Telegraph: Билл Клинтон объяснил, что толкнуло его на измену с Моникой Левински

В новом документальном фильме, посвящённом экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, бывший президент Билл Клинтон рассказал, почему он совершил «непростительную» ошибку в виде «сексуальных отношений» с Моникой Левински, пишет The Daily Telegraph. Экс-глава Белого дома настаивает, что интрижка стала для него способом «ненадолго отвлечься» от очень тяжёлой работы.



Когда вся Америка узнала, что президент Билл Клинтон изменил своей супруге Хиллари с 22-летней стажёркой Моникой Левински, за попытки скрыть интрижку глава Белого дома чуть было не лишился своего кресла и не разрушил свой брак. В новом документальном фильме, посвящённом бывшей первой леди, экс-президент рассказал, почему он оступился, сообщает The Daily Telegraph.



Экс-президент настаивает, что на измену его толкнул стресс. «Ты чувствуешь, будто плетёшься по кругу, словно ты начал бой на 15 раундов, который растянулся на все 30, а тут есть нечто, что может помочь тебе от этого ненадолго отвлечься. Вот так это и происходит… Это ведь не только у меня — у всех, кого ни возьми, в жизни есть стресс, разочарования, ужасы, страхи перед чем бы то ни было», — объяснил Клинтон.



Экс-президент рассказал, что на протяжении долгих лет пытался справиться с тревожностью, и сегодня считает себя «абсолютно другим человеком» по сравнению с тем, кем он был 20 лет назад.



The Daily Telegraph напоминает, что, когда начались слухи о «сексуальных отношениях» между Клинтоном и Левински, сам американский лидер поначалу всё отрицал. Бывший глава Белого дома рассказывает, что сам признался во всём Хиллари. «Я сказал, что ужасно себя чувствую из-за этого. Мы тогда в последние годы через многое прошли. Я сказал, что моему поступку нет оправданий, это непростительно».



Как вспоминает Хиллари Клинтон, новости об измене супруга нанесли по ней болезненный удар. «Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить», — цитирует газета бывшую первую леди и экс-госсекретаря США.



Клинтон признаётся, что сперва хотела уйти от мужа, но дочь Челси помогла паре сохранить отношения. Клинтонам впоследствии пришлось долго ходить к семейному психотерапевту.



В документальном фильме Билл Клинтон приносит извинения и Монике Левински: «Я чудовищно себя чувствую, из-за того что жизнь Моники Левински стала определяться только этой историей, это, по-моему, несправедливо. Я на протяжении нескольких лет наблюдал, как она вновь пытается начать жить нормальной жизнью, но здесь уже следует решить, что именно считать нормальным».



Издание подчёркивает, что документальный фильм состоит из четырёх частей и рассказывает о жизни Хиллари Клинтон, начиная со студенческих лет и заканчивая президентскими выборами 2016 года, где она потерпела поражение. Для картины режиссёр Нанетт Бёрстейн в общей сложности 35 часов беседовала с бывшим госсекретарём страны. Как пояснила сама Клинтон, она согласилась на съёмки, потому что больше не собирается претендовать на государственные посты: «Я почувствовала, что не рассказала своё видение истории. Кто другой этим займётся?»



