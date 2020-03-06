Загрузка... В Италии из кранов потекло игристое вино 🔊 Воспроизвести Фото: pixabay



В погребе местного винного завода возникли проблемы, и игристое вино попало в акведук.



В итальянской деревне из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом пишет



Инцидент произошел в деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена. Местные жители сообщили, что из кранов в их домах начала течь пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом.



Оказалось, что в погребе винного завода из-за технической неисправности игристое вино Lambrusco Grasparossa попало в трубы акведука. В погребе местного винного завода возникли проблемы, и игристое вино попало в акведук.В итальянской деревне из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом пишет КОРРЕСПОНДЕНТ со ссылкой на издание Daily Star.Инцидент произошел в деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена. Местные жители сообщили, что из кранов в их домах начала течь пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом.Оказалось, что в погребе винного завода из-за технической неисправности игристое вино Lambrusco Grasparossa попало в трубы акведука.



And yesterday we really laughed. We all needed to laugh. A day to remember. Wine is always the answer#wine #castelvetrodimodena #castelvetro #grasparossa #cantinasettecani #lambrusco pic.twitter.com/nOFT3WmA2R — Giorgia Mezzacqui (@GMezzacqui) March 5, 2020 Местные власти выступили с заявлением, сообщив гражданам, что жидкость в кранах не угрожает их здоровью. Загрузка... korrespondent.net Категории: чп и криминал, технологии, в Европе, дом и быт Ключевые слова: канализация, Италия, вино, винзавод — статья прочитана 229 раз Комментарии