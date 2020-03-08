В Китае обрушилось здание отеля. Под завалами десятки человек 🔊 Воспроизвести



В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает



Инцидент произошел в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу в 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек.



#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020 В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.Инцидент произошел в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу в 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. По состоянию на 21:00 (16:00 мск) удалось спасти уже 28 человек. Информации о погибших или раненых пока не поступало, причина обрушения не называется.



Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 150 пожарных и спасателей.



По сведениям газеты "Синьцзинбао", ссылающейся на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям, в отель помещали на карантин тех, кто находился в тесном контакте с заразившимися новым коронавирусом. Официально эту информацию пока ни одно ведомство не подтвердило. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: гостиница, Китай, обрушение, здание — статья прочитана 238 раз Комментарии