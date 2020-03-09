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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Авиакомпания Wizz Air останавливает рейсы из Вильнюса в Милан
В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина с целью обуздания вспышки коронавируса.
Рейсы из столичного аэропорта Литвы в Мальпенсу остановлены до 2 апреля, сообщила компания. Пассажиры могут вернуть деньги, заплаченные за рейсы в этот период.
В воскресенье в отношении миллионов людей в Северной Италии был введен обязательный карантин с тем, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране.
Премьер Джузеппе Конте решил ограничить передвижения в крупных регионах на севере страны, включая Милан и Венецию. Ограничены въезд и выезд из региона Ломбардии и 14 других территорий. Эта мера затронет более 15 млн людей и будет действовать до 3 апреля.
Категории: экономика, чп и криминал
География: Литва
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