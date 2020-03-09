Суд постановил выслать из США бывшего охранника концлагеря 🔊 Воспроизвести Музей на месте концентрационного лагеря в Нойенгамме



Гражданин Германии и житель Теннесси в свое время служил охранником в концентрационном лагере нацистов в Нойенгамме, сообщает



Гражданин Германии и житель американского штата Теннесси Фридрих Карл Бергер (Friedrich Karl Berger), в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме близ Меппена (земля Нижняя Саксония), подлежит высылке из Соединенных Штатов. Постановление о выдворении вынесла судья по иммиграционным вопросам Ребекка Л. Холт в Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщили в четверг, 5 марта, в пресс-службе министерства юстиции США. Гражданин Германии и житель Теннесси в свое время служил охранником в концентрационном лагере нацистов в Нойенгамме, сообщает DW Гражданин Германии и житель американского штата Теннесси Фридрих Карл Бергер (Friedrich Karl Berger), в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме близ Меппена (земля Нижняя Саксония), подлежит высылке из Соединенных Штатов. Постановление о выдворении вынесла судья по иммиграционным вопросам Ребекка Л. Холт в Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщили в четверг, 5 марта, в пресс-службе министерства юстиции США. Суд постановил, что мужчина "добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где имело место преследование" заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и другие "политические противники" нацистов. Судья Холт пришла к выводу, что заключенные содержались в ужасающих условиях и, как и в других лагерях, занимались принудительным трудом на открытом воздухе, были вынуждены работать "до состояния истощения и смерти".



Прожил в США свыше 60 лет



Суд пришел к выводу, что Бергер также охранял заключенных во время "принудительной эвакуации" в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников. Фридрих Карл Бергер проживал в США с 1959 года.



С середины октября прошлого года в Гамбурге идет судебный процесс по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д. (Bruno D.) Его привозят на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте. Именно поэтому его делом занимается судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних. dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: США, концлагерь, Нидерланды, охранник — статья прочитана 113 раз Комментарии