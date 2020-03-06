Госсекретарь США призывает Литву не ратифицировать договор ЕС и Кубы - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ BNS 🔊 Воспроизвести государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео



В пятницу государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал литовское правительство не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Кубой.



"Мы благодарны Литве за то, что она не ратифицировала соглашение, и просим и далее голосовать против него – это ваш символ поддержки людей Кубы", – говорится в письме М. Помпео, адресованном литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису.



В письме, копию которого получило агентство BNS, М. Помпео утверждает, что кубинский режим пользуется соглашением чтобы "оправдать свои диктаторские, репрессивные действия".



Правительство Литвы подтвердило, что такое письмо получено, однако не комментировало его содержание более подробно. В пятницу государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал литовское правительство не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Кубой."Мы благодарны Литве за то, что она не ратифицировала соглашение, и просим и далее голосовать против него – это ваш символ поддержки людей Кубы", – говорится в письме М. Помпео, адресованном литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису.В письме, копию которого получило агентство BNS, М. Помпео утверждает, что кубинский режим пользуется соглашением чтобы "оправдать свои диктаторские, репрессивные действия".Правительство Литвы подтвердило, что такое письмо получено, однако не комментировало его содержание более подробно. "Я могу подтвердить получение письма. Премьер еще не ознакомился с его содержанием", – сказал BNS в пятницу представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас.



BNS также не удалось получить комментарий посольства США в Вильнюсе.



Обвиняет в нарушениях



Литва является единственной из стран ЕС, не ратифицировавшей подписанное в 2016 году Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве.



В феврале этого года Комитет по иностранным делам сейма Литвы одобрил его ратификацию.



Однако М. Помпео отмечает, что отказываясь ратифицировать соглашение, Литва бы поддержала "надежду на свободу, демократию и большее уважение к правам человека на Кубе".



Он утверждает, что с ноября 2017 года, когда договор временно начали применять, политическое положение и ситуация с правами человека на Кубе драматически ухудшилась.



М. Помпео обратил внимание на то, что, согласно большинству подсчетов, на Кубе необоснованно в заключении находятся более 100 политических заключенных.



"В итоге, кубинское правительство далее финансирует и поддерживает губительную диктатуру Мадуро, безнадежно разрушившую экономики Венесуэлы, систему уголовного правосудия и общественный строй", – пишет М. Помпео.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявлял, что Литва, оказавшаяся последней из стран ЕС, не ратифицировавших этого соглашения, не является его энтузиастом, однако не должна блокировать документ в одиночку. Тогда министр также отметил, что диалог ЕС с Гаваной следует укрепить, чтобы ослабить влияние России и Китая в этом регионе.



Оппозиционные литовские консерваторы утверждают, что, ратифицировав соглашение, Литва предаст политических заключенных на Кубе, и своих сторонников в Конгрессе США. Категории: политика, в мире Ключевые слова: соглашение, ЕС, Куба, активисты, блокирование, Помпео География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии