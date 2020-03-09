Закрепленные в законе границы иммунитета судей шире, чем в Конституции Литвы – КС 🔊 Воспроизвести



В понедельник Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что предусмотренные в законе границы иммунитета суде шире, чем предусмотренные в Конституции, поэтому противоречат ей.



По мнению КС, нельзя создавать предпосылки для того, чтобы судья избегал уголовной или иной правовой ответственности за преступные деяния или прочие правонарушения.



Конституционный суд утверждает, что иммунитет судей не является самоцелью, он необходим для осуществления правосудия.



"Судейский иммунитет не закреплен для того, чтобы создавать предпосылки для избегания судьей ответственности за преступные деяния", – заявил в понедельник председатель КС Дайнюс Жалимас.



"В целом судейский иммунитет должен быть четко сужен, чтобы судьи не выделялись необоснованно среди общественности. Поэтому настолько, насколько это закреплено в Конституции – когда лицо необходимо привлечь к уголовной ответственности или считать подозреваемым, требуется согласие сейма либо президента во время перерыва парламентских сессий. Также когда необходимо арестовать или иным образом ограничить его свободу", – подчеркнул председатель КС. По мнению КС, нельзя создавать предпосылки для того, чтобы судья избегал уголовной или иной правовой ответственности за преступные деяния или прочие правонарушения.Конституционный суд утверждает, что иммунитет судей не является самоцелью, он необходим для осуществления правосудия."Судейский иммунитет не закреплен для того, чтобы создавать предпосылки для избегания судьей ответственности за преступные деяния", – заявил в понедельник председатель КС Дайнюс Жалимас."В целом судейский иммунитет должен быть четко сужен, чтобы судьи не выделялись необоснованно среди общественности. Поэтому настолько, насколько это закреплено в Конституции – когда лицо необходимо привлечь к уголовной ответственности или считать подозреваемым, требуется согласие сейма либо президента во время перерыва парламентских сессий. Также когда необходимо арестовать или иным образом ограничить его свободу", – подчеркнул председатель КС. По мнению КС, судейский иммунитет в своем объеме одинаков для судей, судей ЕС, и членов сейма, а Конституция гарантирует защиту только от мер, которые ограничивают личную свободу.



По этому вопросу в КС в декабре прошлого года обратился сейм. Так депутаты отреагировали на разъяснение Верховного суда Литвы (ВСЛ), что обыски у судей могут проводиться только с согласия сейма или президента, поскольку обыск является ограничением свободы личности.



ВСЛ основывал свое решение на Конституции, которая запрещает ограничивать свободу судей без согласия сейма или президента, и Законом о судах, который детализирует запрет на проведение обысков у судей.



"Если процессуальные меры, такие, как обыск, изъятие или прочие имеют в качестве своей цели лишь сбор доказательств (...), то это не считается само собой мерой, ограничивающей свободу. Для этого не требуется ни согласие сейма, ни президента. Мы должны понять, что если для каждого обыска, изъятия или осмотра автомобиля и подобных мер будут требоваться отдельные согласия сейма или президента, пожалуй, в целом никакое расследование во многих делах было бы невозможным", – сказал Д. Жалимас, оглашая постановление КС.



В понедельник Конституционный суд постановил, что "упомянутое постановление Верховного суда Литвы от 25 ноября 2019 года не следует считать судебным прецедентом, поскольку представленная в нем трактовка Второй части 47-ой статьи Закона о судах признано противоречащим Конституции этим постановлением Конституционного суда".



Подготовившие обращение члены сейма утверждают, что предусмотренные в законе ограничения на проведение обысков у судей следует расценивать как необоснованную привилегию, которая препятствует расследованию преступлений.



Дело в КС рассматривалось в порядке письменного процесса.



Закон сейчас запрещает без согласия сейма или президента входить в жилые или служебные помещения судей, проводит там или в автомобиле суди осмотр, обыск, изъятие, а также проводить личный досмотр или обыск. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: конституция, закон, иммунитет, судьи География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии