Вторая по величине река Литвы Нерис загрязнена нефтепродуктами 🔊 Воспроизвести Загрязнение могло произойти с находящейся неподалеку от места ЧП автозаправочной станции



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Вторая по величине река Литвы Нерис, берущая начало в Белоруссии, где ее называют Вилией, на протяжении 5 км в черте города Каунаса загрязнена нефтепродуктами. Об этом в субботу сообщило национальное радио



"Загрязнен участок реки протяженностью 5 км. Какое количество нефтепродуктов (предположительно, это дизельное топливо) попало в реку, пока уточнить сложно", - сказал в эфире дежурный противопожарно-спасательного департамента. По его словам, прибывшие на место специалисты нашли трубу, по которой вместе с коммунальными сбросами в реку попали нефтепродукты.



"Дальнейшее загрязнение остановлено. Для нейтрализации используются химические средства, установлены ограждения", - отметил он.



Согласно предварительной версии, загрязнение могло произойти с находящейся неподалеку от места ЧП автозаправочной станции.



Специалисты не исключают, что вытекшие нефтепродукты успели попасть в Неман, в который в Каунасе впадает Нерис. Вторая по величине река Литвы Нерис, берущая начало в Белоруссии, где ее называют Вилией, на протяжении 5 км в черте города Каунаса загрязнена нефтепродуктами. Об этом в субботу сообщило национальное радио LRT. "Загрязнен участок реки протяженностью 5 км. Какое количество нефтепродуктов (предположительно, это дизельное топливо) попало в реку, пока уточнить сложно", - сказал в эфире дежурный противопожарно-спасательного департамента. По его словам, прибывшие на место специалисты нашли трубу, по которой вместе с коммунальными сбросами в реку попали нефтепродукты."Дальнейшее загрязнение остановлено. Для нейтрализации используются химические средства, установлены ограждения", - отметил он.Согласно предварительной версии, загрязнение могло произойти с находящейся неподалеку от места ЧП автозаправочной станции.Специалисты не исключают, что вытекшие нефтепродукты успели попасть в Неман, в который в Каунасе впадает Нерис. ТАСС Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Нерис, нефтепродукты — статья прочитана 223 раза Комментарии