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В Италии из кранов потекло игристое вино

Фото: pixabay


В погребе местного винного завода возникли проблемы, и игристое вино попало в акведук.

В итальянской деревне из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом пишет КОРРЕСПОНДЕНТ со ссылкой на издание Daily Star.

Инцидент произошел в деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена. Местные жители сообщили, что из кранов в их домах начала течь пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом.

Оказалось, что в погребе винного завода из-за технической неисправности игристое вино Lambrusco Grasparossa попало в трубы акведука.
Местные власти выступили с заявлением, сообщив гражданам, что жидкость в кранах не угрожает их здоровью.

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korrespondent.net
Категории: чп и криминал, технологии, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: канализация, Италия, вино, винзавод
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добавлена сегодня, 6 марта, 17:19

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