Стали известны все участники Евровидения-2020 🔊 Воспроизвести The Roop







Заключительные национальные отборы участников международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» завершились 7 марта. Информация опубликована на официальном сайте конкурса, сообщает news.ru.



Последними сделали свой выбор Швеция, Финляндия, Дания и Португалия.



Представлять Швецию в 2020 году будет музыкальный коллектив The Mamas, они исполнят песню Move, Данию представит группа Ben & Tan с песней Yes, Португалию — певица Elisa с песней Medo de Sentir, а Финляндию — певец Aksel Kankaanranta с композицией Looking Back.



Хоть участники все и определены, но не все представители заявили песни, которые представят на конкурсе. Не назвали композиции Мальта, Азербайджан, Сан-Марино, Северная Македония, а также группа от России — Little Big, которая планирует представить песню Uno. Как отметили участники группы — это будет весёлый трек «с бразильским оттенком». Последними сделали свой выбор Швеция, Финляндия, Дания и Португалия.Представлять Швецию в 2020 году будет музыкальный коллектив The Mamas, они исполнят песню Move, Данию представит группа Ben & Tan с песней Yes, Португалию — певица Elisa с песней Medo de Sentir, а Финляндию — певец Aksel Kankaanranta с композицией Looking Back.Хоть участники все и определены, но не все представители заявили песни, которые представят на конкурсе. Не назвали композиции Мальта, Азербайджан, Сан-Марино, Северная Македония, а также группа от России — Little Big, которая планирует представить песню Uno. Как отметили участники группы — это будет весёлый трек «с бразильским оттенком». Официальные заявки на конкурс главы делегаций подадут 9 марта.



Рейтинг букмекеров сейчас возглавляет Исландия: Daði & Gagnamagnið с песней Think About Things.







Россия на третьем месте. Также в десятке Литва, Швейцария, Болгария, Италия, Румыния, Швеция, Мальта и Германия.



К слову, в Литве многие издания и деятели от культуры утверждают, что именно литовская группа The Roop является одним из главных фаворитов предстоящего песенного ристалища.







Ранее NEWS.ru писал о том, что участие группы Little Big поддержали многие российские звёзды, такие как Юлия Савичева, Виктор Дробыш, Антон Комолов, Пётр Налич, Лолита, Яна Рудковская и другие. Недовольным выбором исполнителя от России оказался Юрий Лоза. А пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Little Big Андрей Орехов решил покинуть группу после новости об участии музыкального коллектива в конкурсе.



Кроме того, ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз рассматривал различные сценарии проведения конкурса «Евровидение-2020» из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Датский отбор 7 марта прошёл в зале без зрителей. Билеты купили около десяти тысяч человек. Инф. «Обзора», news.ru Категории: культура Ключевые слова: The Roop, Евровидение-2020 — статья прочитана 170 раз Комментарии