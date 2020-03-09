Любовь вопреки обстоятельствам 🔊 Воспроизвести Фото: Дмитрий Матвеев/ teatras.lt







Как часто, казалось бы, настоящая нерушимая любовь двух молодых людей заканчивается из-за довольно банальных причин – долгая разлука, несогласие со стороны родителей парня или девушки, сомнения, которые вдруг накатывают после двух-трёх лет дружбы, и другие похожие причины...



А как любили в XII веке? Какие вопросы мучили влюблённых?



Об этом рассказывает спектакль Рокаса Раманаускаса по пьесе Рональда Дункана «Абеляр и Элоиза», который прошёл в помещении вильнюсской «Menų spaustuvė». Главные роли в нём исполнили актёры Литовского национального драматического театра Повилас Будрис и Эльжбета Латенайте. Об этом рассказывает спектакль Рокаса Раманаускаса по пьесе Рональда Дункана «Абеляр и Элоиза», который прошёл в помещении вильнюсской «Menų spaustuvė». Главные роли в нём исполнили актёры Литовского национального драматического театра Повилас Будрис и Эльжбета Латенайте.



Узнав об этом, дядя Элоизы приходит в бешенство. Абеляр, чтобы спасти жену и ребёнка от гнева Фульберта, отправляет Элоизу в монастырь. Фульберт же понял всё иначе – решив, что таким образом Пьер хочет избавиться от его племянницы, он приказывает своим слугам его кастрировать. После этого Абеляр становится монахом и посвящает жизнь науке.



Но даже эти испытания не убили их любовь – они продолжают переписываться. Оба они не слишком религиозные, Абеляр смотрит на Бога с точки зрения науки, иногда не соглашается с ним. Элоиза - эмансипированная женщина. Их письма полны страсти: «Когда меня кастрировали, я стал очень ревнивым... Когда Элоизу постригли в монахини, я радовался, что никакой другой мужчина не дотронется до её прекрасных локонов», - говорится в письме Абеляра.



Спектакль Рокаса Раманаускаса поставлен как бы в двух планах – мы видим и слышим переписку Абеляра с Элоизой, и в то же время словно присутствуем на репетиции двух актёров, которые, когда режиссёр не пришёл на репетицию, начали репетировать сами.



Мы видим споры Повиласа и Эльжбеты. Эльжбета во многом не соглашается с Элоизой, она смотрит на неё, женщину XII века, с позиции женщины XXI века, с позиции эмансипированной свободной женщины. Не понимает, как можно писать о любви такими причудливыми словами, и тут же от неё отказываться.



Повилас же наоборот пытается понять Абеляра, пытается осмыслить их любовь, предлагает свои версии, как надо ставить спектакль. Эльжбета явно не настроена репетировать, у неё личная любовная драма, Повилас пытается её понять и утешить как партнёр по сцене. Мы видим на экране одну из их репетиций, когда Эльжбета не пришла на репетицию, звонит Повиласу явно подшофе и ругает его, а тот говорит, что когда она придёт в норму, то пусть приходит на репетицию.



Одновременно они делятся своими личными историями – отец Повиласа был ксендзом и даже отправился в Париж, но когда увидел и почувствовал всю ту атмосферу любви, которая витала там, решил отказаться от духовного призвания и стать обычным человеком. Он заводит семью и рождается Повилас.



Друг Эльжбеты тоже был в Париже, она тоже делится своей личной историей.



Фото: Дмитрий Матвеев/ teatras.lt







Также мы видим как Абеляр-Повилас интервьюирует Элоизу-Эльжбету и спрашивает, как они могли оставить своего сына одного, когда оба были в монастыре. Элоиза-Эльжбета интервьюирует Абеляра-Повиласа и спрашивает, любил ли он Элоизу и каково это – жить после кастрации, когда знаешь, что у тебя есть семья и ребёнок.



В спектакле звучит песня Шакиры – “Underneath your clothes” («Под твоей одеждой» - Прим. автора), которую великолепно исполняет Эльжбета, она словно отображает чувства Элоизы. Это предложение Повиласа – в спектакле должна звучать современная песня.



Спектакль основан на письмах, которые на латинском языке писали друг другу Абеляр и Элоиза. Всего было 4 письма Абеляра и 3 Элоизы. Но Рональд Дункан решил прояснить суть этих писем и добавил ещё 5 писем. В итоге получилось 12 писем.



Начинается спектакль письмом Абеляра к Элоизе – мы видим на экране Повиласа, который зачитывает это письмо. Абеляр просит забыть его, говорит, что поспорил бы даже с самим Богом, отнял бы Элоизу у него, но не может... Поэтому просит забыть его. Заканчивается спектакль письмом Элоизы к Абеляру – мы видим на экране Эльжбету, которая зачитывает письмо. Элоиза говорит, что перестала любить Абеляра, что свободна теперь, потому что... полюбила Иисуса Христа.



Можно ли любить на расстоянии? И была ли это любовь, или просто теологические диспуты между двумя бывшими влюблёнными? Ответов мы так и не узнаём. Каждый из зрителей сам находит для себя свой ответ. Возможно, чтобы найти ответ, надо мыслить так, как мыслили люди XII века.



В любом случае, спектакль задевает за живое и никого не оставляет равнодушным. Уходя домой, каждый зритель уносил в своей душе свою историю, свои ответы на извечные вопросы о любви и морали. По сюжету пьесы, в 1100 году Пьер Абеляр приезжает в Париж учиться в школе при Соборе Парижской Богоматери. Там он приобретает репутацию известного философа и теолога, что привлекает к нему внимание духовника Собора Парижской Богоматери – Фульберта. Духовник нанимает Пьера Абеляра в качестве воспитателя своей племянницы Элоизы. Молодые люди влюбляются, тайно венчаются и у них рождается сын – Астролябий.Узнав об этом, дядя Элоизы приходит в бешенство. Абеляр, чтобы спасти жену и ребёнка от гнева Фульберта, отправляет Элоизу в монастырь. Фульберт же понял всё иначе – решив, что таким образом Пьер хочет избавиться от его племянницы, он приказывает своим слугам его кастрировать. После этого Абеляр становится монахом и посвящает жизнь науке.Но даже эти испытания не убили их любовь – они продолжают переписываться. Оба они не слишком религиозные, Абеляр смотрит на Бога с точки зрения науки, иногда не соглашается с ним. Элоиза - эмансипированная женщина. Их письма полны страсти: «Когда меня кастрировали, я стал очень ревнивым... Когда Элоизу постригли в монахини, я радовался, что никакой другой мужчина не дотронется до её прекрасных локонов», - говорится в письме Абеляра.Спектакль Рокаса Раманаускаса поставлен как бы в двух планах – мы видим и слышим переписку Абеляра с Элоизой, и в то же время словно присутствуем на репетиции двух актёров, которые, когда режиссёр не пришёл на репетицию, начали репетировать сами.Мы видим споры Повиласа и Эльжбеты. Эльжбета во многом не соглашается с Элоизой, она смотрит на неё, женщину XII века, с позиции женщины XXI века, с позиции эмансипированной свободной женщины. Не понимает, как можно писать о любви такими причудливыми словами, и тут же от неё отказываться.Повилас же наоборот пытается понять Абеляра, пытается осмыслить их любовь, предлагает свои версии, как надо ставить спектакль. Эльжбета явно не настроена репетировать, у неё личная любовная драма, Повилас пытается её понять и утешить как партнёр по сцене. Мы видим на экране одну из их репетиций, когда Эльжбета не пришла на репетицию, звонит Повиласу явно подшофе и ругает его, а тот говорит, что когда она придёт в норму, то пусть приходит на репетицию.Одновременно они делятся своими личными историями – отец Повиласа был ксендзом и даже отправился в Париж, но когда увидел и почувствовал всю ту атмосферу любви, которая витала там, решил отказаться от духовного призвания и стать обычным человеком. Он заводит семью и рождается Повилас.Друг Эльжбеты тоже был в Париже, она тоже делится своей личной историей.Также мы видим как Абеляр-Повилас интервьюирует Элоизу-Эльжбету и спрашивает, как они могли оставить своего сына одного, когда оба были в монастыре. Элоиза-Эльжбета интервьюирует Абеляра-Повиласа и спрашивает, любил ли он Элоизу и каково это – жить после кастрации, когда знаешь, что у тебя есть семья и ребёнок.В спектакле звучит песня Шакиры – “Underneath your clothes” («Под твоей одеждой» - Прим. автора), которую великолепно исполняет Эльжбета, она словно отображает чувства Элоизы. Это предложение Повиласа – в спектакле должна звучать современная песня.Спектакль основан на письмах, которые на латинском языке писали друг другу Абеляр и Элоиза. Всего было 4 письма Абеляра и 3 Элоизы. Но Рональд Дункан решил прояснить суть этих писем и добавил ещё 5 писем. В итоге получилось 12 писем.Начинается спектакль письмом Абеляра к Элоизе – мы видим на экране Повиласа, который зачитывает это письмо. Абеляр просит забыть его, говорит, что поспорил бы даже с самим Богом, отнял бы Элоизу у него, но не может... Поэтому просит забыть его. Заканчивается спектакль письмом Элоизы к Абеляру – мы видим на экране Эльжбету, которая зачитывает письмо. Элоиза говорит, что перестала любить Абеляра, что свободна теперь, потому что... полюбила Иисуса Христа.Можно ли любить на расстоянии? И была ли это любовь, или просто теологические диспуты между двумя бывшими влюблёнными? Ответов мы так и не узнаём. Каждый из зрителей сам находит для себя свой ответ. Возможно, чтобы найти ответ, надо мыслить так, как мыслили люди XII века.В любом случае, спектакль задевает за живое и никого не оставляет равнодушным. Уходя домой, каждый зритель уносил в своей душе свою историю, свои ответы на извечные вопросы о любви и морали. Виолетта ГРЕЙЦЮН , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Menų spaustuve», Рокас Раманаускас, Рональд Дункан, «Абеляр и Элоиза» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 158 раз Комментарии