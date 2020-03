Times: Международный уголовный суд заинтересовался преступлениями США в Афганистане 🔊 Воспроизвести Международный уголовный суд



Международный уголовный суд принял решение расследовать военные преступления, в том числе совершённые американцами, в Афганистане. Представители Вашингтона раскритиковали этот шаг и пообещали защитить своих граждан от «неподотчётного политического института, который маскируется под правовой орган», сообщает The Times.



Международный уголовный суд (МУС) начнёт расследования военных преступлений в Афганистане, включая и те, что совершались американскими военными. Это решение может привести к «взрывоопасному противостоянию» между организацией и администрацией Дональда Трампа, пишет The Times.Судьи в Гааге отменили ранее принятое постановление, что расследование «не будет служить интересам правосудия», что позволит главному прокурору МУС продолжить дело. Примечательно, что организация будет впервые изучать действия Вооружённых сил США с момента её учреждения 15 лет назад, утверждает издание.



На прошлой неделе США и «Талибан»* подписали соглашение, призванное закончить 18-летний конфликт и привести к выводу иностранных войск из Афганистана. Дальнейшая судьба пакта оказалась под вопросом после того, как в стране снова продолжились столкновения между враждующими сторонами, отмечает The Times.



Вашингтон, в отличие от Кабула, не вступал в МУС и не признаёт его власти над американцами. По мнению американских властей, организация создаёт «угрозу национальному суверенитету». Помпео пообещал, что США примут все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан «от этого предательского так называемого суда».



В прошлом году на досудебном процессе было принято решение, что расследование имеет мало шансов на успех, и поэтому от него необходимо отказаться. Но прокурорам удалось доказать точку зрения, что афганское дело должно стать прецедентным и послать сигнал другим возможным нарушителям, что их преступления не останутся безнаказанными.



МУС начал собирать доказательства военных преступлений в 2006 году. Среди них пытки, которые американские военные и ЦРУ устраивали в Афганистане и секретных тюрьмах, расположенных в Восточной Европе.



Главный прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что суд обладает достаточной информацией, чтобы доказать различные военные преступления, которые совершали американские войска в Афганистане. В ответ Вашингтон лишил её визы и пообещал блокировать въезд в страну остальным прокурорам организации. Более того, ранее американские власти пригрозили, что начнут арестовывать судей МУС, если они дадут расследованию зелёный свет.



Власти США настаивают, что могут сами наказать виновных. Однако Трамп помиловал нескольких американских военнослужащих, обвинённых в преступлениях, чем вызвал недовольство у представителей Пентагона и ветеранов, обращает внимание издание.



МУС считает, что многие преступления остались незафиксированными и безнаказанными. Расследование рассмотрит обвинения против правительственных войск Афганистана, а также боевиков из «Талибана» и других группировок, заключает The Times.



Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал этот шаг, назвав его «по-настоящему поразительным действием, принятым неподотчётным политическим институтом, который маскируется под правовой орган». «Всё выглядит ещё более безрассудным, потому что это решение было принято спустя считанные дни после того, как США подписали историческое мирное соглашение с Афганистаном — это лучший шанс на мир, который появляется раз в поколение. Более того, само афганское правительство просило МУС не следовать этим курсом», — подчеркнул чиновник.