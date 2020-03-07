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Международная политика за 6 марта



Французская валькирия готова к выборам, ОПЕК не получит венских булочек, коронавирус проник в Ватикан, Британия качает свои права

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Страны-участники альянса ОПЕК+ в результате длительных переговоров так и не пришли к единому мнению о снижении добычи нефти. Многочисленные зарубежные издания отреагировали на завершившуюся встречу в Вене прямо-таки канонадой разнообразных заголовков, объединённых словом “провал”.

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Больше половины населения Франции полагает, что Марин Ле Пен может выиграть ближайшие президентские выборы. Согласно только что опубликованным данным социологического исследования, проведённого службой Kantar Sofres-onepoint по заказу французской государственной радиостанции France info и одной из ведущих газет страны Le Monde, лидер партии “Национальное объединение” (НО) могла бы победить уже в первом туре президентской гонки, набрав 56% голосов избирателей.
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Эпидемия Covid-19 ежедневно обновляет статистику в сторону увеличения — как просто выявленных носителей вируса и заболевших, так и, увы, скончавшихся. Вакцины нет, лекарства — тоже. Планетарная инфекция проникла даже на суверенную территорию Святого Престола: в пятницу, 6 марта, глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни через электронную почту сообщил, что медицинские амбулаторные учреждения Папского Престола временно закрыты “для дезинфекции” — после того, как тест на коронавирус у одного из пациентов дал положительный результат.
fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 7 марта, 11:26

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