При пустых трибунах

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Седьмой этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы заражения коронавирусом прошёл в чешском городе Новее-Место прошёл без зрителей.



В остальном же всё было так же, как и на предыдущих этапах.



Разве что особенным было то, что норвежские биатлонистки выиграли шесть эстафетных гонок сезона-2019/2020 из шести. Ранее такое удавалось лишь команде Германии (2007/2008 и 2016/2017).



А если учесть, что последнюю эстафету прошлого сезона также выиграла команда Норвегии, то их победная серия достигла семи гонок.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия



Женщины. Спринт 7,5 км. 5 марта Разве что особенным было то, что норвежские биатлонистки выиграли шесть эстафетных гонок сезона-2019/2020 из шести. Ранее такое удавалось лишь команде Германии (2007/2008 и 2016/2017).А если учесть, что последнюю эстафету прошлого сезона также выиграла команда Норвегии, то их победная серия достигла семи гонок.



2. Анаис Бескон (Франция) — (+27,2; 0).



3. Маркета Давидова (Чехия) — (+49,7, 1).



4. Мари Эдер (Финляндия) – (+59,0; 1).



5. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+1.11,1; 2)…



47. Наталья Кочергина (Литва) – (+2..25,5; 2).



58. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+2.47,6; 1).



Мужчины. Спринт 10 км. 6 марта



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).



2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+22,8; 0).



3. Тарьей Бё (Норвегия) — (+1.01,1; 0).



4. Михал Крчмарж (Чехия) – (+1.14,1; 0).



5. Яков Фак (Словения) – (+1.16,6; 0)…



54. Томас Каукенас (Литва) – (+3.15,9; 1).



55. Кароль Домбровский (Литва) – (+3.16, 9; 0).



68. Витаутас Строля (Литва) – (+3.50,5; 4).



Женщины. Эстафета 4х6 км. 7 марта



1. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).



2. Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Бескон) — (+28,7; 1+10).



3. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман) — (+57,0; 1+14).



4. Украина — (+58,5; 1+12).



5. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова) — (+1.11,7; 1+12).







Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. 7 марта



1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — (0+5).



2. Украина (Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — (+38,2; 0+5).



3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома) — (+43,3; 1+8).



4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили) — (+46,9; 0+7).



Женщины. Масс-старт 12,5 км. 8 марта



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – (1 штрафной круг).



2. Ханна Эберг (Швеция) — (+25,3; 1).



3. Франциска Пройс (Германия) — (+32,4; 1).



4. Жюстин Бреза (Франция) — (+41,3; 3).



5. Доротея Вирер (Италия) — (+43,2; 3).



Мужчины. Масс-старт 15 км. 8 марта



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (3 штрафных круга).



2. Эмильен Жаклен (Франция) — (+15,1; 0).



3. Арнд Пайффер (Германия) — (+25,0; 3).



4. Дмитрий Пидручный (Украина) — (+27,9; 2).



5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9; 2)



Женщины. Общий зачёт.



1. Доротея Вирер (Италия) – 776 очков,



2. Тириль Экхофф (Норверия) – 707,



3. Ханна Эберг (Швеция) – 705,



4. Денизе Херрман (Германия) – 660,



5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…



Мужчины. Общий зачёт



1. Мартен Фуркад (Франция) – 853.



2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 810.



3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 800.



4. Тарьей Бё (Норвегия) – 702.



5. Эмильен Жаклен (Франция) – 632.



6. Симон Детьё (Франция)- 630…



8 Александр Логинов (Россия) – 570… 1. Денизе Херрман (Германия) — 18.51,0 (0 штрафных кругов).2. Анаис Бескон (Франция) — (+27,2; 0).3. Маркета Давидова (Чехия) — (+49,7, 1).4. Мари Эдер (Финляндия) – (+59,0; 1).5. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+1.11,1; 2)…47. Наталья Кочергина (Литва) – (+2..25,5; 2).58. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+2.47,6; 1).1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+22,8; 0).3. Тарьей Бё (Норвегия) — (+1.01,1; 0).4. Михал Крчмарж (Чехия) – (+1.14,1; 0).5. Яков Фак (Словения) – (+1.16,6; 0)…54. Томас Каукенас (Литва) – (+3.15,9; 1).55. Кароль Домбровский (Литва) – (+3.16, 9; 0).68. Витаутас Строля (Литва) – (+3.50,5; 4).Женщины. Эстафета 4х6 км. 7 марта1. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).2. Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Бескон) — (+28,7; 1+10).3. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман) — (+57,0; 1+14).4. Украина — (+58,5; 1+12).5. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова) — (+1.11,7; 1+12).1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — (0+5).2. Украина (Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — (+38,2; 0+5).3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома) — (+43,3; 1+8).4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили) — (+46,9; 0+7).1. Тириль Экхофф (Норвегия) – (1 штрафной круг).2. Ханна Эберг (Швеция) — (+25,3; 1).3. Франциска Пройс (Германия) — (+32,4; 1).4. Жюстин Бреза (Франция) — (+41,3; 3).5. Доротея Вирер (Италия) — (+43,2; 3).1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (3 штрафных круга).2. Эмильен Жаклен (Франция) — (+15,1; 0).3. Арнд Пайффер (Германия) — (+25,0; 3).4. Дмитрий Пидручный (Украина) — (+27,9; 2).5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9; 2)1. Доротея Вирер (Италия) – 776 очков,2. Тириль Экхофф (Норверия) – 707,3. Ханна Эберг (Швеция) – 705,4. Денизе Херрман (Германия) – 660,5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…1. Мартен Фуркад (Франция) – 853.2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 810.3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 800.4. Тарьей Бё (Норвегия) – 702.5. Эмильен Жаклен (Франция) – 632.6. Симон Детьё (Франция)- 630…8 Александр Логинов (Россия) – 570… Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: биатлон, Нове-Место, Кубок мира, этап — статья прочитана 97 раз Комментарии