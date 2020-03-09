Спикер сейма: в связи с ситуацией в ДГБ нужно парламентское расследование 🔊 Воспроизвести Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис



Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис утверждает, что на вопросы относительно деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) должно ответить парламентское расследование.



"Чтобы ситуация разрешилась, нужно парламентское расследование – чтобы ответить на вопросы, потому что сейчас все говорят и мыслят загадками, а нам нужны конкретные ответы. Таким образом, сейм или предоставит соответствующие функции комиссии парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО), или сформирует отдельную комиссию, это уже вопрос выбора сейма", – сказал В. Пранцкетис BNS в понедельник.



Несколько недель назад правление сейма решило не инициировать парламентское расследование в соответствии с предоставленной бывшим председателем КНБО Витаутасом Бакасом информацией о предположительно незаконном сборе информации. Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис утверждает, что на вопросы относительно деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) должно ответить парламентское расследование."Чтобы ситуация разрешилась, нужно парламентское расследование – чтобы ответить на вопросы, потому что сейчас все говорят и мыслят загадками, а нам нужны конкретные ответы. Таким образом, сейм или предоставит соответствующие функции комиссии парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО), или сформирует отдельную комиссию, это уже вопрос выбора сейма", – сказал В. Пранцкетис BNS в понедельник.Несколько недель назад правление сейма решило не инициировать парламентское расследование в соответствии с предоставленной бывшим председателем КНБО Витаутасом Бакасом информацией о предположительно незаконном сборе информации. Однако В. Пранцкетис сказал, что тогда правлению еще не было известно детальное содержание информации.



"Мы не располагали никаким содержанием, поэтому мы тогда и сказали, что правлению нечего решать, потому что было только такое опасение, что нужно расследование. А когда КНБО получил больше информации, они сказали, что расследование не нужно. Теперь обнародовано больше информации, так что теперь говорят, что, возможно, оно и нужно. Я бы высказался за расследование, чтобы получить ответы на вопросы и чтобы в воздухе не висела такая неопределённость", – сказал В. Пранцкетис.



На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.



ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.



КНБО во вторник проведёт внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию с ДГБ. Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, дгб, расследование, слежка, Спикер, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии