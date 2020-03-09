Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал, здоровье >> Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

Фото: Стрингер / РИА Новости


Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом в понедельник, 9 марта, со ссылкой на главу специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня сообщает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.

По мнению Наньшаня, если сейчас весь мир борется с экспортом коронавируса из Китая, то в будущем ситуация может измениться — и власти страны станут бороться уже с импортом заболевания на ее территорию.

Ранее 9 марта сообщалось, что полсотни социальных работников погибли во время эпидемии коронавируса в Китае, почти все они — коммунисты.

В марте австралийские ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии. По утверждению специалистов, при катастрофическом развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19 составит 68 миллионов человек в течение года после вспышки.
При этом жертвами коронавируса в Китае станут более 12 миллионов человек, США и Россия потеряют по одному миллиону граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3825 человек, почти 62 тысячи — излечились.
lenta.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, распространение
статья прочитана 253 раза
добавлена сегодня, 9 марта, 11:29

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка