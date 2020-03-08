Минздрав США: безопасное расстояние до больного коронавирусом – два метра 🔊 Воспроизвести







Центр по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения США выпустил рекомендации, согласно которым граждане не должны приближаться к потенциально больным коронавирусом COVID-2019 на расстояние ближе двух метров. Об этом сообщает



Названная дистанция обусловлена расстоянием, на которое перемещаются капли слюны при чихании, в которых находятся вирусные частицы. В ведомстве подчёркивают, что поскольку в настоящее время нет вакцины для профилактики COVID-2019, лучший способ предотвратить заболевание — избежать контакта с этим вирусом.



Для этого рекомендуется избегать тесного контакта с больными людьми, не прикасаться к своим глазам, носу и рту, чихать в салфетку и выбрасывать её после использования, дезинфицировать предметы, к которым часто прикасаетесь, использовать маски, тем у кого появились симптомы респираторного заболевания, мыть руки с мылом или дезинфицирующим раствором.



Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США возросло до 304. Центр по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения США выпустил рекомендации, согласно которым граждане не должны приближаться к потенциально больным коронавирусом COVID-2019 на расстояние ближе двух метров. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Businessinsider.Названная дистанция обусловлена расстоянием, на которое перемещаются капли слюны при чихании, в которых находятся вирусные частицы. В ведомстве подчёркивают, что поскольку в настоящее время нет вакцины для профилактики COVID-2019, лучший способ предотвратить заболевание — избежать контакта с этим вирусом.Для этого рекомендуется избегать тесного контакта с больными людьми, не прикасаться к своим глазам, носу и рту, чихать в салфетку и выбрасывать её после использования, дезинфицировать предметы, к которым часто прикасаетесь, использовать маски, тем у кого появились симптомы респираторного заболевания, мыть руки с мылом или дезинфицирующим раствором.Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США возросло до 304. РИА Новости Категории: здоровье Ключевые слова: коронавирус — статья прочитана 68 раз Комментарии