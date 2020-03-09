Главная >> Новости >> экономика, в Европе >> Кабмин Литвы отклонил претензию "Белтрубопроводстроя" на 10 млн евро

Кабмин Литвы отклонил претензию Белтрубопроводстроя на 10 млн евро



Литовское правительство отклонило претензию белорусской компании по строительству газопроводов "Белтрубопроводстрой" на сумму 10 млн евро, выдвинутую в связи с отстранением компании от участия в конкурсе подрядчика газопровода Литвы и Польши GIPL.

Министерство энергетики, которое уполномочено правительством представлять государство в споре с белорусской компанией, сообщило BNS, что в конце февраля дала ответ на претензии, предъявленные "Белтрубопроводстроем".

"По оценкам Литвы, заявленные претензии о нарушении прав инвестора и возмещении ущерба не имеют правовых оснований. Литва готова подробно объяснить мотивы такого отказа другой стороне и предложила обращаться, если последняя захочет обсудить аргументы, изложенные в ответе", – сообщили BNS в министерстве.
В летом прошлого года Эта компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода Литвы и Польши GIPL на сумму 80 млн евро, что было мотивировано национальной безопасностью. "Белтрубопроводстрой" в сентября предъявил правительству Литвы претензию в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро.

В октябре прошлого года член правления совета директоров "Белтрубопроводстроя", предложившего на конкурсе самую низкую цену – 74,9 млн евро (без НДС), Александр Пугачёв сказал BNS, что позиция литовских чиновников, будто от предприятия исходит риск для национальной безопасности, совершенно необоснованная, а у компании сейчас нет заказов в России.

А. Пугачёв возмущался, что с возглавляемым им предприятием даже не говорили о вероятных претензиях. По его словам, компанию просто использовали, чтобы снизить цену предложений.

А. Пугачёв также сказал тогда, что у правительства Литвы есть шесть месяцев на рассмотрение претензии, и если за это время не будет достигнуто соглашение, то белорусское предприятие предъявит иск в международном арбитраже.

Литовское правительство исключило консорциум KRS и "Белтрубопроводстроя" из конкурса, усмотрев риск в его коммерческих связях с российскими компаниями и контактах представителя предприятия с вызывающими риск лицами.

Правительство исходило из заключения комиссии по проверке сделок стратегических предприятий от 20 июня, в которой говорится, что основными заказчиками "Белтрубопроводстроя" являются российские и белорусские предприятия, включая предприятия концерна "Газпром", от них компания получает основные доходы.

Победителем конкурса дважды в прошлом году была объявлена предложившая цену 79,85 млн евро литовская компания по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora вместе с компанией Siauliu dujotiekio statyba. Реализация проекта уже началась.

Договор с Alvora был подписан на три месяца позже намеченного – в конце декабря, когда выяснилось, что конкурс, возможно, не был прозрачным и Amber Grid решила заново проверить заявки двух участников, прошедших во второй этап.

Второй участник финала конкурса – литовская компания прокладки газопроводов MT Group – обжаловала его результаты в суде. Вильнюсский окружной суд в конце февраля отчасти удовлетворил иск, но признал справедливыми результаты конкурса.

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польским оператором газопередающих сетей Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка начнет действовать в конце 2021 года.

Совокупная стоимость проекта – 500 млн евро, инвестиции только в Литве составят около 136 млн евро.
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, суд, строительство
статья прочитана 143 раза
добавлена сегодня, 9 марта, 15:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка