Дудь, Собчак, Тодоренко: сколько зарабатывают блогеры в России

Заработок топовых блогеров, работающих в жанре интервью, исчисляется десятками миллионов рублей в год, сообщает со ссылкой на «Коммерсант». Список возглавил Юрий Дудь.
Бывший спортивный журналист в настоящее время на интервью интересных личностей, которые он публикует в YouTube, зарабатывает 57,5 миллиона рублей. На втором месте по доходам расположилась телеведущая Регина Тодоренко с показателем выручки в 26 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкает журналистка Елена Шихман, получившая в 2019 году 16,6 миллиона рублей.
В десятке топовых блогеров также нашлось место журналисту Алексею Пивоварову с его проектом «Редакция», заработавшему 15,7 миллиона рублей, Ксении Собчак с показателем 15,2 миллиона рублей, а также каналам «Русские норм», «ещенепознер», «Красава», «Нежный редактор» и «Макарена», которые приносят своим авторам 5-9 миллионов рублей в год.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Forbes составил рейтинг звезд, которые больше всех зарабатывают на рекламе в Instagram. На первое место СМИ поставили Ксению Собчак. Ее доходы были оценены в сумму около 1,6 миллиона долларов в год. На втором месте оказалась Регина Тодоренко с показателем в 860 тысяч долларов. На третьем — Ольга Бузова: она зарабатывает чуть меньше бывшей ведущей программы «Орел и решка».