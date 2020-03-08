С праздником вас, дорогие! 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор", из цикла "Лица весны"







Международный женский день, ежегодно отмечающийся 8 марта, официально был утвержден ООН в 1977 году, однако отмечать этот праздник в России и некоторых других странах стали еще в начале ХХ века. Об истории праздника – в справке



История



История празднования 8 Марта берет начало с 1910 года, когда на международной конференции женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Предполагалось, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая внимание общества к своим проблемам. Международный женский день, ежегодно отмечающийся 8 марта, официально был утвержден ООН в 1977 году, однако отмечать этот праздник в России и некоторых других странах стали еще в начале ХХ века. Об истории праздника – в справке РИА Томск История празднования 8 Марта берет начало с 1910 года, когда на международной конференции женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Предполагалось, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая внимание общества к своим проблемам.



В России впервые Международный женский день отметили в 1913 году. Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, поскольку 23 февраля (8 марта) этого года было ознаменовано массовыми забастовками, положившими начало Февральской революции. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права голоса женщинам.



Постепенно праздник в России потерял свою первоначальную феминистскую окраску и акценты с чествования женщин-революционерок сместились на воспевание женской красоты и материнства, праздник стал похожим, скорее, на день матери в других странах.



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Где отмечают и как поздравляют



Этот праздник отмечают в России, а также ряде стран бывшего СССР: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Украине.



Также Международный женский день – праздник и выходной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. В Лаосе 8 Марта – выходной день только для женщин. В Китае для женщин предусмотрен укороченный рабочий день.



В России 8 Марта – государственный праздник, он является выходным днем. В этот день в России поздравляют прекрасную половину человечества без разделения на возраст и статус. Подарки получают и совсем маленькие девочки, и юные девушки, и дамы постарше, и пожилые женщины. Традиционный подарок в этот день – цветы.



Японцы поздравляют своих представительниц прекрасного пола на протяжении всего марта. К мартовским праздникам, посвященным женскому полу, можно отнести День девочек, Праздник цветения персиков и День кукол. 8 Марта также является праздником, но японцы предпочитают ярко отмечать именно национальные торжественные события.







В Китае выходного дня 8 Марта не предусмотрено. Женщины в этот день не получают цветов или поздравлений. Сам праздник воспринимается лишь в качестве напоминания о борьбе представительниц прекрасного пола за равноправие.



В Туркмении к почитанию женщин относятся очень серьезно. До 2001 года страна активно праздновала 8 Марта, но позже, чтобы этот день не напоминал людям о советской эпохе, Туркменбаши Сапармурат Ниязов постановил отмечать женский день в дни празднования Навруз-Байрама (21-22 марта). Вновь отмечать этот праздник именно 8 марта стали в 2008 году.



Итальянцы положительно относятся к празднованию 8 Марта, но отмечают его намного скромнее, чем россияне. Праздник посвящен всем женщинам, он отдает должное их борьбе за равноправие в социальной и политической сфере, но не имеет статуса официального и не является выходным.



В постсоветской Литве 8 Марта не отмечался несколько лет – этот праздник был отменен в 1997 году. В 2002 году ему вернули статус официального. Теперь он считается праздником Весны.



8 марта в Литве обычно проходит как бы в двух параллельных мирах.



В одном обычные люди дарят цветы и стараются позаботиться о хорошем настроении находящихся рядом девочек, девушек, женщин, мам и бабушек.



В другом – старательно, правдами и неправдами, обвиняют этот праздник в исключительно советском происхождении, что априори подразумевает



По материалам открытых источников Однако сегодня праздник, придуманный как день борьбы за равенство полов, остался просто поводом подарить женщине цветы. И не только цветы...В России впервые Международный женский день отметили в 1913 году. Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, поскольку 23 февраля (8 марта) этого года было ознаменовано массовыми забастовками, положившими начало Февральской революции. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права голоса женщинам.Постепенно праздник в России потерял свою первоначальную феминистскую окраску и акценты с чествования женщин-революционерок сместились на воспевание женской красоты и материнства, праздник стал похожим, скорее, на день матери в других странах.Этот праздник отмечают в России, а также ряде стран бывшего СССР: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Украине.Также Международный женский день – праздник и выходной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. В Лаосе 8 Марта – выходной день только для женщин. В Китае для женщин предусмотрен укороченный рабочий день.В России 8 Марта – государственный праздник, он является выходным днем. В этот день в России поздравляют прекрасную половину человечества без разделения на возраст и статус. Подарки получают и совсем маленькие девочки, и юные девушки, и дамы постарше, и пожилые женщины. Традиционный подарок в этот день – цветы.Японцы поздравляют своих представительниц прекрасного пола на протяжении всего марта. К мартовским праздникам, посвященным женскому полу, можно отнести День девочек, Праздник цветения персиков и День кукол. 8 Марта также является праздником, но японцы предпочитают ярко отмечать именно национальные торжественные события.В Китае выходного дня 8 Марта не предусмотрено. Женщины в этот день не получают цветов или поздравлений. Сам праздник воспринимается лишь в качестве напоминания о борьбе представительниц прекрасного пола за равноправие.В Туркмении к почитанию женщин относятся очень серьезно. До 2001 года страна активно праздновала 8 Марта, но позже, чтобы этот день не напоминал людям о советской эпохе, Туркменбаши Сапармурат Ниязов постановил отмечать женский день в дни празднования Навруз-Байрама (21-22 марта). Вновь отмечать этот праздник именно 8 марта стали в 2008 году.Итальянцы положительно относятся к празднованию 8 Марта, но отмечают его намного скромнее, чем россияне. Праздник посвящен всем женщинам, он отдает должное их борьбе за равноправие в социальной и политической сфере, но не имеет статуса официального и не является выходным.В постсоветской Литве 8 Марта не отмечался несколько лет – этот праздник был отменен в 1997 году. В 2002 году ему вернули статус официального. Теперь он считается праздником Весны.8 марта в Литве обычно проходит как бы в двух параллельных мирах.В одном обычные люди дарят цветы и стараются позаботиться о хорошем настроении находящихся рядом девочек, девушек, женщин, мам и бабушек.В другом – старательно, правдами и неправдами, обвиняют этот праздник в исключительно советском происхождении, что априори подразумевает крайнюю степень падения празднующих Категории: общество Ключевые слова: 8 марта — статья прочитана 226 раз Комментарии