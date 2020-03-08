Дудь, Собчак, Тодоренко: сколько зарабатывают блогеры в России

Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Forbes составил рейтинг звезд, которые больше всех зарабатывают на рекламе в Instagram. На первое место СМИ поставили Ксению Собчак. Ее доходы были оценены в сумму около 1,6 миллиона долларов в год. На втором месте оказалась Регина Тодоренко с показателем в 860 тысяч долларов. На третьем — Ольга Бузова: она зарабатывает чуть меньше бывшей ведущей программы «Орел и решка».