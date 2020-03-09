Цены на нефть рухнули в пропасть 🔊 Воспроизвести



Цена нефти на азиатских рынках обвалилась более чем на 31% в начале торгов в понедельник, сообщает



Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, затем стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель, сообщает Блумберг. К утру котировки Brent составляли 32,6 доллара.



Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут. Кроме того, больше не будут действовать и предыдущие договоренности, поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются. Цена нефти на азиатских рынках обвалилась более чем на 31% в начале торгов в понедельник, сообщает ВВС . Это произошло после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. На фоне падения котировок нефти начал падать курс рубля.Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, затем стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель, сообщает Блумберг. К утру котировки Brent составляли 32,6 доллара.Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут. Кроме того, больше не будут действовать и предыдущие договоренности, поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются. В конце февраля стоимость Brent составляла около 50 долларов за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о развале сделки ОПЕК о сокращении добычи, она упала на 9% и приблизилась к 45 долларам.



Как отмечает Блумберг, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. Агентство при этом ссылается на прогноз Goldman Sachs, согласно которому котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.



По данным агентств Блумберг и Рейтер, причиной срыва сделки с альянсом ОПЕК+ (который включает в себя ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россию), стала именно позиция Москвы. Как сообщали СМИ, российские власти выступили против дополнительного сокращения добычи нефти.



Вслед за падением цен на нефть утром в понедельник резко просели азиатские рынки: индекс Nikkei упал на 5%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%, австралийский ASX 200 - более чем на 6%.



Против сланцевой нефти из США?



ОПЕК предлагал продлить до конца года действующее соглашение о сокращении добычи нефти (на 2,1 млн баррелей по сравнению с 2016 годом) и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.



Россия при этом не возражала против продления сделки, но не хотела дополнительного сокращения добычи. Предполагалось, что страны ОПЕК уменьшат производство нефти на 1 млн баррелей из этого сокращения, а еще 500 тыс. баррелей придется на другие страны, крупнейшая из которых - Россия.



Пресс-секретарь одной из крупнейших российской нефтедобывающих компаний "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что сделка в рамках ОПЕК+ была для России не выгодна.



По его словам, недостаток нефти, который появлялся на мировом рынке после введения ограничений на добычу, быстро замещался за счет поставок сланцевой нефти из США.



"Помимо США и другие страны, находящиеся за периметром соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу, - сказал Леонтьев агентству ТАСС. - Поэтому с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла".



Как пишет обозреватель агентства Рейтер Клайд Рассел, действия Саудовской Аравии, которая одновременно увеличила добычу нефти и снизила свои официальные цены, - это открытое начало ценовой войны с Россией.



Кроме России, отмечает Рассел, Эр-Рияд, возможно, также пытается ударить по американским производителям сланцевой нефти, для которых низкие цены могут привести к убыткам и прекращению работы.



Падение рубля



Цена нефти - один из главных показателей для российской экономики, и от нее в значительной степени зависит курс рубля.



В начале марта президент Владимир Путин отмечал, что тогдашний уровень цен (50 долларов за баррель) был приемлемым для России, поскольку бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.



Падение цен значительно ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты. В субботу Центробанк России установил курс рубля на уровне 67,5 руб. за доллар США, а в понедельник российские рынки будут закрыты из-за выходного дня.



Однако в понедельник утром на международном валютном рынке курс рубля обвалился вслед за ценой на нефть. Доллар вырос до 74 руб., и это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года. Евро торгуется дороже 85 рублей.



Некоторые российские банки снизили курс рубля в ночь на понедельник. Например, на сайте Альфа-Банка курс указан на уровне 75 руб. Райффайзенбанк продает доллары по 75,1 руб.



В понедельник утром ЦБ сообщил, что в течение 30 дней не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Закупка валюты нужна, чтобы пополнять резервы в периоды относительно высоких цен на энергоносители и в то же время не допускать чрезмерного укрепления рубля.



Российский минфин в свою очередь пообещал, что средств Фонда национального благосостояния хватит для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет.



"Средств ФНБ хватит только на три года", - оценил председатель наблюдательного совета Московской биржи, профессор ВШЭ Олег Вьюгин в эфире "Эха Москвы". По его мнению, если цены на нефть будут сохраняться в пределах 30 долларов до конца 2020 года, то российская экономика войдет в рецессию.



Падение цен на нефть почти до 30 долларов за баррель грозит РФ бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.



"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов - вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки [ОПЕК]. Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя - при цене 30 долларов России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", - сказал он РИА Новости.



В минфине также напомнили, что рост курса доллара на один рубль при прочих равных дополнительно дает бюджету 70 млрд рублей нефтегазовых доходов (так как рублевая цена нефти растет). bbc.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цены, ОПЕК — статья прочитана 138 раз Комментарии