Суд постановил выслать из США бывшего охранника концлагеря

Гражданин Германии и житель Теннесси в свое время служил охранником в концентрационном лагере нацистов в Нойенгамме, сообщает DW.
Гражданин Германии и житель американского штата Теннесси Фридрих Карл Бергер (Friedrich Karl Berger), в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме близ Меппена (земля Нижняя Саксония), подлежит высылке из Соединенных Штатов. Постановление о выдворении вынесла судья по иммиграционным вопросам Ребекка Л. Холт в Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщили в четверг, 5 марта, в пресс-службе министерства юстиции США.
Суд постановил, что мужчина "добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где имело место преследование" заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и другие "политические противники" нацистов. Судья Холт пришла к выводу, что заключенные содержались в ужасающих условиях и, как и в других лагерях, занимались принудительным трудом на открытом воздухе, были вынуждены работать "до состояния истощения и смерти".
Прожил в США свыше 60 лет
Суд пришел к выводу, что Бергер также охранял заключенных во время "принудительной эвакуации" в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников. Фридрих Карл Бергер проживал в США с 1959 года.
С середины октября прошлого года в Гамбурге идет судебный процесс по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д. (Bruno D.) Его привозят на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте. Именно поэтому его делом занимается судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.
Прожил в США свыше 60 лет
Суд пришел к выводу, что Бергер также охранял заключенных во время "принудительной эвакуации" в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников. Фридрих Карл Бергер проживал в США с 1959 года.
С середины октября прошлого года в Гамбурге идет судебный процесс по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д. (Bruno D.) Его привозят на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте. Именно поэтому его делом занимается судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.