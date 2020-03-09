Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В феврале этого года месячная дефляция в Литве составила 0,1%, сообщил Департамент статистики Литвы. Индекс потребительских цен на товары и услуги у в Литве сократился после пятимесячного перерыва.



По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в феврале, по сравнению с февралем 2019 года) составила 2,8%, а среднегодовая инфляция – 2,5% (в январе этого года – соответственно 3% и 2,4%).



Специалисты в сфере статистики утверждают, что изменения в основном связаны со снижением цен на горючее и смазочные материалы, твердое топливо, а также с ростом цен на овощи, фрукты, туристические поездки, товары домашнего обихода кратковременного пользования, молочные продукты, яйца.



Потребительские цены на товары за месяц снизились на 0,4%, а на услуги – выросли на 0,6%. За год цены на потребительские товары увеличились на 1,7%, а на услуги – на 5,3%. По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в феврале, по сравнению с февралем 2019 года) составила 2,8%, а среднегодовая инфляция – 2,5% (в январе этого года – соответственно 3% и 2,4%).Специалисты в сфере статистики утверждают, что изменения в основном связаны со снижением цен на горючее и смазочные материалы, твердое топливо, а также с ростом цен на овощи, фрукты, туристические поездки, товары домашнего обихода кратковременного пользования, молочные продукты, яйца.Потребительские цены на товары за месяц снизились на 0,4%, а на услуги – выросли на 0,6%. За год цены на потребительские товары увеличились на 1,7%, а на услуги – на 5,3%. * * *



В четвертом квартале 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, почасовые трудовые затраты на литовских предприятиях промышленности, строительства и услуг, включая и индивидуальные предприятия, увеличились на 4,8 % (за вычетом влияния количества рабочих дней), а только на коммерческих предприятиях - на 2,8%.



За квартал – в последнем квартале 2019 года по сравнению с июлем-сентябрем – трудовые затраты выросли на 3,5%, а на коммерческих предприятиях – на 3,7%, сообщил Департамент статистики Литвы.



За год трудовые почасовые затраты наиболее значительно выросли в здравоохранении и в учреждениях социального труда (на 14,8%), в госуправлении и обороне, в секторе обязательного социального страхования (на 10,2%), а сократились в административной деятельности и обслуживании (на 1,7%), строительстве (на 2,8%), в транспорте и складировании (на 8%).



Наибольшее влияние на изменения трудовых затрат оказали вступившие в силу с начала 2019 года налоговые изменения.



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В воскресенье в Клайпедском морском порту впервые была осуществлена заправка судна сжиженным природным газом (СПГ). На терминале в заливе Малку была осуществлена бункеровка цементовоза MV Greenland, сообщил оператор терминала СГП – компания Klaipedos nafta.



Первая бункеровка судна СПГ осуществлена при сотрудничестве компаний Klaipedos nafta, норвежской Cryo Shipping, компании Baltkonta, входящей в судоходную группу Limarko, компании поставок электроэнергии и газа Ignitis.



Директор Cryo Shipping Николай Х. Ольсен отметил, что Клайпеда была избрана для заправки цементовоза по причине инфраструктуры распределяющей станции СПГ.



"Надеемся, что в будущем Клайпеда станет важным портом бункеровки СПГ, Cryo Shipping будет поддерживать и поощрять это стремление", – отметил Н.Х Ольсен в пресс-релизе Klaipedos nafta.



По его словам, в будущем у компании есть планы приобретения судна бункеровки СПГ, которое бы работало в Клайпедском порту.



Генеральный директор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис отмечает, что весь процесс осложнялся фактом того, что в данный момент в Литве нет правовых актов, регламентирующих бункеровку СПГ. Он отметил, что с учетом количества судов, работающих на СПГ, и множества заказов в Северном и Балтийском морях, количество таких процедур будет расти.



По сообщению Klaipedos nafta, в прошлом году в Клайпедский порт заходили несколько судов, работающих на СПГ.



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В свете подготовки находящейся в госуправлении энергетической группы Ignitis grupe к первичному публичному предложению акций (англ. Initial public offering, IPO), некоторые парламентарии считают, что планы компании по привлечению частного капитала должен обсудить и сейм.



Член Комитета по экономическим вопросам, консерватор Дайнюс Крейвис не видит проблемы в случае, если будет решено отдать на биржу незначительное количество акций. Однако, по его словами, этот вопрос должны рассмотреть как Комитет по экономике, так и парламентская Комиссия по энергетике и слаженному развитию.



"Группа реализует определенные важные для государства задачи в энергетической системе Литвы, обеспечивает системный резерв и производит электроэнергию, ей принадлежат важные энергетические объекты. Поэтому при выпуске акций должно быть четко описано, что будет с ними в этих вопросах, ведь это может расходиться с ожиданиями инвесторов получить как можно большую отдачу", – сказал BNS Д. Крейвис.



Член Комитета по бюджету и финансам, социал-демократ Раса Будбергите сомневается в том, что планы Ignitis grupe по котировке акций на бирже не являются поспешными.



"Отчасти будет больше прозрачности, однако может быть еще и несвоевременно решение, поскольку Ignitis предоставляет очень важные публичные услуги. Я не уверена в том, что здесь нет слишком большой спешки", – сказала она BNS.



Между тем, член Комитета по экономике, консерватор Юргис Разма убежден, что в сейме не следует рассматривать эти вопросы.



"Я думаю, что сейм не нужен, если потребуется с правовой точки зрения, они бы предусмотрели. Если государство сохраняет в своих руках более двух тысяч акций, то контроль не пострадает", – пояснил BNS Ю. Разма.



Член этого же комитета, либерал Эугениюс Гентвилас не исключил возможности того, что котировка акций Ignitis grupe на бирже создаст возможность для приобретения акций лицами или компаниями из недружественных Литве государств.



"Трудно представить решения комиссии (Правительственной комиссии по проверке сделок стратегических предприятий – BNS) по сделкам на бирже. Если услышим, что акции Ignitis купила какая-то недружественная компания, что тогда будем делать? У меня нет ответа", – сказал Э. Гентвилас.



Глава Комитета по экономическим вопросам, социал-демократ Риманас Синкявичюс акцентировал BNS, что продажа части акций Ignitis частным инвесторам никому не навредит, позволит привлечь дополнительные средства, которые необходимы компании для финансирования различных проектов.



На прошлой неделе Министерство финансов Литвы начало подготовку к проведению первичного публичного предложения акций (англ. Initial public offering, IPO) госэнергохолдинга Ignitis grupe, которое может состояться до осени этого года.



Минфин предлагает правительству одобрить реорганизацию Ignitis grupe в акционерную компанию, а также предоставить министерству право принимать решения о повышении уставного капитала компании в ходе реализации IPO.



В проекте постановления не указываются конкретное количество акций Ignitis grupe, которое планируется разместить во время этого публичного предложения, лишь акцентируется, что государство должно сохранить за собой не менее 2/3 уставного капитала.



По информации министерства, рабочая группа, рассматривавшая альтернативы финансирования холдинга, отметила, что IPOследует провести до сентября этого года.



Сформированная Минфином рабочая группа рекомендует предложить рынку от 25% до 33,33% уставного капитала Ignitis grupe, основным рынком котировки которых была бы Вильнюсская фондовая биржа Nasdaq.



Ранее Ignitis grupe сообщала, что это IPO может стать крупнейшим в истории Балтийских стран.



Сейчас 100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.



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Германская платформа облачного банкинга Mambu откроет в Литве инженерный центр, и в течение трех лет планирует трудоустроить до 100 специалистов.



Вильнюсское подразделение будет одним из основных инженерных центров компании, которое будет отвечать за развитие продуктов, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Платформа Mambu, предназначенная для компаний финансовых технологий и поставщиков финансовых услуг, банков, была создана в Германии и предоставляет услуги заимствования, вкладов, торговли финансовыми услугами, предоставляет коммерческие кредиты.



Клиентами компании являются компании финтехнологий N26 и OakNorth, телекоммуникационный гигант Globe Telecom.



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По данным до аудита, контролируемая семьей бывшего руководителя Lukoil Baltija Ивана Палейчика компания Viada LT, к которой перешло управление заправочными российского Lukoil в Литве и Латвии, в прошлом году получила 6,565 млн евро чистой не консолидированной прибыли – на 36,7% больше, чем в 2018 году, когда она достигала 4,804 млн евро.



Выручка от продаж компании в прошлом году составила 561,357 млн евро выручки – на 7,9% больше, чем в 2018 году (520,015 млн евро). Предварительный результат 2019 года Viada LT представила вместе с документами эмиссии облигации на 5 млн евро.



Предварительная выручка от продаж дочерней компании в Латвии Viada Baltija в прошлом году выросла на 5,7% до 174,979 млн евро, однако чистая прибыль сократилась в 2,6 раза до 100,7 тыс. евро.



В прошлом году в долговременное материальное имущество Viada LT инвестировала 1,65 млн евро – на 24,6% меньше, чем в 2018 году (2,19 млн евро). В этом году Viada LT планирует повысить инвестиции до 3,05 млн евро, из которых 2,62 млн евро могут быть инвестированы в Литве, а 0,43 млн евро – в Латвии.



Публичная эмиссия трехгодичных облигаций Viada LT на сумму до 5 млн евро размещается до 30 марта. Процентная ставка по облигациям составляет 5%. Через месяц размещения эмиссии облигации должны быть включены в альтернативный фондовой рынок биржи Nasdaq Vilnius – First North.



59,8% акций Viada LT принадлежат мажейкяйской компании Vaizga, контролируемой семьей Палейчиков, а 10,8% акций – Раймонде Полейкене, 10,4% – Ромасу Турлинскасу, 10% – компании А. Стропуса Branas.



Viada LT занимается оптовой и розничной торговлей горючим. На данный момент Viada LT принадлежат 124 заправочных станций в Литве, а Viada Baltija – 75 АЗС в Латвии. В пролом году в компании работало около 1220 человек (в 2018 году – 1059).



Весной 2016 года российский концерн "ЛУКойл" продаж сеть заправочных станций в Литве, Латвии и Польшей австрийской компании Amic Energy Management. Управление сетью заправок в Литве и Латвии передано Viadai LT.



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Государственная компания Klaipedos nafta в понедельник подписала договор с Северным инвестиционным банком (СИБ) о кредите на сумму до 160 млн евро, предназначенном для приобретения плавучего хранилища сжиженного природного газа (СПГ).



Это уже второй кредит СИБ за несколько месяцев, предназначенный для снижения затрат на содержание Клайпедского терминала СПГ.



Окончательный размер займа сроком до 25 лет будет зависеть от цены покупки плавучего газохранилища и совокупности финансовых обстоятельств, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



СИБ утверждает, что кредит можно было бы начать использовать в конце 2024 года, когда истечёт договор аренды плавучего газохранилища Independence и Klaipedos nafta выкупит его или купит другое судно-газохранилище.



"Финансирование обеспечит долгосрочные независимые поставки газа на рынки Литвы и стран Балтии", – утверждает в сообщении СИБ его президент и гендиректор Хенрик Норман.



Конкретные основные условия приобретения судна утвердит правление предприятия.



В конце декабря СИБ предоставил кредит на сумму 134,1 млн евро сроком на 25 лет Klaipedos nafta – средства предназначены для содержания терминала СПГ с нынешнего года до 2044 года.



Литовский парламент в декабре предоставил госгарантию под два кредита СИБ для Klaipedos nafta на общую сумму в 275,5 млн евро. Сумма гарантии для второго кредита на 20 млн евро меньше, чем просило правительство (то есть гарантия предоставляется под кредит на сумму до 140 млн евро). Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии