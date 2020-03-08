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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Ярмарка Казюкаса вируса не боится
На заканчивающей сегодня свою работу трёхдневной Ярмарке Казюкаса все три дня было довольно много народу, хотя министерство здравоохранения Литвы призывало людей избегать мест массового людского скопления.
Объяснение довольно-таки простое: ярмарка на защиту от коронавируса призвала свои проверенные средства, в частности, "антивирусное" мыло!
Это в своём фоторепортаже зафиксировал Владимир Клоповский, "Обзор".
Инф. «Обзора»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: вирус, ярмарка Казюкаса
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