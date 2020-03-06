Сделка ОПЕК о сокращении добычи нефти сорвалась. Цены на нефть обвалились 🔊 Воспроизвести YEGOR ALEYEV/TASS



Страны ОПЕК не смогли договориться с другими нефтедобывающими странами об очередном сокращении добычи, сообщает



Договориться не удалось из-за позиции России, сообщают Рейтер и Блумберг со ссылкой на неназванные источники в ОПЕК. Срыв сделки означает, что производители сырья не смогут убрать с рынка излишек нефти, который образовался из-за экономических последствий коронавируса. Для этого надо было сократить производство на 1,5 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК не смогли договориться с другими нефтедобывающими странами об очередном сокращении добычи, сообщает ВВС . Для нефтепроизводителей реализовался худший сценарий из возможных, отмечает Блумберг. Нефтяные котировки после сообщений о результатах переговоров падали на 9%.Договориться не удалось из-за позиции России, сообщают Рейтер и Блумберг со ссылкой на неназванные источники в ОПЕК. Срыв сделки означает, что производители сырья не смогут убрать с рынка излишек нефти, который образовался из-за экономических последствий коронавируса. Для этого надо было сократить производство на 1,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, отменяются и предыдущие договоренности, уточняют агентства. "Сделке конец", - цитирует Рейтер источник в ОПЕК.



То есть нефтяной рынок фактически возвращается к уровням производства конца 2016 года, и в мире в скором времени образуется крупный излишек нефти (срок предыдущих договоренностей истекает в конце марта). Производители смогут добывать столько нефти, сколько позволяют мощности.



"Альянс ОПЕК+ решил отменить ограничение добычи нефти, потому что не было консенсуса по ситуации на рынке", - цитирует министра энергетики России Александра Новака РИА Новости. Он уточнил, что добыча российских нефтяных компаний будет зависеть от их планов. Министр с ними встречаться не планирует.



Днем 6 марта после сообщений СМИ о том, что Москва выступает против дополнительного сокращения добычи, цены на нефть падали на 5%. После сообщений о срыве сделки падение усилилось до 9%. Котировки Brent приближаются к отметке в 45 долларов. Еще в четверг цены превышали 50 долларов за баррель.



Сократить 1,5 млн



5 марта страны ОПЕК рекомендовали альянсу ОПЕК+ (включает ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россию) продлить до конца года действующее соглашение о сокращении добычи нефти и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.



Предполагалось, что 1 млн из этого сокращения возьмут на себя страны ОПЕК, а еще 500 тысяч баррелей - не входящие в ОПЕК страны, крупнейшая из которых - Россия.



Участники альянса договорились о сокращении производства в 2016 году впервые с 2008 года в связи с глобальным избытком предложения из-за роста нефтедобычи в США. С тех пор они регулярно встречаются, чтобы обсудить, стоит ли дополнительно сокращать производство.



Решение о снижении добычи сырья ранее привело к положительным результатам: средняя цена на нефть к концу 2017 года выросла до 66 долларов за баррель и затем продолжала расти.



По действующему соглашению добыча сокращена на 2,1 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей приходятся на Россию.



Москва была не против продлить действующее соглашение, но сокращать добычу еще больше отказывалась. Вечером 4 марта министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения (министр является сопредседателем комитета).



На следующий день цены на нефть начали падать на опасениях того, что другим странам не удастся уговорить Россию поддержать дополнительное сокращение добычи. В этот же день ОПЕК изменила свою рекомендацию и предложила снизить производство дополнительно на 1,5 млн баррелей не только во втором квартале, но и до конца года.



ОПЕК крайне редко меняет свои рекомендации после их публикации, пишет Financial Times. Если бы участники альянса ОПЕК+ приняли эту рекомендацию, то объем сокращения составил бы 3,6 млн баррелей и действовал бы до конца года. 3,6 млн баррелей - это 4% мирового потребления или потребление Франции и Германии вместе взятых. Также это самое больше снижение добычи более чем за 10 лет, отмечает FT.



По данным Блумберг, министры стран ОПЕК сказали России, что если Москва не присоединится к остальным в вопросе сокращения дополнительных 1,5 млн баррелей, то картель отменит все предыдущие договоренности.



Что будет с ценами на нефть?



Если страны ОПЕК+ не договорятся о дополнительном сокращении нефти, то цены на нефть Brent могут снизиться вплоть до 30 долларов за баррель, прогнозировал ранее аналитик центра энергетики Boston Consulting Group Джейми Уэбстер.



"Мы легко можем увидеть обновление предыдущих минимумов в районе 26 долларов", - сказал Блумбергу президент консалтинговой группы Rapidan Energy Боб Макналли.



На фоне распространения коронавируса аналитики пересматривают прогнозы по росту спроса на нефть. МЭА в феврале понизило свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году с 1,19 млн до 0,8 млн баррелей в сутки.



МЭА отмечало, что из-за простоя заводов в связи с коронавирусом спрос на нефть и нефтепродукты в Китае сильно снизится. КНР - основной драйвер роста спроса на нефть в мире.



Простой производственных мощностей в КНР - крупнейший с 2008 года шок для нефтяной индустрии, отмечал ранее вице-президент исследовательской компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. Даже если бы страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи, этого было бы недостаточно, чтобы сбалансировать рынок, говорил аналитик.



Консалтинговая компания Facts Global Energy полагает, что спрос на нефть в 2020 году вырастет всего на 60 тысяч баррелей.



3 марта свой прогноз обновил Goldman Sachs. По мнению аналитиков банка, спрос на нефть в 2020 году не вырастет, а сократится - на 150 тысяч баррелей в сутки. "Снижение производства на 1,5 млн баррелей в сутки в апреле или мае не спасет вас в текущей ситуации", - сказал агентству Блумберг глава исследований товарных рынков Goldman Sachs Джеффри Карри.



Почему Москва против сокращения?



В середине февраля "Коммерсант" писал, что все российские компании, за исключением "Роснефти", предложили продлить на второй квартал действующую сделку без всяких изменений.



Источник издания, близкий к крупной нефтяной компании, предположил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на баланс спроса и предложения, а спад цен вызван негативным информационным фоном, действие которого будет кратковременным.



Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил 26 февраля, что пока надо наблюдать и реагировать на возможное влияние коронавируса позже, если в этом будет необходимость: "Каждый месяц что-то происходит на рынке нефти, и если ОПЕК+ будет реагировать на изменения каждый месяц, то это приведет к дополнительной дестабилизации ситуации".







В начале февраля президент России Владимир Путин обсудил сотрудничество на сырьевом рынке с королем Саудовской Аравии - де-факто лидером ОПЕК. В сообщении Кремля по итогам разговора сообщалось, что "с обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка".



1 марта Путин обсудил влияние коронавируса на нефтяной рынок с руководителями российских сырьевых компаний. Он отметил, что нынешний уровень цен приемлем для России (28-29 февраля Brent торговалась по 50 долларов за баррель). Президент напомнил, что российский бюджет сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.



Для сравнения, бюджет Саудовской Аравии в 2019 году был сбалансирован при цене Brent 80-85 долларов за баррель, сообщали в МВФ.



Спад цен на нефть повлиял на Россию - снижение котировок способствовало ослаблению рубля. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозировала, что решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу должно поддержать рубль.



Москва, судя по всему, ожидает, что рынок сбалансируется после нескольких месяцев низких цен, которые приведут к сокращению добычи у компаний с высокой себестоимостью сырья - в частности, у американских производителей сланцевой нефти, отмечает Блумберг со ссылкой на неназванный источник, знакомый с позицией российских властей. bbc.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 186 раз Комментарии