Загрузка... Суд в Парагвае арестовал Рональдиньо за поддельный паспорт 🔊 Воспроизвести



Суд в Парагвае вынес решение об аресте бывшего игрока сборной Бразилии по футболу Роналдиньо. Спортсмена обвиняют в попытке въехать в страну по поддельному парагвайскому паспорту, сообщает



Рональдиньо и его брата задержали еще 5 марта. Пытаясь въехать в страну, они предъявили на пограничном контроле парагвайские паспорта, которые оказались поддельными. В итоге их все же пропустили через границу - видимо, по бразильскому удостоверению личности.



Однако позже в гостиницу, где остановился футболист, пришли с обыском сотрудники прокуратуры. Спортсмена увели на допрос, который продолжался восемь часов. После этого и было принято решение направить в суд ходатайство о заключении Рональдиньо под стражу. Суд в Парагвае вынес решение об аресте бывшего игрока сборной Бразилии по футболу Роналдиньо. Спортсмена обвиняют в попытке въехать в страну по поддельному парагвайскому паспорту, сообщает ВВС Рональдиньо и его брата задержали еще 5 марта. Пытаясь въехать в страну, они предъявили на пограничном контроле парагвайские паспорта, которые оказались поддельными. В итоге их все же пропустили через границу - видимо, по бразильскому удостоверению личности.Однако позже в гостиницу, где остановился футболист, пришли с обыском сотрудники прокуратуры. Спортсмена увели на допрос, который продолжался восемь часов. После этого и было принято решение направить в суд ходатайство о заключении Рональдиньо под стражу. Власти Парагвая официально подтвердили, что бразилец никогда не проходил процедуру получения парагвайского гражданства. В свою очередь защита игрока говорит, что паспорт ему подарили.



Роналдинью прославился в начале 2000-х годов. В 2002 году он со своей сборной выиграл чемпионат мира по футболу, а в 2004 и 2005 году признавался лучшим игроком мира. Пик его карьеры пришелся на выступления за испанскую «Барселону».



Сейчас Роналдинью 39 лет. Его состояние оценивается примерно в 100 млн долларов. Также сообщалось, что за один рекламный пост в «Инстаграме» он порой просит почти 200 тысяч долларов. Загрузка... bbc.com Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: арест, футбол, звезда, Рональдиньо — статья прочитана 195 раз Комментарии