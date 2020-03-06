Лица Ярмарки Казюкаса - 2020: Юрга Кащюкайте-Куткене 🔊 Воспроизвести







Сегодня в Вильнюсе начала свою работу знаменитая Ярмарка Казюкаса, ведущая свою историю с 1604 года.



"Обзор" оперативно рассказывает о народных мастерах - участниках выставки, а у вас, уважаемые читатели, будет ещё возможность в субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, наведаться к ним и рассмотреть их работы вблизи, пощупать их своими руками.



Очередной рассказ в рубрике "Лица Ярмарки Казюкаса - 2020" - о мастерице из Вильнюсского района Юрга Кащюкайте-Куткене.



Уникальные изделия из соломы несут в себе ген многовековой традиции, но сегодня далеко не каждый знает о секретах этого древнего ремесла, об их пользе не только как части интерьера.



- Я в своё время секретам изготовления украшений из соломы училась у мамы и бабушки, а мой муж Йонас - из края Гервяты, где популярны вот такие способы плетения соломы. Он учился у своего отца, - рассказывает Юрга. - Изделия из соломы очень подоходят в качестве подарков на всякие семейные торжества - крестины, Рождество, свадьбы, о особенно - свадьбы, поскольку у этого природного материала - особая энергетика. Учёные (кстати, не британские, а те, про которых в анекдотах не вспоминаю) как-то подсчитали, что соломенная "гирлянда" очищает энергетику всего дома. "Обзор" оперативно рассказывает о народных мастерах - участниках выставки, а у вас, уважаемые читатели, будет ещё возможность в субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, наведаться к ним и рассмотреть их работы вблизи, пощупать их своими руками.Очередной рассказ в рубрике "Лица Ярмарки Казюкаса - 2020" - о мастерице из Вильнюсского района Юрга Кащюкайте-Куткене.Уникальные изделия из соломы несут в себе ген многовековой традиции, но сегодня далеко не каждый знает о секретах этого древнего ремесла, об их пользе не только как части интерьера.- Я в своё время секретам изготовления украшений из соломы училась у мамы и бабушки, а мой муж Йонас - из края Гервяты, где популярны вот такие способы плетения соломы. Он учился у своего отца, - рассказывает Юрга. - Изделия из соломы очень подоходят в качестве подарков на всякие семейные торжества - крестины, Рождество, свадьбы, о особенно - свадьбы, поскольку у этого природного материала - особая энергетика. Учёные (кстати, не британские, а те, про которых в анекдотах не вспоминаю) как-то подсчитали, что соломенная "гирлянда" очищает энергетику всего дома.







Юрга по большому секрету шепнула, что все те, кто хочет унести или увезти домой уникальные соломенные изделия, купленные со скидкой, могут это сделать, если подойти к палатке Юрги и произнести пароль - "žydintys sodai" (цветущие сады).



Юрга, кстати, заметила, что Ярмарке Казюкаса коронавируса нет! Так что, милости просим!Юрга по большому секрету шепнула, что все те, кто хочет унести или увезти домой уникальные соломенные изделия, купленные со скидкой, могут это сделать, если подойти к палатке Юрги и произнести пароль - "žydintys sodai" (цветущие сады). Категории: в странах Балтии Ключевые слова: ярмарка Казюкаса, Юрга Кащюкайте-Куткене, лиц — статья прочитана 193 раза Комментарии