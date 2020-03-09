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МИД Литвы из-за коронавируса призвал жителей не ездить в Италию

© Sputnik / Дмитрий Коробейников


В воскресенье итальянское правительство объявило зону карантина по всему региону Ломбардия и в 14 провинциях северной и центральной части страны. Министерство иностранных дел (МИД) Литвы обновило рекомендации относительно поездок в Италию с учетом последней информации, полученной от итальянских властей относительно распространения нового коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В воскресенье итальянское правительство объявило зону карантина по всему региону Ломбардия и в 14 провинциях северной и центральной Италии: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузио-Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо, Венеция. Запрещено въезжать и выезжать из зоны без уважительной причины, но иностранные граждане могут покинуть зону карантина и отправиться домой. Итальянское правительство также рекомендовало отказаться от всех поездок в Италию.
Воздержаться от путешествий в эту страну рекомендует также и литовское министерство.

"Просим граждан Литовской Республики, проживающих или временно прибывающих в карантинных районах Италии, сообщить свои контактные данные в посольство по электронной почте kons.it@urm.lt. Мы также предлагаем гражданам Литовской Республики, временно находящимся в зоне карантина, покинуть территорию. При отмене прямых рейсов из Италии в Литву рекомендуется искать рейсы через другие страны", - говорится в рекомендации МИД Литвы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

В Италии число подтвержденных случаев превысило 5,8 тысячи, скончались более 230 человек.

По последним данным, в Литве выявлен один зараженный коронавирусом нового типа. Других подтвержденных случаев нет.

Коронавирус: симптомы и способы защиты
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, путешествия, литовцы, вирус, Италия, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 марта, 09:30

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