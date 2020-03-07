8 место снова уплыло от «Жальгириса» 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







После победы в 27-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, в матче, когда соперник был явным фаворитом встречи, каунасский «Жальгирис» поднялся на восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.



После поражения в матче 28-го тура, где уже «Жальгирис» был фаворитом, восьмое место вновь уплыло от каунасского клуба. Хотя у баскетболистов литовского клуба было немало возможностей завершить поединок в свою пользу и закрепиться на желанной ступеньке этапа плей-офф.



Всё решил один точный бросок. Или неточный…



К слову, в этом туре было особенно много матчей, где как раз победителя определял один точный или неточный бросок в самой концовке встречи. После поражения в матче 28-го тура, где уже «Жальгирис» был фаворитом, восьмое место вновь уплыло от каунасского клуба. Хотя у баскетболистов литовского клуба было немало возможностей завершить поединок в свою пользу и закрепиться на желанной ступеньке этапа плей-офф.Всё решил один точный бросок. Или неточный…К слову, в этом туре было особенно много матчей, где как раз победителя определял один точный или неточный бросок в самой концовке встречи.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



28-й тур



«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 83:80 (21:21, 21:20, 15:27, 26:12)



«Барселона»: Н.Миротич (28 очков + 8 подборов + 4 передачи).



«Баскония» (Испания) – «Альба» (Германия) – 73:72 (15:15, 14:24, 19:20, 25:13)



«Баскония»: Т.Шенгелия (24 + 7 подборов + 5 передач),



«Альба»: Р.Гедрайтис (не был заявлен на матч).







«Црвена Звезда» (Сербия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 92:76 (27:20, 22:23, 30:15, 13:18)



«Црвена Звезда»: К.Пантер (22), Б.Бэрон (22 + 5 подборов).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:79 (29:24, 22:17, 21:14, 19:24)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (40 + 5 передач).



«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14)



«Химки»: А.Швед (23 + 6 передач).



«Реал» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 87:78 (14:20, 25:18, 28:25, 20:15).



«Валенсия» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 81:83 ОТ (12:19, 16:17, 20:12, 17:17, 16:18)



«Валенсия»: А.Абальде (21 + 6 подборов),



«Милан»: А.Гудайтис (6).







«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 66:97 (22:32, 16:16, 13:17, 15:32)



ЦСКА: Д.Хиллиард (21 + 4 подбора).



«Зенит» (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 76:75 ОТ (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9)



«Зенит»: Э.Альбиси (19 + 5 подборов + 4 передачи),



«Жальгирис»: Дж.Ландейл (27 + 6 подборов), К.Риверс (14 + 4 подбора), З.Ледей (11).



Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 24 победы, 2. «Реал» – 22, 3. «Барселона» - 22, 4. ЦСКА – 19, 5. «Маккаби» – 19, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Химки» – 13, 8. «Фенербахче» - 13, 9. «Жальгирис» - 12, 10. «Валенсия» - 12, 11. «Олимпиакос» - 12, 12. «Милан» – 12, 13. «Баскония» – 12, 14. «Црвена Звезда» – 11, 15. АСВЕЛ – 10, 16. «Альба» – 9, 17. «Зенит» - 8, 18. «Бавария» - 8.



А следующий матч «Жальгирис» сыграет в Барселоне…«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 83:80 (21:21, 21:20, 15:27, 26:12)Н.Миротич (28 очков + 8 подборов + 4 передачи).«Баскония» (Испания) – «Альба» (Германия) – 73:72 (15:15, 14:24, 19:20, 25:13)Т.Шенгелия (24 + 7 подборов + 5 передач),Р.Гедрайтис (не был заявлен на матч).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 92:76 (27:20, 22:23, 30:15, 13:18)К.Пантер (22), Б.Бэрон (22 + 5 подборов).«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:79 (29:24, 22:17, 21:14, 19:24)Ш.Ларкин (40 + 5 передач).«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14)А.Швед (23 + 6 передач).«Реал» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 87:78 (14:20, 25:18, 28:25, 20:15).«Валенсия» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 81:83 ОТ (12:19, 16:17, 20:12, 17:17, 16:18)А.Абальде (21 + 6 подборов),А.Гудайтис (6).«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 66:97 (22:32, 16:16, 13:17, 15:32)Д.Хиллиард (21 + 4 подбора).«Зенит» (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 76:75 ОТ (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9)Э.Альбиси (19 + 5 подборов + 4 передачи),Дж.Ландейл (27 + 6 подборов), К.Риверс (14 + 4 подбора), З.Ледей (11).1. «Анадолу Эфес» – 24 победы, 2. «Реал» – 22, 3. «Барселона» - 22, 4. ЦСКА – 19, 5. «Маккаби» – 19, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Химки» – 13, 8. «Фенербахче» - 13, 9. «Жальгирис» - 12, 10. «Валенсия» - 12, 11. «Олимпиакос» - 12, 12. «Милан» – 12, 13. «Баскония» – 12, 14. «Црвена Звезда» – 11, 15. АСВЕЛ – 10, 16. «Альба» – 9, 17. «Зенит» - 8, 18. «Бавария» - 8. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Каунас, баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, коронавирус, Никола Миротич — статья прочитана 212 раз Комментарии