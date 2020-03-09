Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму 🔊 Воспроизвести



Апелляционный суд Литвы отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в аннексированном Россией Крыму.



Суд заявил, что документы, выдаваемые в Крыму и Севастополе и подтвержденные российскими властями, "не обладают юридической силой в Литве и не могут быть легализованы".



В оглашенном в конце феврале постановлении судья Дангуоле Мартинавичене подчеркнула, что аннексия Крыма произошла с нарушением территориальной целостности Крыма и международных правовых норм.



Заявительница, личность которой суд СМИ не раскрывает, добивается того, чтобы литовские ведомства признали решение крымского судьи о расторжении ее брака. Решение было принято в этом году.



Отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС) города Вильнюса отклонил ее просьбу, аргументировав, что принятые в Крыму решения не действуют в Литве. При этом Вильнюсский окружной суд отказался расторгать брак по отдельной процедуре и потребовал разъяснений Апелляционного суда Литвы.



Апелляционный суд констатировал, что Вильнюсское отделение ЗАГС поступило должным образом, когда отказалось принять выданный в Крыму документ, а поведение окружного судьи назвал некорректным.



Россия оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров в 2014 году. По этой причине Запад ввел санкции. В черные список внесены компании и люди, связанные с российской администрацией в Крыму. Апелляционный суд Литвы отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в аннексированном Россией Крыму.Суд заявил, что документы, выдаваемые в Крыму и Севастополе и подтвержденные российскими властями, "не обладают юридической силой в Литве и не могут быть легализованы".В оглашенном в конце феврале постановлении судья Дангуоле Мартинавичене подчеркнула, что аннексия Крыма произошла с нарушением территориальной целостности Крыма и международных правовых норм.Заявительница, личность которой суд СМИ не раскрывает, добивается того, чтобы литовские ведомства признали решение крымского судьи о расторжении ее брака. Решение было принято в этом году.Отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС) города Вильнюса отклонил ее просьбу, аргументировав, что принятые в Крыму решения не действуют в Литве. При этом Вильнюсский окружной суд отказался расторгать брак по отдельной процедуре и потребовал разъяснений Апелляционного суда Литвы.Апелляционный суд констатировал, что Вильнюсское отделение ЗАГС поступило должным образом, когда отказалось принять выданный в Крыму документ, а поведение окружного судьи назвал некорректным.Россия оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров в 2014 году. По этой причине Запад ввел санкции. В черные список внесены компании и люди, связанные с российской администрацией в Крыму. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: документы, Крым, Право, признание, присоединение, аннексия География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии