В маленькой такой компании… 🔊 Воспроизвести Давид Н’Гог. Фото: fkzalgiris.lt







В первом матче нового сезона чемпионата Литвы по футболу на поле вышли столичный «Жальгирис» и «Панявежис».



Как уже сообщал «Обзор», нынешнее первенство пройдёт в непривычном формате: чемпионский титул будут оспаривать только шесть команд Лиги А. Это, к слову, самый маленький по числу участников футбольный чемпионат в Европе.



В первом матче зрители, пришедшие на трибуны спортивного комплекса «Спортима», смогли воочию увидеть знаменитого новобранца «Жальгириса». Давид Н’Гог поиграл в своё время за такие клубы, как «Пари-Сен Жермен» и «Ливерпуль».



Первый тур отметился и сенсацией: хотя руководство «рыцарей» и заявляло о том, что в этом сезоне будет ориентироваться на местных молодых игроков, но 0:3 всё же многовато! В первом матче нового сезона чемпионата Литвы по футболу на поле вышли столичный «Жальгирис» и «Панявежис».Как уже сообщал «Обзор», нынешнее первенство пройдёт в непривычном формате: чемпионский титул будут оспаривать только шесть команд Лиги А. Это, к слову, самый маленький по числу участников футбольный чемпионат в Европе.В первом матче зрители, пришедшие на трибуны спортивного комплекса «Спортима», смогли воочию увидеть знаменитого новобранца «Жальгириса». Давид Н’Гог поиграл в своё время за такие клубы, как «Пари-Сен Жермен» и «Ливерпуль».Первый тур отметился и сенсацией: хотя руководство «рыцарей» и заявляло о том, что в этом сезоне будет ориентироваться на местных молодых игроков, но 0:3 всё же многовато!



Чемпионат Литвы по футболу 2020.



1-й тур



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Панявежис» - 4:0 (голы: Р.Эннин, 9, Д. Н’Гог, 25, М.Куклис, 49, Л.Антал, 65). Удаление: Ю.Янушевский, 54 – «Панявежис». 1200 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Банга» (Гаргждай) – 1:0 (Й.Тадич, 64 – с пен.). 1300 зрителей.



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» - 0:3 (Э.Давид, 25, г.Сиргедас, 48 – с пен., Ю.Бушман, 90). 324 зрителя.







Турнирное положение: 1. «Жальгирис» – 3 очка, 2. «Кауно Жальгирис» - 3. «Судува» – 3, 4. «Банга» - 0, 5. «Ритеряй» – 0, 6. «Панявежис» - 0.



Во втором туре 13-15 марта встречаются: «Жальгирис» – «Ритеряй», «Банга» - «Панявежис», «Судува» – «Кауно Жальгирис».



Посмотрим, что скажет тур второй.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Панявежис» - 4:0 (голы: Р.Эннин, 9, Д. Н’Гог, 25, М.Куклис, 49, Л.Антал, 65). Удаление: Ю.Янушевский, 54 – «Панявежис». 1200 зрителей.«Судува» (Мариямполе) – «Банга» (Гаргждай) – 1:0 (Й.Тадич, 64 – с пен.). 1300 зрителей.«Ритеряй» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» - 0:3 (Э.Давид, 25, г.Сиргедас, 48 – с пен., Ю.Бушман, 90). 324 зрителя.1. «Жальгирис» – 3 очка, 2. «Кауно Жальгирис» - 3. «Судува» – 3, 4. «Банга» - 0, 5. «Ритеряй» – 0, 6. «Панявежис» - 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 193 раза Комментарии