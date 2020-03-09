Следователи по делу MH17 собирались нарушить суверенитет России 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости/Игорь Маслов



Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения малайзийского самолета в Донбассе, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом сообщается в новом документе, обнародованном в субботу журналистами платформы Bonanza Media, сообщает



В протоколе встречи Совместной следственной группы (ССГ) 25 января 2018 года отмечается, что члены голландской прокуратуры собирались нарушить суверенитет России, связавшись со свидетелями, которые «скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей». Как следует из документа, бельгийская сторона согласилась с предложением, представитель Украины выразил желание сперва обсудить вопрос с руководством. После этого участники встречи обсуждали «заманивание свидетелей» и «допрос подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти». Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения малайзийского самолета в Донбассе, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом сообщается в новом документе, обнародованном в субботу журналистами платформы Bonanza Media, сообщает ИЗВЕСТИЯ В протоколе встречи Совместной следственной группы (ССГ) 25 января 2018 года отмечается, что члены голландской прокуратуры собирались нарушить суверенитет России, связавшись со свидетелями, которые «скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей». Как следует из документа, бельгийская сторона согласилась с предложением, представитель Украины выразил желание сперва обсудить вопрос с руководством. После этого участники встречи обсуждали «заманивание свидетелей» и «допрос подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти». «Новый документ показывает то, как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой — нет. Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства», — приводит ТАСС слова одного из основателей Bonanza Media, журналиста Макса ван дер Верфф.



6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что медийная компания Нидерландов, запущенная по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, — это грубая попытка давления на суд. Кроме того, она отметила, что ССГ игнорирует переданный Москвой «значительный массив информации» и данных об обстоятельствах крушения.



3 февраля четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение. Первое заседание суда пройдет в Гааге 9 марта.



12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в ведомстве заявили, что ССГ, сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.



Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.



Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс из РФ якобы был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.



Президент России Владимир Путин заявил ранее, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию. iz.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: премьер, Путин, встреча, авиакатастрофа, расследование, Нидерланды, MH17 — статья прочитана 172 раза Комментарии