Лица Ярмарки Казюкаса - 2020: Вилия Мицкявичене 🔊 Воспроизвести







Сегодня в Вильнюсе начала свою работу знаменитая Ярмарка Казюкаса, ведущая свою историю с 1604 года.



"Обзор" в этот раз решил рассказать о ярмарке по-особенному - с акцентом на отдельных ее участников.



Мы надеемся, что у вас, уважаемые читатели, будет ещё возможность наведаться к народным мастерам и рассмотреть их работы вблизи, пощупать их своими руками.



Следующий наш рассказ под рубрикой "Лица Ярмарки Казюкаса - 2020" - о хозяйке особенной мастерской.



Вилия Мицкявичене возглавляет Мастерскую домовых, или домовёнков, если вам это больше нравится.



Сама Вилия тёрдо убеждена в том, что все домовые - добрые. И иначе и быть не может, поскольку домовой является хранителем домашнего очага, оберегом семьи.



- Мои домовята и мои бабы-ёжки - все без исключения добрые. Они, к слову, приносят удачу. Вот даже и на этой ярмарке ко мне подходили недавние покупатели, чтобы сказать, что два их желания сбылись только что, - говорит Вилия. "Обзор" в этот раз решил рассказать о ярмарке по-особенному - с акцентом на отдельных ее участников.Мы надеемся, что у вас, уважаемые читатели, будет ещё возможность наведаться к народным мастерам и рассмотреть их работы вблизи, пощупать их своими руками.Следующий наш рассказ под рубрикой "Лица Ярмарки Казюкаса - 2020" - о хозяйке особенной мастерской.Вилия Мицкявичене возглавляет Мастерскую домовых, или домовёнков, если вам это больше нравится.Сама Вилия тёрдо убеждена в том, что все домовые - добрые. И иначе и быть не может, поскольку домовой является хранителем домашнего очага, оберегом семьи.- Мои домовята и мои бабы-ёжки - все без исключения добрые. Они, к слову, приносят удачу. Вот даже и на этой ярмарке ко мне подходили недавние покупатели, чтобы сказать, что два их желания сбылись только что, - говорит Вилия.



В моих изделиях - только натуральные материалы: кожа, мешковина и натуральный мех. Покупатели же - от самых юных до самых почтенных. Впрочем, стоит ли говорить о возрасте, если человек сам решает, сколько ему лет. Посмотрите, на эту бабку-ёжку в кедах! Кто осмелится назвать её старушкой?! Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: ярмарка Казюкаса, лица, Юрга Кащюкайте-Куткене — статья прочитана 144 раза Комментарии