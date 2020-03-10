MF DNES Чехия : «Евромайдан был насильственным переворотом» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Андрей Стенин



Украинский адвокат Валентин Рыбин оправдывает украинских полицейских, которые противостояли демонстрантам на Майдане в 2013 году. Он называет произошедшее на Майдане государственным переворотом, а то, что происходит на востоке страны, — гражданской войной, и уверен, что Крым потерян Украиной навсегда.



Адвокат Валентин Рыбин оправдывает украинских полицейских, которые противостояли демонстрантам на Майдане в 2013 году. «Это был государственный переворот, в котором участвовали радикальные националистические группировки, финансируемые олигархами, в том числе из-за рубежа», — говорит он о событиях, которые привели к свержению президента Виктора Януковича.



MF DNES: В последние годы вы стали, пожалуй, самым известным адвокатом на Украине, который защищает «террористов и сепаратистов», как пишут некоторые украинские СМИ. Кто они, по-вашему, клиенты, которых вы представляете? Адвокат Валентин Рыбин оправдывает украинских полицейских, которые противостояли демонстрантам на Майдане в 2013 году. «Это был государственный переворот, в котором участвовали радикальные националистические группировки, финансируемые олигархами, в том числе из-за рубежа», — говорит он о событиях, которые привели к свержению президента Виктора Януковича.В последние годы вы стали, пожалуй, самым известным адвокатом на Украине, который защищает «террористов и сепаратистов», как пишут некоторые украинские СМИ. Кто они, по-вашему, клиенты, которых вы представляете? Валентин Рыбин: Я защищаю многих. Среди них есть, например, врачи, которых обвинили в измене, генералы служб безопасности, которые не приняли переворота 2014 года, а также те, кто (с той или с другой стороны) взялись за оружие и попытались каким-то образом воспрепятствовать евромайдановскому перевороту.



— Вы два раза воспользовались словом «переворот»…



— Разумеется. Переворотом называют захват власти с применением насилия к тому, кто обладал этой властью прежде. В 2013 — 2014 годах вся Европа могла буквально в прямом эфире следить за этим насильственным государственным переворотом, в ходе которого от власти отстранили законно избранного президента Виктора Януковича. Факты ясны. Участники Евромайдана бросали в представителей сил правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, а кроме того, стреляли в них. И все — с целью насильственного захвата власти. Тот факт, что это был государственный переворот, в частности, доказывается тем, что первым делом те, кто совершил переворот, потребовали закона об амнистии. Она распространилась на участников насильственных, а зачастую и преступных действий, которые в украинском законодательстве квалифицируются как насильственный захват власти и нарушение конституционного порядка. Законом амнистировали около 50 типов преступлений, в том числе похищение людей, нанесение тяжких телесных повреждений, свержение конституционных органов и насильственный захват власти.



— Однако этот закон парламент все-таки принял, хотя большинство в нем принадлежало партии Януковича.



— Вы правы. Этот закон, а также события вокруг него — пример того, как Януковича предало его же окружение. Его депутаты, высокопоставленные военные и другие люди из его окружения так поступали, поддавшись цепной реакции. Кроме того, на них давили участники переворота. Я лишь напомню, что закон был принят 21 февраля 2014 года сразу после кровавых событий, увенчавших государственный переворот. 23 — 24 февраля из киевского аэропорта Жуляны вылетели 150 частных самолетов, на которых страну покинули многие чиновники и их семьи. Большинство из них поступили так именно из-за давления, которое на них оказывалось, и, конечно, они опасались за собственную жизнь и за жизнь членов своей семьи.



— Но в Европейском Союзе о перевороте речи не идет. О нем говорит Россия. Там даже звучат заявления о «фашистском перевороте». Вы согласны с этим мнением?



— Нет, я бы так не сказал. Но в перевороте действительно активное участие принимали радикальные националистические организации. Их финансировали украинские олигархи, а после переворота средства поступали и из государственного бюджета, и из-за рубежа.



— Кто отправлял их из-за рубежа?



— Источников несколько, но максимальные финансовые вложения делал и продолжает делать Джордж Сорос.



— Но он финансирует либеральные объединения, а не националистические.



— Цель таких людей, как Сорос, не в продвижении общечеловеческих ценностей на Украине. В первую очередь, он стремится к изменению режима в России, и господин Сорос поддерживает все, что может создать ей проблемы. Он хочет вернуть политическую ситуацию в России в 90-е, когда она устраивала Соединенные Штаты, либеральные элиты и самого Сороса.



— Протесты на Майдане начались 21 ноября 2013 года после того, как украинское правительство остановило подготовку к подписанию договора об ассоциации с Европейским Союзом. Через несколько дней к первым протестующим присоединились студенты. Больше похоже на протесты, чем на переворот.



— Сначала это были протесты. Люди уже больше не могли терпеть нищету. Они хотели нормальных условий для достойного существования. Также народ видел, что представители власти президента Януковича заботятся исключительно о собственном обогащении. Потом к протестам присоединились упомянутые радикальные националистические группировки, и случился переворот.



— В чьих интересах?



— Прежде всего, от него выиграли наши партнеры за океаном — Соединенные Штаты Америки. У нас есть ряд доказательств, подтверждающих деятельность тогдашней администрации Обамы. Так, демонстрантов поддерживали и лично встречались с ними, например, заместитель Госсекретаря США Виктория Нулланд и вице-президент Джо Байден. И раздавали они не только печеньки. На их акции выделялись миллионы долларов. Европейский Союз сыграл роль активного наблюдателя. Он смог лишь стать посредником при подписании договора, который демонстранты впоследствии не соблюдали. Но я уверен, что если бы люди, а может и политики в Европе знали правду о том, что на самом деле происходило в Киеве или, например, во Львове, то ужаснулись бы и не стали бы поддерживать так называемую проевропейскую оппозицию.



— Что конкретно вы имеете в виду?



— Например, чудовищное насилие, которое применили против сил правопорядка. Недавно вышло исследование, в котором говорится, что за период с ноября 2013 по февраль 2014 года были ранены 919 сотрудников правопорядка. Из них 257 получили тяжелые ранения. Чаще всего это были ожоги от зажигательных смесей, а также кислоты и других химических веществ. Кроме того, переломы лобных костей и конечностей. 205 полицейских получили огнестрельные ранения. 23 сотрудника служб безопасности погибли.



…Вы извините, но я еще хочу напомнить о распоряжении бывшего президента Порошенко, сделанном в декабре 2014 года. На основании этого распоряжения 112 граждан посмертно присвоено звание «Герой Украины» с правом носить золотую звезду. Награду передали их родственникам. Но в упомянутом исследовании, которое проводилось при участии правозащитников и журналистов, убедительно доказано, что около половины из этих 112 человек на самом деле не имеют никакого отношения к событиям на Майдане.



— Кто стрелял на Майдане?



— Их было много, но, например, со стороны демонстрантов на Украине известны уже три имени. Иван Бубенчик, член националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.). Он приехал в Киев из Львова и принял непосредственное участие в расстреле полицейских. По ним также стреляли отец и сын Зиновий и Владимир Парасюк. Но проблема в том, что за прошедшие годы при президенте Порошенко власти сделали все, чтобы парализовать расследование эпизодов стрельбы, в которых участвовали демонстранты (не только эти трое). Кроме того, не прозвучали приговоры и для тех сотрудников правопорядка, кого обвиняли в стрельбе по демонстрантам. Были вынесены приговоры за превышение властных полномочий, за нанесение увечий и нарушения при арестах. Но за стрельбу и убийства не осудили никого. Однако я нахожу крайне несправедливым то, что вышеупомянутый закон об амнистии освободил от уголовной ответственности всех участников переворота на Майдане, а полицейские под эту амнистию не попали. Сегодня это очень деморализует полицию. Полицейские понимают, что если им придется сдерживать масштабные беспорядки, их могут предать так же, как тогда. Я только хочу подчеркнуть, что нужно прекратить преследование тех сотрудников органов безопасности, которых еще не осудили, и амнистировать служителей правопорядка, включая тех, кого уже приговорили. Помимо прочего, это доказало бы способность общества к примирению.



— А есть ли на Украине на то желание?



© РИА Новости, Стрингер Акция националистов на Украине



— Последние парламентские выборы показали, что националистические организации не получили и трех процентов голосов, которые позволили бы им пройти в парламент. Президентская партия «Слуга народа» получила абсолютное конституционное большинство. И это дает надежду. Однако параллельно существует хорошо организованная и финансируемая непримиримая группа из членов разных партий, которая по-прежнему способна оказывать давление и отстаивать позицию националистов в парламенте.



— Вы не раз участвовали в обмене пленными между украинской армией и сепаратистами на востоке страны. Как это характеризует конфликт?



— Однозначно как гражданскую войну, в которой друг против друга воюют граждане одной страны, которые говорят на одном языке. Все остальное — попытка запутать и скрыть главное. И пока представители Европейского Союза и Соединенных Штатов не начнут называть этот конфликт гражданской войной, шансов на его завершение будет мало. Я знаю, что сейчас на Западе среди политиков модно называть Россию источником всех зол, но пора покончить с таким подходом, а иначе конфликт на Украине не решить.



— Увеличились ли шансы на примирение после избрания президентом Владимира Зеленского? Одним из важнейших пунктов в его предвыборной программе было завершение конфликта.



— Да, за то время, пока он у власти, состоялись два массовых обмена пленными. Один — между Украиной и Россией, и второй — между Украиной и непризнанными республиками. Надежду вселяет и недавняя встреча политиков в нормандском формате (Франция, Россия, Украина, Германия — прим. авт.), а также договор об отводе сил на трех основных участках соприкосновения на востоке Украины. Я очень надеюсь, что ему удастся добиться мира в нашей стране, несмотря на активное сопротивление ультранационалистических организаций.



— Вы упомянули об обмене пленными между Украиной и Россией. Считаете ли вы Россию непосредственным участником конфликта?



— Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе. Но я бы не стал с уверенностью говорить о ее непосредственном участии. На большой пресс-конференции, которую в конце прошлого года провел президент Владимир Путина, он ответил на обвинения со стороны некоторых журналистов, сказав, что на Донбассе есть российское оружие и что нередко в гражданский конфликт вмешиваются тем или иным образом соседние страны. Непризнанные республики, такие как Донецкая и Луганская, граничат непосредственно с Россией. И Россия контролирует пограничную линию между собственной территорией и двумя непризнанными республиками. Согласно минским договоренностям, сначала должны пройти выборы в этих республиках, и только потом будет восстановлен украинский контроль над государственной границей. Однако украинская власть полагает, что сначала нужно получить контроль над государственной границей в районе этих двух республик, и только потом можно проводить там выборы. И тут Россия играет очень важную роль, поскольку нужно сделать так, чтобы Украина выполняла соответствующие пункты минских договоренностей. Ведь у нас есть трагический пример событий в Югославии, где в некоторых случаях после получения контроля над границей начинались этнические чистки. А поскольку на Украине существуют ультранационалистические организации, нельзя исключить, что подобные события могут повториться на Украине.



— Вы выражаетесь дипломатично, как опытный юрист. То есть вы допускаете, что Россия поставляет сепаратистам в Донецке и Луганске оружие?



— Такое, конечно, можно допустить. Эти поставки оружия являются доказательством заинтересованности в сохранении жизни и безопасности людей в этих регионах. Однако нужно также отметить, что Украине оружие поставляют Соединенные Штаты и совершенно открыто.



— А что вы думаете об аннексии Крыма?



— Крым навсегда потерян для Украины. Не верьте тем, кто говорит, что Крым вернется в состав Украины. Это ложь. И нужно также помнить, что Крым потеряли представители той власти, которая установилась вследствие переворота на Майдане.



Автор: Ладислав Генек (Ladislav Henek) для MF DNES, Чехия, перевод Я защищаю многих. Среди них есть, например, врачи, которых обвинили в измене, генералы служб безопасности, которые не приняли переворота 2014 года, а также те, кто (с той или с другой стороны) взялись за оружие и попытались каким-то образом воспрепятствовать евромайдановскому перевороту.— Разумеется. Переворотом называют захват власти с применением насилия к тому, кто обладал этой властью прежде. В 2013 — 2014 годах вся Европа могла буквально в прямом эфире следить за этим насильственным государственным переворотом, в ходе которого от власти отстранили законно избранного президента Виктора Януковича. Факты ясны. Участники Евромайдана бросали в представителей сил правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, а кроме того, стреляли в них. И все — с целью насильственного захвата власти. Тот факт, что это был государственный переворот, в частности, доказывается тем, что первым делом те, кто совершил переворот, потребовали закона об амнистии. Она распространилась на участников насильственных, а зачастую и преступных действий, которые в украинском законодательстве квалифицируются как насильственный захват власти и нарушение конституционного порядка. Законом амнистировали около 50 типов преступлений, в том числе похищение людей, нанесение тяжких телесных повреждений, свержение конституционных органов и насильственный захват власти.— Вы правы. Этот закон, а также события вокруг него — пример того, как Януковича предало его же окружение. Его депутаты, высокопоставленные военные и другие люди из его окружения так поступали, поддавшись цепной реакции. Кроме того, на них давили участники переворота. Я лишь напомню, что закон был принят 21 февраля 2014 года сразу после кровавых событий, увенчавших государственный переворот. 23 — 24 февраля из киевского аэропорта Жуляны вылетели 150 частных самолетов, на которых страну покинули многие чиновники и их семьи. Большинство из них поступили так именно из-за давления, которое на них оказывалось, и, конечно, они опасались за собственную жизнь и за жизнь членов своей семьи.— Нет, я бы так не сказал. Но в перевороте действительно активное участие принимали радикальные националистические организации. Их финансировали украинские олигархи, а после переворота средства поступали и из государственного бюджета, и из-за рубежа.— Источников несколько, но максимальные финансовые вложения делал и продолжает делать Джордж Сорос.— Цель таких людей, как Сорос, не в продвижении общечеловеческих ценностей на Украине. В первую очередь, он стремится к изменению режима в России, и господин Сорос поддерживает все, что может создать ей проблемы. Он хочет вернуть политическую ситуацию в России в 90-е, когда она устраивала Соединенные Штаты, либеральные элиты и самого Сороса.— Сначала это были протесты. Люди уже больше не могли терпеть нищету. Они хотели нормальных условий для достойного существования. Также народ видел, что представители власти президента Януковича заботятся исключительно о собственном обогащении. Потом к протестам присоединились упомянутые радикальные националистические группировки, и случился переворот.— Прежде всего, от него выиграли наши партнеры за океаном — Соединенные Штаты Америки. У нас есть ряд доказательств, подтверждающих деятельность тогдашней администрации Обамы. Так, демонстрантов поддерживали и лично встречались с ними, например, заместитель Госсекретаря США Виктория Нулланд и вице-президент Джо Байден. И раздавали они не только печеньки. На их акции выделялись миллионы долларов. Европейский Союз сыграл роль активного наблюдателя. Он смог лишь стать посредником при подписании договора, который демонстранты впоследствии не соблюдали. Но я уверен, что если бы люди, а может и политики в Европе знали правду о том, что на самом деле происходило в Киеве или, например, во Львове, то ужаснулись бы и не стали бы поддерживать так называемую проевропейскую оппозицию.— Например, чудовищное насилие, которое применили против сил правопорядка. Недавно вышло исследование, в котором говорится, что за период с ноября 2013 по февраль 2014 года были ранены 919 сотрудников правопорядка. Из них 257 получили тяжелые ранения. Чаще всего это были ожоги от зажигательных смесей, а также кислоты и других химических веществ. Кроме того, переломы лобных костей и конечностей. 205 полицейских получили огнестрельные ранения. 23 сотрудника служб безопасности погибли.…Вы извините, но я еще хочу напомнить о распоряжении бывшего президента Порошенко, сделанном в декабре 2014 года. На основании этого распоряжения 112 граждан посмертно присвоено звание «Герой Украины» с правом носить золотую звезду. Награду передали их родственникам. Но в упомянутом исследовании, которое проводилось при участии правозащитников и журналистов, убедительно доказано, что около половины из этих 112 человек на самом деле не имеют никакого отношения к событиям на Майдане.— Их было много, но, например, со стороны демонстрантов на Украине известны уже три имени. Иван Бубенчик, член националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.). Он приехал в Киев из Львова и принял непосредственное участие в расстреле полицейских. По ним также стреляли отец и сын Зиновий и Владимир Парасюк. Но проблема в том, что за прошедшие годы при президенте Порошенко власти сделали все, чтобы парализовать расследование эпизодов стрельбы, в которых участвовали демонстранты (не только эти трое). Кроме того, не прозвучали приговоры и для тех сотрудников правопорядка, кого обвиняли в стрельбе по демонстрантам. Были вынесены приговоры за превышение властных полномочий, за нанесение увечий и нарушения при арестах. Но за стрельбу и убийства не осудили никого. Однако я нахожу крайне несправедливым то, что вышеупомянутый закон об амнистии освободил от уголовной ответственности всех участников переворота на Майдане, а полицейские под эту амнистию не попали. Сегодня это очень деморализует полицию. Полицейские понимают, что если им придется сдерживать масштабные беспорядки, их могут предать так же, как тогда. Я только хочу подчеркнуть, что нужно прекратить преследование тех сотрудников органов безопасности, которых еще не осудили, и амнистировать служителей правопорядка, включая тех, кого уже приговорили. Помимо прочего, это доказало бы способность общества к примирению.— Последние парламентские выборы показали, что националистические организации не получили и трех процентов голосов, которые позволили бы им пройти в парламент. Президентская партия «Слуга народа» получила абсолютное конституционное большинство. И это дает надежду. Однако параллельно существует хорошо организованная и финансируемая непримиримая группа из членов разных партий, которая по-прежнему способна оказывать давление и отстаивать позицию националистов в парламенте.— Однозначно как гражданскую войну, в которой друг против друга воюют граждане одной страны, которые говорят на одном языке. Все остальное — попытка запутать и скрыть главное. И пока представители Европейского Союза и Соединенных Штатов не начнут называть этот конфликт гражданской войной, шансов на его завершение будет мало. Я знаю, что сейчас на Западе среди политиков модно называть Россию источником всех зол, но пора покончить с таким подходом, а иначе конфликт на Украине не решить.— Да, за то время, пока он у власти, состоялись два массовых обмена пленными. Один — между Украиной и Россией, и второй — между Украиной и непризнанными республиками. Надежду вселяет и недавняя встреча политиков в нормандском формате (Франция, Россия, Украина, Германия — прим. авт.), а также договор об отводе сил на трех основных участках соприкосновения на востоке Украины. Я очень надеюсь, что ему удастся добиться мира в нашей стране, несмотря на активное сопротивление ультранационалистических организаций.— Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе. Но я бы не стал с уверенностью говорить о ее непосредственном участии. На большой пресс-конференции, которую в конце прошлого года провел президент Владимир Путина, он ответил на обвинения со стороны некоторых журналистов, сказав, что на Донбассе есть российское оружие и что нередко в гражданский конфликт вмешиваются тем или иным образом соседние страны. Непризнанные республики, такие как Донецкая и Луганская, граничат непосредственно с Россией. И Россия контролирует пограничную линию между собственной территорией и двумя непризнанными республиками. Согласно минским договоренностям, сначала должны пройти выборы в этих республиках, и только потом будет восстановлен украинский контроль над государственной границей. Однако украинская власть полагает, что сначала нужно получить контроль над государственной границей в районе этих двух республик, и только потом можно проводить там выборы. И тут Россия играет очень важную роль, поскольку нужно сделать так, чтобы Украина выполняла соответствующие пункты минских договоренностей. Ведь у нас есть трагический пример событий в Югославии, где в некоторых случаях после получения контроля над границей начинались этнические чистки. А поскольку на Украине существуют ультранационалистические организации, нельзя исключить, что подобные события могут повториться на Украине.— Такое, конечно, можно допустить. Эти поставки оружия являются доказательством заинтересованности в сохранении жизни и безопасности людей в этих регионах. Однако нужно также отметить, что Украине оружие поставляют Соединенные Штаты и совершенно открыто.— Крым навсегда потерян для Украины. Не верьте тем, кто говорит, что Крым вернется в состав Украины. Это ложь. И нужно также помнить, что Крым потеряли представители той власти, которая установилась вследствие переворота на Майдане.Автор: Ладислав Генек (Ladislav Henek) для MF DNES, Чехия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: аналитика, протесты, Майдан, расценки, участие, воспоминания — статья прочитана 152 раза Комментарии