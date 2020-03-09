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Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму
Апелляционный суд Литвы отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в аннексированном Россией Крыму.
Суд заявил, что документы, выдаваемые в Крыму и Севастополе и подтвержденные российскими властями, "не обладают юридической силой в Литве и не могут быть легализованы".
В оглашенном в конце феврале постановлении судья Дангуоле Мартинавичене подчеркнула, что аннексия Крыма произошла с нарушением территориальной целостности Крыма и международных правовых норм.
Заявительница, личность которой суд СМИ не раскрывает, добивается того, чтобы литовские ведомства признали решение крымского судьи о расторжении ее брака. Решение было принято в этом году.
Отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС) города Вильнюса отклонил ее просьбу, аргументировав, что принятые в Крыму решения не действуют в Литве. При этом Вильнюсский окружной суд отказался расторгать брак по отдельной процедуре и потребовал разъяснений Апелляционного суда Литвы.
Апелляционный суд констатировал, что Вильнюсское отделение ЗАГС поступило должным образом, когда отказалось принять выданный в Крыму документ, а поведение окружного судьи назвал некорректным.
Россия оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров в 2014 году. По этой причине Запад ввел санкции. В черные список внесены компании и люди, связанные с российской администрацией в Крыму.
Категории: политика, общество, чп и криминал
География: Литва
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