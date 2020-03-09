МИД Литвы из-за коронавируса призвал жителей не ездить в Италию 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Дмитрий Коробейников



В воскресенье итальянское правительство объявило зону карантина по всему региону Ломбардия и в 14 провинциях северной и центральной части страны. Министерство иностранных дел (МИД) Литвы обновило рекомендации относительно поездок в Италию с учетом последней информации, полученной от итальянских властей относительно распространения нового коронавируса. Об этом сообщает



В воскресенье итальянское правительство объявило зону карантина по всему региону Ломбардия и в 14 провинциях северной и центральной Италии: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузио-Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо, Венеция. Запрещено въезжать и выезжать из зоны без уважительной причины, но иностранные граждане могут покинуть зону карантина и отправиться домой. Итальянское правительство также рекомендовало отказаться от всех поездок в Италию. В воскресенье итальянское правительство объявило зону карантина по всему региону Ломбардия и в 14 провинциях северной и центральной части страны. Министерство иностранных дел (МИД) Литвы обновило рекомендации относительно поездок в Италию с учетом последней информации, полученной от итальянских властей относительно распространения нового коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.В воскресенье итальянское правительство объявило зону карантина по всему региону Ломбардия и в 14 провинциях северной и центральной Италии: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузио-Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо, Венеция. Запрещено въезжать и выезжать из зоны без уважительной причины, но иностранные граждане могут покинуть зону карантина и отправиться домой. Итальянское правительство также рекомендовало отказаться от всех поездок в Италию.



"Просим граждан Литовской Республики, проживающих или временно прибывающих в карантинных районах Италии, сообщить свои контактные данные в посольство по электронной почте kons.it@urm.lt. Мы также предлагаем гражданам Литовской Республики, временно находящимся в зоне карантина, покинуть территорию. При отмене прямых рейсов из Италии в Литву рекомендуется искать рейсы через другие страны", - говорится в рекомендации МИД Литвы.



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.



В Италии число подтвержденных случаев превысило 5,8 тысячи, скончались более 230 человек.



По последним данным, в Литве выявлен один зараженный коронавирусом нового типа. Других подтвержденных случаев нет.



Коронавирус: симптомы и способы защиты Воздержаться от путешествий в эту страну рекомендует также и литовское министерство."Просим граждан Литовской Республики, проживающих или временно прибывающих в карантинных районах Италии, сообщить свои контактные данные в посольство по электронной почте kons.it@urm.lt. Мы также предлагаем гражданам Литовской Республики, временно находящимся в зоне карантина, покинуть территорию. При отмене прямых рейсов из Италии в Литву рекомендуется искать рейсы через другие страны", - говорится в рекомендации МИД Литвы.Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.В Италии число подтвержденных случаев превысило 5,8 тысячи, скончались более 230 человек.По последним данным, в Литве выявлен один зараженный коронавирусом нового типа. Других подтвержденных случаев нет. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, путешествия, литовцы, вирус, Италия, пандемия География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии