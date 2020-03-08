Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал >> В Китае обрушилось здание отеля. Под завалами десятки человек

В Китае обрушилось здание отеля. Под завалами десятки человек



В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу в 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек.

По состоянию на 21:00 (16:00 мск) удалось спасти уже 28 человек. Информации о погибших или раненых пока не поступало, причина обрушения не называется.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 150 пожарных и спасателей.

По сведениям газеты "Синьцзинбао", ссылающейся на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям, в отель помещали на карантин тех, кто находился в тесном контакте с заразившимися новым коронавирусом. Официально эту информацию пока ни одно ведомство не подтвердило.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: гостиница, Китай, обрушение, здание
статья прочитана 238 раз
добавлена вчера, 7 марта, 19:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка