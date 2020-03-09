Главная >> Новости >> общество, спорт, в мире, чп и криминал >> Суд в Парагвае арестовал Рональдиньо за поддельный паспорт
Загрузка...

Суд в Парагвае арестовал Рональдиньо за поддельный паспорт



Суд в Парагвае вынес решение об аресте бывшего игрока сборной Бразилии по футболу Роналдиньо. Спортсмена обвиняют в попытке въехать в страну по поддельному парагвайскому паспорту, сообщает ВВС.

Рональдиньо и его брата задержали еще 5 марта. Пытаясь въехать в страну, они предъявили на пограничном контроле парагвайские паспорта, которые оказались поддельными. В итоге их все же пропустили через границу - видимо, по бразильскому удостоверению личности.

Однако позже в гостиницу, где остановился футболист, пришли с обыском сотрудники прокуратуры. Спортсмена увели на допрос, который продолжался восемь часов. После этого и было принято решение направить в суд ходатайство о заключении Рональдиньо под стражу.
Власти Парагвая официально подтвердили, что бразилец никогда не проходил процедуру получения парагвайского гражданства. В свою очередь защита игрока говорит, что паспорт ему подарили.

Роналдинью прославился в начале 2000-х годов. В 2002 году он со своей сборной выиграл чемпионат мира по футболу, а в 2004 и 2005 году признавался лучшим игроком мира. Пик его карьеры пришелся на выступления за испанскую «Барселону».

Сейчас Роналдинью 39 лет. Его состояние оценивается примерно в 100 млн долларов. Также сообщалось, что за один рекламный пост в «Инстаграме» он порой просит почти 200 тысяч долларов.
Загрузка...
bbc.com
Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: арест, футбол, звезда, Рональдиньо
статья прочитана 195 раз
добавлена вчера, 8 марта, 21:12

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка