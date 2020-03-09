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В маленькой такой компании…

Давид Н’Гог. Фото: fkzalgiris.lt




В первом матче нового сезона чемпионата Литвы по футболу на поле вышли столичный «Жальгирис» и «Панявежис».

Как уже сообщал «Обзор», нынешнее первенство пройдёт в непривычном формате: чемпионский титул будут оспаривать только шесть команд Лиги А. Это, к слову, самый маленький по числу участников футбольный чемпионат в Европе.

В первом матче зрители, пришедшие на трибуны спортивного комплекса «Спортима», смогли воочию увидеть знаменитого новобранца «Жальгириса». Давид Н’Гог поиграл в своё время за такие клубы, как «Пари-Сен Жермен» и «Ливерпуль».

Первый тур отметился и сенсацией: хотя руководство «рыцарей» и заявляло о том, что в этом сезоне будет ориентироваться на местных молодых игроков, но 0:3 всё же многовато!
Посмотрим, что скажет тур второй.

Чемпионат Литвы по футболу 2020.


1-й тур

«Жальгирис» (Вильнюс) – «Панявежис» - 4:0 (голы: Р.Эннин, 9, Д. Н’Гог, 25, М.Куклис, 49, Л.Антал, 65). Удаление: Ю.Янушевский, 54 – «Панявежис». 1200 зрителей.

«Судува» (Мариямполе) – «Банга» (Гаргждай) – 1:0 (Й.Тадич, 64 – с пен.). 1300 зрителей.

«Ритеряй» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» - 0:3 (Э.Давид, 25, г.Сиргедас, 48 – с пен., Ю.Бушман, 90). 324 зрителя.



Турнирное положение: 1. «Жальгирис» – 3 очка, 2. «Кауно Жальгирис» - 3. «Судува» – 3, 4. «Банга» - 0, 5. «Ритеряй» – 0, 6. «Панявежис» - 0.

Во втором туре 13-15 марта встречаются: «Жальгирис» – «Ритеряй», «Банга» - «Панявежис», «Судува» – «Кауно Жальгирис».

Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу
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добавлена сегодня, 9 марта, 11:40

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