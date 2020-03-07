«С любовью к женщине» 🔊 Воспроизвести







3 марта 2020 года, в преддверии Международного женского дня в Большом зале Вильнюсского дома учителя состоялась очередная встреча в рамках традиционных музыкальных вторников в Обществе любителей русского романса в Литве «Мелос», посвящённая этому светлому и всеми любимому весеннему празднику, который ждут как женщины, так и мужчины…



В гостях у «Мелоса» в этот душевный и романтический вечер были два замечательных певца со своими музыкальными поздравлениями всем присутствовавшим в зале представительницам прекрасной половины человечества. Оба – разносторонние и талантливые личности, достигшие успеха в разных сферах жизни, но сохранившие потребность щедро дарить людям красоту своего таланта и тепло своей души.



Первым на сцену ведущая вечера руководитель клуба «Мелос» Валентина Калинчева пригласила известного в Литве певца из Каунаса Виктора Терещенко, участника многих телевизионных проектов, на которых он был признан одним из лучших исполнителей, выделявшимся редким тембром голоса и своей элегантностью. Один из поклонников Виктора Терещенко как-то заметил, что при упоминании этого имени где-то в подсознании сразу же появляется слово «аншлаг». Именно такими запомнились ему концерты певца. В гостях у «Мелоса» в этот душевный и романтический вечер были два замечательных певца со своими музыкальными поздравлениями всем присутствовавшим в зале представительницам прекрасной половины человечества. Оба – разносторонние и талантливые личности, достигшие успеха в разных сферах жизни, но сохранившие потребность щедро дарить людям красоту своего таланта и тепло своей души.Первым на сцену ведущая вечера руководитель клуба «Мелос» Валентина Калинчева пригласила известного в Литве певца из Каунаса Виктора Терещенко, участника многих телевизионных проектов, на которых он был признан одним из лучших исполнителей, выделявшимся редким тембром голоса и своей элегантностью. Один из поклонников Виктора Терещенко как-то заметил, что при упоминании этого имени где-то в подсознании сразу же появляется слово «аншлаг». Именно такими запомнились ему концерты певца.











Во втором отделении концерта праздник песни продолжался, а сценой завладел создатель и исполнитель романтичных и задушевных песен и баллад о любви, бард, шансонье, популярный в Европе, и не только, Вигантас Казлаускас. Он вышел на сцену со своей неразлучной спутницей гитарой и не только песнями, но и своей творческой манерой, особой харизмой сразу же завоевал весь зал. Звучали песни на литовском, французском и др. языках. Зал с удовольствием подпевал, даже не зная слов.



По образованию Вигантас – врач, анестезиолог-реаниматолог. Но, как говорит он сам, медицина – это его профессия, а музыка, песни – стиль жизни. Он дает множество концертов, причем не только в родном Вильнюсе, но и в самых разных странах, записывает альбомы, участвует в фестивалях авторской песни и других фестивалях. Кроме того, он хорошо известен в Вильнюсе как автор сценариев и организатор различных массовых городских праздников.











Хозяйка вечера Валентина Калинчева не отставала от мужчин и тоже порадовала слушателей своим светлым, хрустальным исполнением песен.



Два часа пролетели незаметно… Аплодисменты и крики «Браво!» сопровождали, практически, каждую песню, цветы и улыбки на лицах слушателей тоже стали заслуженной наградой всем троим исполнителям.



Было сказано много добрых пожеланий женщинам, но поздравлений удостоились и мужчины на сцене, для которых этот год, ко всему прочему, является юбилейным. А мужчинам в зале было адресовано пожелание, чтобы они почаще, а не только в женский праздник, вспоминали, что рядом с ними живет удивительное и волшебное создание – Женщина!



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



Все песни, звучавшие в исполнении Виктора в этот вечер на русском и итальянском языках, конечно же, были о любви, и большинство из них – из репертуара выдающегося певца Муслима Магомаева, любимого певца Виктора Терещенко. Публика с восторгом принимала каждую песню.Во втором отделении концерта праздник песни продолжался, а сценой завладел создатель и исполнитель романтичных и задушевных песен и баллад о любви, бард, шансонье, популярный в Европе, и не только, Вигантас Казлаускас. Он вышел на сцену со своей неразлучной спутницей гитарой и не только песнями, но и своей творческой манерой, особой харизмой сразу же завоевал весь зал. Звучали песни на литовском, французском и др. языках. Зал с удовольствием подпевал, даже не зная слов.По образованию Вигантас – врач, анестезиолог-реаниматолог. Но, как говорит он сам, медицина – это его профессия, а музыка, песни – стиль жизни. Он дает множество концертов, причем не только в родном Вильнюсе, но и в самых разных странах, записывает альбомы, участвует в фестивалях авторской песни и других фестивалях. Кроме того, он хорошо известен в Вильнюсе как автор сценариев и организатор различных массовых городских праздников.Хозяйка вечера Валентина Калинчева не отставала от мужчин и тоже порадовала слушателей своим светлым, хрустальным исполнением песен.Два часа пролетели незаметно… Аплодисменты и крики «Браво!» сопровождали, практически, каждую песню, цветы и улыбки на лицах слушателей тоже стали заслуженной наградой всем троим исполнителям.Было сказано много добрых пожеланий женщинам, но поздравлений удостоились и мужчины на сцене, для которых этот год, ко всему прочему, является юбилейным. А мужчинам в зале было адресовано пожелание, чтобы они почаще, а не только в женский праздник, вспоминали, что рядом с ними живет удивительное и волшебное создание – Женщина! Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: мелос, 8 марта, Международный женский день, Валентина Калинчева — статья прочитана 139 раз Комментарии