией, и той, которая была представлена совсем недавно. Они свои выводы представили, если возникнут новые обстоятельства, можно говорить, но эти новые обстоятельства, насколько я понимаю, не возникли", – отметил Г. Науседа. "А все другие расследования будут расследованиями политического характера накануне выборов, которые будут связаны с исключительно важным для нашей безопасности ведомством, поэтому я бы предложил взвесить все эти обстоятельства и только потом принимать ответственное и взвешенное решение", – сказал глава государства.



На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. Бывший глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.



ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.



В. Бакая передал материал Службе спецрасследований и Генпрокуратуре, а, узнав, что расследование не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.



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Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что кандидатура Дарюса Яунишкиса может быть предложена на должность директора Департамента госбезопасности (ДГБ) на второй срок.



"Он (президент Гитанас Науседа – BNS) упомянул, что мог бы остаться тот же Д. Яунишкис, который и сейчас возглавляет департмент", – сказал спикер сейма журналистам после состоявшейся в понедельник встречи правления парламента с президентом Г. Науседой.



По его словам, часть состава правления отреагировала на такое предложение положительно.



Премьер Саулюс Сквернялис несколько раньше тоже упоминал, что Д. Яунишкис мог бы остаться директором ДГБ на второй срок.



"Премьер стоит на позиции, что Д. Яунишкис может быть предложен возглавить ДГБ на второй срок. Он обсудил это с президентом", – сказал в пятницу BNS советник премьера Томас Бержинскас.



Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истекает 13 апреля нынешнего года.



Директора ДГБ на пятилетний срок назначает (и освобождает от должности) президент с согласия сейма.



Член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас на прошлой неделе призвал президента отстранить от должности директора ДГБ Д. Яунишкиса и его заместителя Ремигиюса Бридикиса, так как они, по словам В. Бакаса, нарушили Закон о защите информаторов, оказывая давление на сотрудника разведки, чтобы он признался, что информировал В. Бакаса о вероятно незаконном сборе данных ДГБ.



Д. Яунишкис подтвердил, что Р. Бридикис говорил с информатором и спрашивал его о вероятных других информаторах, однако отрицал, что на информатора оказывалось какое-то давление.



На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе. Несколько десятков лиц, как говорится в сообщении, подверглись проверке по просьбе неназванных лиц.



ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, однако Д. Яунишкис сказал, что людей из окружения кандидатов в президенты могли проверять, а с некоторыми из них сотрудники разведки могли проконтактировать напрямую.



Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы. Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, Ушацкас, Науседа География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии