Лица Ярмарки Казюкаса - 2020 🔊 Воспроизвести







Сегодня в Вильнюсе начала свою работу знаменитая Ярмарка Казюкаса, ведущая свою историю с 1604 года.



"Обзор", как всегда, отразит это прекрасное событие в своих фоторепортажах и видеосюжетах, но впервые главный акцент в такой деятельности нашего сайта будет сделан на некоторых конкретных участниках ярмарки.



Мы расскажем о народных мастерах, а у вас, уважаемые читатели, будет ещё возможность наведаться к ним и рассмотреть их работы вблизи, пощупать их своими руками.



Начинаем мы рассказы под рубрикой "Лица Ярмарки Казюкаса - 2020" с мастерицы Люции Павловской, которая отдаёт предпочтение двум главным своим направлениям - кукольному и сумкам. И куклы, и сумки, естественно, все являются авторскими работами.



- В нашей семье и в семьях наших родственников было много детей, поэтому всегда были востребованы игрушки, а среди нас, девочек, конечно же, куклы. Рождались новые детки, которым хотелось подарить что-то особенное, не из магазина, - рассказывает Люция. - Когда-то одежду шили моя бабушка и крёстная мама. Но вот куклами никто до меня в родне не занимался. "Обзор", как всегда, отразит это прекрасное событие в своих фоторепортажах и видеосюжетах, но впервые главный акцент в такой деятельности нашего сайта будет сделан на некоторых конкретных участниках ярмарки.Мы расскажем о народных мастерах, а у вас, уважаемые читатели, будет ещё возможность наведаться к ним и рассмотреть их работы вблизи, пощупать их своими руками.Начинаем мы рассказы под рубрикой "Лица Ярмарки Казюкаса - 2020" с мастерицы Люции Павловской, которая отдаёт предпочтение двум главным своим направлениям - кукольному и сумкам. И куклы, и сумки, естественно, все являются авторскими работами.- В нашей семье и в семьях наших родственников было много детей, поэтому всегда были востребованы игрушки, а среди нас, девочек, конечно же, куклы. Рождались новые детки, которым хотелось подарить что-то особенное, не из магазина, - рассказывает Люция. - Когда-то одежду шили моя бабушка и крёстная мама. Но вот куклами никто до меня в родне не занимался.



Наверное, если бы захотела сделать две одинаковых куклы, то это вряд ли бы получилось: они всякий раз - немножко другие.



Моя работа - это моё удовольствие, и мне приятно смотреть, как покупатели, выбирая какую-то куклу, уже радуются.



А сумки - это ещё одна моя попытка делать красивые вещи, которые кому-то поднимут настроение. Мне как-то говорили, что у меня такие же красивые сумки, как и те, с которыми выходили на люди в праздники чьи-то бабушки.



Но, как видите, я не только стараюсь сохранить красоту старины, но и украсить жизнь современных девочек, девушек и молодых женщин.



Почти все мои игрушки вдохновлены разработками норвежского дизайнера Тилды, но мне не интересно просто повторять чужое задумки, я потом развиваю идеи, делаю их по-своему.Наверное, если бы захотела сделать две одинаковых куклы, то это вряд ли бы получилось: они всякий раз - немножко другие.Моя работа - это моё удовольствие, и мне приятно смотреть, как покупатели, выбирая какую-то куклу, уже радуются.А сумки - это ещё одна моя попытка делать красивые вещи, которые кому-то поднимут настроение. Мне как-то говорили, что у меня такие же красивые сумки, как и те, с которыми выходили на люди в праздники чьи-то бабушки.Но, как видите, я не только стараюсь сохранить красоту старины, но и украсить жизнь современных девочек, девушек и молодых женщин. Инф. «Обзора» , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Люция Павловска, ярмарка Казюкаса География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 406 раз Комментарии