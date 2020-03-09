Сводки с фронта войны с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото: EPA/Vostock-photo



Италия заняла первое место в мире по смертности от коронавируса, в стране погибает каждый двадцатый заразившийся. Об этом сообщает



За минувшие сутки число умерших от заболевания в Италии резко возросло и достигло 366 человек (напомним, 6 марта было зафиксировано 197 смертельных случаев). Таким образом, скончались 4,96% из 7,3 тысячи инфицированных.



Показатель смертности в Иране равен 2,96%, в Китае — 3,83%. Высокий процент смертности оказался в США — там заболело сравнительно маленькое число жителей (472 человека), однако умерло уже 19, в процентном соотношении это 4,03%. Италия заняла первое место в мире по смертности от коронавируса, в стране погибает каждый двадцатый заразившийся. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на РИА "Новости". Речь идёт о статистическом отношении, поскольку в абсолютном большинстве летальных исходов лидирует Китай.За минувшие сутки число умерших от заболевания в Италии резко возросло и достигло 366 человек (напомним, 6 марта было зафиксировано 197 смертельных случаев). Таким образом, скончались 4,96% из 7,3 тысячи инфицированных.Показатель смертности в Иране равен 2,96%, в Китае — 3,83%. Высокий процент смертности оказался в США — там заболело сравнительно маленькое число жителей (472 человека), однако умерло уже 19, в процентном соотношении это 4,03%. Наименьшее количество летальных исходов среди стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой зафиксировано в Корее — 0,68%.



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В китайской провинции Хубэй столетний мужчина вылечился от коронавирусной инфекции и был выписан из больницы в Ухани. China Daily сообщает, что он стал самым старым пациентом, который выздоровел после инфицирования.



Мужчину госпитализировали 24 февраля. В ходе лечения помимо стандартной противовирусной терапии применялись традиционная китайская медицина и переливание плазмы.



Напомним, ранее сообщалось о 98-летней китаянке, которая вылечилась от коронавирусной инфекции.



По данным на утро 8 марта, в Китае от заболевания CoViD-2019 скончалось 3097 человек, заразилось 80 695. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, погибшие, распространение, коронавирус — статья прочитана 155 раз Комментарии