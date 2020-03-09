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Спикер сейма: в связи с ситуацией в ДГБ нужно парламентское расследование

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис


Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис утверждает, что на вопросы относительно деятельности Департамента госбезопасности (ДГБ) должно ответить парламентское расследование.

"Чтобы ситуация разрешилась, нужно парламентское расследование – чтобы ответить на вопросы, потому что сейчас все говорят и мыслят загадками, а нам нужны конкретные ответы. Таким образом, сейм или предоставит соответствующие функции комиссии парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО), или сформирует отдельную комиссию, это уже вопрос выбора сейма", – сказал В. Пранцкетис BNS в понедельник.

Несколько недель назад правление сейма решило не инициировать парламентское расследование в соответствии с предоставленной бывшим председателем КНБО Витаутасом Бакасом информацией о предположительно незаконном сборе информации.
Однако В. Пранцкетис сказал, что тогда правлению еще не было известно детальное содержание информации.

"Мы не располагали никаким содержанием, поэтому мы тогда и сказали, что правлению нечего решать, потому что было только такое опасение, что нужно расследование. А когда КНБО получил больше информации, они сказали, что расследование не нужно. Теперь обнародовано больше информации, так что теперь говорят, что, возможно, оно и нужно. Я бы высказался за расследование, чтобы получить ответы на вопросы и чтобы в воздухе не висела такая неопределённость", – сказал В. Пранцкетис.

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.

КНБО во вторник проведёт внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию с ДГБ.
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: сейм, дгб, расследование, слежка, Спикер, Ушацкас
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 марта, 17:30

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