Спикер СФ России призвала не политизировать взаимоотношения России и Белоруссии в энергетике 🔊 Воспроизвести Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС



Белоруссия и Россия найдут компромиссные решения в энергетической сфере, эти вопросы не стоит политизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1", передает



"Не надо преувеличивать масштаб этих разногласий, масштабировать их, а главное - политизировать", - отметила спикер.



По словам Матвиенко, отношения России и Белоруссии имеют стратегический характер. "Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество настолько многопланово, если говорить только о торгово-экономическом нашем обороте, это более $35 млрд", - сказала она. Белоруссия и Россия найдут компромиссные решения в энергетической сфере, эти вопросы не стоит политизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1", передает ТАСС "Не надо преувеличивать масштаб этих разногласий, масштабировать их, а главное - политизировать", - отметила спикер.По словам Матвиенко, отношения России и Белоруссии имеют стратегический характер. "Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество настолько многопланово, если говорить только о торгово-экономическом нашем обороте, это более $35 млрд", - сказала она. Также, подчеркнула Матвиенко, российско-белорусское сотрудничество "уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении, в самых-самых разных сферах". "И, конечно, при таком многоплановом сотрудничестве периодически проявляются какие-то проблемы, рабочие вопросы. Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их, и решать в спокойном, конструктивном, рабочем ключе", - отметила Матвиенко.



"Я думаю, что это относится к вопросам, которые сегодня есть, проблемным, в энергетической сфере. Я уверена, они будут разрешены", - заявила спикер верхней палаты парламента России.



Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий. ТАСС Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, нефть, отношения География: Белоруссия — статья прочитана 195 раз Комментарии