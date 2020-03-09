Авиакомпания Wizz Air останавливает рейсы из Вильнюса в Милан 🔊 Воспроизвести



В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина с целью обуздания вспышки коронавируса.



Рейсы из столичного аэропорта Литвы в Мальпенсу остановлены до 2 апреля, сообщила компания. Пассажиры могут вернуть деньги, заплаченные за рейсы в этот период.



В воскресенье в отношении миллионов людей в Северной Италии был введен обязательный карантин с тем, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране.



Премьер Джузеппе Конте решил ограничить передвижения в крупных регионах на севере страны, включая Милан и Венецию. Ограничены въезд и выезд из региона Ломбардии и 14 других территорий. Эта мера затронет более 15 млн людей и будет действовать до 3 апреля. В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина с целью обуздания вспышки коронавируса.Рейсы из столичного аэропорта Литвы в Мальпенсу остановлены до 2 апреля, сообщила компания. Пассажиры могут вернуть деньги, заплаченные за рейсы в этот период.В воскресенье в отношении миллионов людей в Северной Италии был введен обязательный карантин с тем, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране.Премьер Джузеппе Конте решил ограничить передвижения в крупных регионах на севере страны, включая Милан и Венецию. Ограничены въезд и выезд из региона Ломбардии и 14 других территорий. Эта мера затронет более 15 млн людей и будет действовать до 3 апреля. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: рейсы, Италия, Wizz Air, Милан, отмена, направления География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии