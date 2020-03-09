В Литве одобрили поправки, защищающие от незаконных действий госорганов 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Londondeposit



Минюст предложил выплачивать компенсацию без судебных разбирательств тем, кого освободили из-под стражи после того, как были сняты все подозрения. Правительство Литвы одобрило поправки к закону, разработанные Министерством юстиции, которые предусматривают возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов, сообщает



В соответствии с нынешним законодательством гражданин, с которого сняты подозрения, должен вновь обратиться в суд с просьбой о возмещении ущерба за время его ареста в ожидании суда. Минюст предложил выплачивать компенсацию без судебных разбирательств тем, кого освободили из-под стражи после того, как были сняты все подозрения. Правительство Литвы одобрило поправки к закону, разработанные Министерством юстиции, которые предусматривают возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.В соответствии с нынешним законодательством гражданин, с которого сняты подозрения, должен вновь обратиться в суд с просьбой о возмещении ущерба за время его ареста в ожидании суда. Министр юстиции Элвинас Янкявичюс заявил, что если человек оправдан, он должен получить финансовую компенсацию за свое содержание под стражей без дальнейших судебных разбирательств, поскольку личная свобода является одной из важнейших демократических ценностей.



"Мы не говорим о чрезмерных действиях, предпринимаемых сотрудниками правоохранительных органов, – возможно, задержание человека было связано с обстоятельствами дела в то время. Однако государство должно действовать четко и честно в этой ситуации", – сказал министр.



Янкявичюс напомнил, что большинство государств Европейского союза выплачивают компенсацию оправданным лицам, независимо от того, были ли они задержаны на законных основаниях.



Другие поправки к закону об увеличении взносов в Фонд жертв преступлений и расширении доступа к его пособиям также были одобрены на заседании правительства.



По словам министра юстиции, было предложено удвоить взносы в фонд и расширить круг получателей компенсации, которые стали жертвами серьезных и очень серьезных насильственных преступлений.



"Механизм компенсации должен быть более эффективным и должен укреплять чувство справедливости в обществе, и помогать лучше заботиться о гражданах, затронутых преступностью", – заявил Янкявичюс.



Законопроект предусматривает увеличение взноса в Фонд помощи потерпевшим с десяти до 250 размеров минимальной оплаты труда (от 500 до 12,5 тысячи евро).



Предлагается, чтобы пострадавшим от тяжких и очень тяжких преступлений был возмещен ущерб, нанесенный после 26 сентября 2000 года, если уголовное дело в отношении них закончилось после вступления закона в силу - после 1 июля 2005 года. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: арест, компенсации, минюс, правоохрана География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии