При пустых трибунах

Седьмой этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы заражения коронавирусом прошёл в чешском городе Новее-Место прошёл без зрителей.
В остальном же всё было так же, как и на предыдущих этапах.
Разве что особенным было то, что норвежские биатлонистки выиграли шесть эстафетных гонок сезона-2019/2020 из шести. Ранее такое удавалось лишь команде Германии (2007/2008 и 2016/2017).
А если учесть, что последнюю эстафету прошлого сезона также выиграла команда Норвегии, то их победная серия достигла семи гонок.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Спринт 7,5 км. 5 марта
1. Денизе Херрман (Германия) — 18.51,0 (0 штрафных кругов).
2. Анаис Бескон (Франция) — (+27,2; 0).
3. Маркета Давидова (Чехия) — (+49,7, 1).
4. Мари Эдер (Финляндия) – (+59,0; 1).
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+1.11,1; 2)…
47. Наталья Кочергина (Литва) – (+2..25,5; 2).
58. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+2.47,6; 1).
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+22,8; 0).
3. Тарьей Бё (Норвегия) — (+1.01,1; 0).
4. Михал Крчмарж (Чехия) – (+1.14,1; 0).
5. Яков Фак (Словения) – (+1.16,6; 0)…
54. Томас Каукенас (Литва) – (+3.15,9; 1).
55. Кароль Домбровский (Литва) – (+3.16, 9; 0).
68. Витаутас Строля (Литва) – (+3.50,5; 4).
Женщины. Эстафета 4х6 км. 7 марта
1. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
2. Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Бескон) — (+28,7; 1+10).
3. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман) — (+57,0; 1+14).
4. Украина — (+58,5; 1+12).
5. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова) — (+1.11,7; 1+12).
1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — (0+5).
2. Украина (Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — (+38,2; 0+5).
3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома) — (+43,3; 1+8).
4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили) — (+46,9; 0+7).
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – (1 штрафной круг).
2. Ханна Эберг (Швеция) — (+25,3; 1).
3. Франциска Пройс (Германия) — (+32,4; 1).
4. Жюстин Бреза (Франция) — (+41,3; 3).
5. Доротея Вирер (Италия) — (+43,2; 3).
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (3 штрафных круга).
2. Эмильен Жаклен (Франция) — (+15,1; 0).
3. Арнд Пайффер (Германия) — (+25,0; 3).
4. Дмитрий Пидручный (Украина) — (+27,9; 2).
5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9; 2)
Женщины. Общий зачёт.
1. Доротея Вирер (Италия) – 776 очков,
2. Тириль Экхофф (Норверия) – 707,
3. Ханна Эберг (Швеция) – 705,
4. Денизе Херрман (Германия) – 660,
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) – 853.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 810.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 800.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 702.
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 632.
6. Симон Детьё (Франция)- 630…
8 Александр Логинов (Россия) – 570…
2. Анаис Бескон (Франция) — (+27,2; 0).
3. Маркета Давидова (Чехия) — (+49,7, 1).
4. Мари Эдер (Финляндия) – (+59,0; 1).
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+1.11,1; 2)…
47. Наталья Кочергина (Литва) – (+2..25,5; 2).
58. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+2.47,6; 1).
Мужчины. Спринт 10 км. 6 марта
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+22,8; 0).
3. Тарьей Бё (Норвегия) — (+1.01,1; 0).
4. Михал Крчмарж (Чехия) – (+1.14,1; 0).
5. Яков Фак (Словения) – (+1.16,6; 0)…
54. Томас Каукенас (Литва) – (+3.15,9; 1).
55. Кароль Домбровский (Литва) – (+3.16, 9; 0).
68. Витаутас Строля (Литва) – (+3.50,5; 4).
Женщины. Эстафета 4х6 км. 7 марта
2. Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Бескон) — (+28,7; 1+10).
3. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман) — (+57,0; 1+14).
4. Украина — (+58,5; 1+12).
5. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова) — (+1.11,7; 1+12).
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. 7 марта
1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — (0+5).
2. Украина (Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — (+38,2; 0+5).
3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома) — (+43,3; 1+8).
4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили) — (+46,9; 0+7).
Женщины. Масс-старт 12,5 км. 8 марта
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – (1 штрафной круг).
2. Ханна Эберг (Швеция) — (+25,3; 1).
3. Франциска Пройс (Германия) — (+32,4; 1).
4. Жюстин Бреза (Франция) — (+41,3; 3).
5. Доротея Вирер (Италия) — (+43,2; 3).
Мужчины. Масс-старт 15 км. 8 марта
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (3 штрафных круга).
2. Эмильен Жаклен (Франция) — (+15,1; 0).
3. Арнд Пайффер (Германия) — (+25,0; 3).
4. Дмитрий Пидручный (Украина) — (+27,9; 2).
5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9; 2)
Женщины. Общий зачёт.
1. Доротея Вирер (Италия) – 776 очков,
2. Тириль Экхофф (Норверия) – 707,
3. Ханна Эберг (Швеция) – 705,
4. Денизе Херрман (Германия) – 660,
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) – 853.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 810.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 800.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 702.
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 632.
6. Симон Детьё (Франция)- 630…
8 Александр Логинов (Россия) – 570…