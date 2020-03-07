8 место снова уплыло от «Жальгириса»

После победы в 27-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, в матче, когда соперник был явным фаворитом встречи, каунасский «Жальгирис» поднялся на восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.
После поражения в матче 28-го тура, где уже «Жальгирис» был фаворитом, восьмое место вновь уплыло от каунасского клуба. Хотя у баскетболистов литовского клуба было немало возможностей завершить поединок в свою пользу и закрепиться на желанной ступеньке этапа плей-офф.
Всё решил один точный бросок. Или неточный…
К слову, в этом туре было особенно много матчей, где как раз победителя определял один точный или неточный бросок в самой концовке встречи.
А следующий матч «Жальгирис» сыграет в Барселоне…
«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 83:80 (21:21, 21:20, 15:27, 26:12)
«Барселона»: Н.Миротич (28 очков + 8 подборов + 4 передачи).
«Баскония» (Испания) – «Альба» (Германия) – 73:72 (15:15, 14:24, 19:20, 25:13)
«Баскония»: Т.Шенгелия (24 + 7 подборов + 5 передач),
«Альба»: Р.Гедрайтис (не был заявлен на матч).
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 92:76 (27:20, 22:23, 30:15, 13:18)
«Црвена Звезда»: К.Пантер (22), Б.Бэрон (22 + 5 подборов).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:79 (29:24, 22:17, 21:14, 19:24)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (40 + 5 передач).
«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14)
«Химки»: А.Швед (23 + 6 передач).
«Реал» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 87:78 (14:20, 25:18, 28:25, 20:15).
«Валенсия» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 81:83 ОТ (12:19, 16:17, 20:12, 17:17, 16:18)
«Валенсия»: А.Абальде (21 + 6 подборов),
«Милан»: А.Гудайтис (6).
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 66:97 (22:32, 16:16, 13:17, 15:32)
ЦСКА: Д.Хиллиард (21 + 4 подбора).
«Зенит» (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 76:75 ОТ (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9)
«Зенит»: Э.Альбиси (19 + 5 подборов + 4 передачи),
«Жальгирис»: Дж.Ландейл (27 + 6 подборов), К.Риверс (14 + 4 подбора), З.Ледей (11).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 24 победы, 2. «Реал» – 22, 3. «Барселона» - 22, 4. ЦСКА – 19, 5. «Маккаби» – 19, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Химки» – 13, 8. «Фенербахче» - 13, 9. «Жальгирис» - 12, 10. «Валенсия» - 12, 11. «Олимпиакос» - 12, 12. «Милан» – 12, 13. «Баскония» – 12, 14. «Црвена Звезда» – 11, 15. АСВЕЛ – 10, 16. «Альба» – 9, 17. «Зенит» - 8, 18. «Бавария» - 8.
Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.
28-й тур
«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 83:80 (21:21, 21:20, 15:27, 26:12)
«Барселона»: Н.Миротич (28 очков + 8 подборов + 4 передачи).
«Баскония» (Испания) – «Альба» (Германия) – 73:72 (15:15, 14:24, 19:20, 25:13)
«Баскония»: Т.Шенгелия (24 + 7 подборов + 5 передач),
«Альба»: Р.Гедрайтис (не был заявлен на матч).
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 92:76 (27:20, 22:23, 30:15, 13:18)
«Црвена Звезда»: К.Пантер (22), Б.Бэрон (22 + 5 подборов).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:79 (29:24, 22:17, 21:14, 19:24)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (40 + 5 передач).
«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14)
«Химки»: А.Швед (23 + 6 передач).
«Реал» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 87:78 (14:20, 25:18, 28:25, 20:15).
«Валенсия» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 81:83 ОТ (12:19, 16:17, 20:12, 17:17, 16:18)
«Валенсия»: А.Абальде (21 + 6 подборов),
«Милан»: А.Гудайтис (6).
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 66:97 (22:32, 16:16, 13:17, 15:32)
ЦСКА: Д.Хиллиард (21 + 4 подбора).
«Зенит» (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 76:75 ОТ (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9)
«Зенит»: Э.Альбиси (19 + 5 подборов + 4 передачи),
«Жальгирис»: Дж.Ландейл (27 + 6 подборов), К.Риверс (14 + 4 подбора), З.Ледей (11).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 24 победы, 2. «Реал» – 22, 3. «Барселона» - 22, 4. ЦСКА – 19, 5. «Маккаби» – 19, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Химки» – 13, 8. «Фенербахче» - 13, 9. «Жальгирис» - 12, 10. «Валенсия» - 12, 11. «Олимпиакос» - 12, 12. «Милан» – 12, 13. «Баскония» – 12, 14. «Црвена Звезда» – 11, 15. АСВЕЛ – 10, 16. «Альба» – 9, 17. «Зенит» - 8, 18. «Бавария» - 8.