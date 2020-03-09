Загрузка... В швейцарском банке Credit Suisse могут храниться деньги нацистов 🔊 Воспроизвести Надпись «Работа делает свободным» на входе в лагерь смерти Освенцим. После Второй мировой войны многие нацисты нашли убежище в Латинской Америке. (Keystone / Frank Leonhardt)



В Буэнос-Айресе был найден список из 12 000 нацистов, которые могли жить в Аргентине с 1930-х годов. По сообщениям СМИ, многие из них или из сочувствующих нацистам людей хранили свои деньги на одном или даже на нескольких счетах в банке Schweizerische Kreditanstalt, который впоследствии стал называться Credit Suisse, сообщает В Буэнос-Айресе был найден список из 12 000 нацистов, которые могли жить в Аргентине с 1930-х годов. По сообщениям СМИ, многие из них или из сочувствующих нацистам людей хранили свои деньги на одном или даже на нескольких счетах в банке Schweizerische Kreditanstalt, который впоследствии стал называться Credit Suisse, сообщает SWI Обнародовал этот список еврейский Правозащитный Центр имени Симона Визенталя. Список Центру передал историк Педро Филипуцци (Pedro Filipuzzi), который, в свою очередь, обнаружил этот документ в Буэнос-Айресе. Список содержит имена нацистов, чьи счета были размещены в швейцарском банке Schweizerische Kreditanstalt, ныне Credit Suisse.



В Центре предполагают, что на этих счетах могут и сейчас храниться активы, в том числе изъятые у лиц еврейской национальности, ставших жертвами нацистских преследований. «Весьма вероятно, что на этих бездействующих счетах лежат деньги, изъятые в соответствии с Нюрнбергскими расовыми законами у евреев, ставших жертвами нацизма», — говорится в заявлении еврейского Правозащитного Центра имени Симона Визенталя, сделанном на этой неделе.



Банк Credit Suisse, один из ведущих швейцарских банков со штаб-квартирой в Цюрихе, напомнил, что период с 1997 по 1999 год Независимая комиссия экспертов под руководством Франсуа Бержье уже проводила подробное изучение архивов этого и ещё 60-ти других швейцарских банков с целью выявления счетов, которые могли бы принадлежать или, возможно, принадлежали жертвам нацистских преследований.



Комиссия пришла к выводу, что ее расследование «было уникальным в своем роде... [и] явилось результатом долгой и кропотливой работы большого числа экспертов. Это позволило нам составить насколько можно было полную и исчерпывающую картину швейцарских счетов и денег на них жертв нацистских преследований — с учетом (тогдашних) обстоятельств», — ответил банк Credit Suisse в ответ на запрос портала SWI swissinfo.ch. В банке добавили затем, что «снова займутся этим вопросом».



Почему в Аргентине было так много нацистов?



В своем заявлении Центр Визенталя сообщил, что оригинал списка из 12 000 имен был найден в старом архиве аргентинским ученым Педро Филипуцци, когда тот работал с документами нацистской штаб-квартиры в Буэнос-Айресе. Как сообщает Центр Визенталя, в период до 1938 года в Аргентине проживало до 1 400 членов НСДАП и ее иностранного отделения, примерно 12 000 человек поддерживали пронацистский тайный «Unión Alemana de Gremios» («Немецкое объединение профсоюзов») и еще 8 000 человек поддерживали другие нацистские организации.



«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие, как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, такие как Banco Alemán Transatlántico и Banco Germánico de América del Sur. Оба эти банка, по-видимому, обеспечивали перевод денег нацистов в Швейцарию», — говорит Шимон Самуэльс (Shimon Samuels), директор по международным отношениям Центра Визенталя.



По окончании войны в различных странах Южной Америки, в том числе в Аргентине, нашли убежище десятки нацистских преступников, в том числе Йозеф Менгеле и Адольф Эйхман. Присутствие в Аргентине большого количества нацистов стало результатом политики, проводимой в 1930-х годах пронацистским военным режимом президента Хосе Феликса Урибуру (José Félix Uriburu, 1968-1932) и его преемника Августина Педро Хусто (Agustín Pedro Justo, 1876-1943).



В 1938 году на смену режиму Хусто пришел антинацистски настроенный президент Роберто Ортис (Roberto Marcelino María Ortiz, 1886-1942) который создал «Специальную комиссию по исследованию антиаргентинской деятельности», главным образом с целью «денацификации Аргентины». Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: деньги, Аргентина, нацисты, Швейцария, банки — статья прочитана 77 раз Комментарии