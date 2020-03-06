Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии >> Лица Ярмарки Казюкаса - 2020: Вилия Мицкявичене

Лица Ярмарки Казюкаса - 2020: Вилия Мицкявичене





Сегодня в Вильнюсе начала свою работу знаменитая Ярмарка Казюкаса, ведущая свою историю с 1604 года.

"Обзор" в этот раз решил рассказать о ярмарке по-особенному - с акцентом на отдельных ее участников.

Мы надеемся, что у вас, уважаемые читатели, будет ещё возможность наведаться к народным мастерам и рассмотреть их работы вблизи, пощупать их своими руками.

Следующий наш рассказ под рубрикой "Лица Ярмарки Казюкаса - 2020" - о хозяйке особенной мастерской.

Вилия Мицкявичене возглавляет Мастерскую домовых, или домовёнков, если вам это больше нравится.

Сама Вилия тёрдо убеждена в том, что все домовые - добрые. И иначе и быть не может, поскольку домовой является хранителем домашнего очага, оберегом семьи.

- Мои домовята и мои бабы-ёжки - все без исключения добрые. Они, к слову, приносят удачу. Вот даже и на этой ярмарке ко мне подходили недавние покупатели, чтобы сказать, что два их желания сбылись только что, - говорит Вилия.
В моих изделиях - только натуральные материалы: кожа, мешковина и натуральный мех. Покупатели же - от самых юных до самых почтенных. Впрочем, стоит ли говорить о возрасте, если человек сам решает, сколько ему лет. Посмотрите, на эту бабку-ёжку в кедах! Кто осмелится назвать её старушкой?!

Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: ярмарка Казюкаса, лица, Юрга Кащюкайте-Куткене
статья прочитана 144 раза
добавлена сегодня, 6 марта, 21:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка