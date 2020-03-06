Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Уровень безработицы в Литве в феврале повысился на 0,2 проц. пункта до 9,4%.



По данным Службы занятости, на 1 марта в стране было 161,6 тыс. безработных – это 9,4% всего населения страны трудоспособного возраста. По сравнению с 1 марта 2019 года уровень безработицы за год тоже вырос на 0,2 проц. пункта.



В инфосистеме службы в феврале зарегистрировано 28,8 тыс. предложений по трудоустройству – на 2,9 тыс. больше, чем в январе, и на 5,7 тыс. больше, чем в феврале 2019 года.



В Службу занятости в прошлом месяце обратилось 21,3 тыс. безработных – на 29,3% меньше, чем в январе, и на 13,2% больше, чем за такой же период прошлого года.



За месяц трудоустроено 21,4 тыс. человек – на 14% меньше, чем в январе, но на 5,1% больше, чем в феврале прошлого года. Уровень безработицы в Литве в феврале повысился на 0,2 проц. пункта до 9,4%.По данным Службы занятости, на 1 марта в стране было 161,6 тыс. безработных – это 9,4% всего населения страны трудоспособного возраста. По сравнению с 1 марта 2019 года уровень безработицы за год тоже вырос на 0,2 проц. пункта.В инфосистеме службы в феврале зарегистрировано 28,8 тыс. предложений по трудоустройству – на 2,9 тыс. больше, чем в январе, и на 5,7 тыс. больше, чем в феврале 2019 года.В Службу занятости в прошлом месяце обратилось 21,3 тыс. безработных – на 29,3% меньше, чем в январе, и на 13,2% больше, чем за такой же период прошлого года.За месяц трудоустроено 21,4 тыс. человек – на 14% меньше, чем в январе, но на 5,1% больше, чем в феврале прошлого года. * * *



Компания East West Agro (EWA), торгующая сельскохозяйственной техникой с осени прошлого года ищет стратегического инвестора в связи с падением продаж, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. В этом году компания откроет центр торговли и услуг на западе Литвы.



В своем финансовом отчете компания указывает, что в этом году хочет добиться оборота в 23,5 млн евро – это на 30%, чем в прошлом.



Минувший год EWA завершила с показателем доходов в 17,97 млн евро – на 34% меньше, чем в позапрошлом году, когда они достигали 27,05 млн евро. В 2018 году было заработано 930 тыс. евро прибыли, а в 2019 год компания завершила с убытками в 752 тыс. евро.



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С целью владеть сетью из 100 магазинов в Литве к 2023 году компания розничной торговли Rimi Lietuva пройдет этапы расширения супермаркетов всех форматов – в этом году будут открыты несколько магазинов нового самого малого формата, что позволит удвоить количество магазинов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Руководитель компании по управлению торговыми центрами Ирина Миклене в интервью изданию сказала, что в этом году в целом планируется открыть еще пять новых магазинов формата "express".



Один в начале марта был открыт на Каунасской автобусной станции, инвестиции в него составили 140 тыс. евро.



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Центр обучения пилотов BAA Training, принадлежащий литовской авиационной бизнес-группе Avia Solutions Group, контролируемой предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобретает девять симуляторов летной реальности за 90 млн долларов США (около 80,4 млн евро).



Симуляторы RealitySeven будут приобретены у американской компании L3Haris Technologies, сообщила Avia Solutions Group.



Как говорится в сообщении, BAA Training стал первым независимым учебным центром, который представил компании США такой крупный заказ. По словам руководителя BAA Training Эгле Вайткявичюте, тренажеры будут предназначены для обучения пилотов самолетов с узким фюзеляжем, поскольку на рынке быстро растет спрос на такие самолеты.



"Самолеты с узким фюзеляжем привлекательны для растущего авиабизнеса, поскольку они соответствуют потребностям бюджетных авиаперевозчиков по причине эффективности топливных затрат, более высокого максимального подъемного веса и не требуют большой инфраструктуры в аэропортах", – отметила Э. Вайткявичюте в пресс-релизе.



По сообщению Avia Solutions Group, приобретение тренажеров является одним из шагов в реализации планов расширения в Европе и Азии.



Осенью BAA Training открыла новый учебный центр во Вьетнаме, начала строительство такого центра в Китае, сейчас оборудует цент в испанской Барселоне.



Планируется, что новое оборудование будет получено в 2022 году, тогда у BAA Training будет девять тренажеров в Вильнюсе, четыре во Вьетнаме, шесть в Китае и семь в Барселоне. Ежегодно на них будут обучаться около 15 тыс. пилотов.



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Банк Литвы (БЛ, Центробанк) отозвал ограничения, введенные в отношении компании Secure Nordic Payments (бывшая MisterTango), которая оказывает услуги платежей и электронных денег, однако и далее будет пристально следить за ее деятельностью, сообщил БЛ.



В октябре прошлого года Центробанк наказал компанию штрафом в 245 тыс. евро за грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма, а также указал не предоставлять услуги платежей определенным группам клиентов.



"С учетом того, что учреждение прибегло к действиям и устранило большинство нарушений и недостатков, выявленных во время инспекции, а также активно устраняется оставшиеся недочеты, Служба надзора Банка Литвы решила отозвать ограничения", – говорится в сообщении БЛ.



Центробанк сообщал, что компания ненадлежащим образом проверяла личность клиентов, халатно оценивала их риски, информация о клиентах не была подробной, не обновлялась вовремя. Кроме того, учреждение не оценило риски деятельности, у компании не было внутренних процедур аудита.



Эта компания была в третий раз оштрафована за нарушения требований превенции отмывания денег и финансирования терроризма.



По данным Реестрового центра, акции Secure Nordic Payments принадлежат Аудрюсу Раманаускасу, компании Mitikai, находящейся в управлении члена правления Secure Nordic Payments Тадаса Кведараса, и компании Blue Ocean Invest. Акционеров последний BNS проверить не удалось.



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Начавший подготовку к первичному публичному предложению акций (англ. Initial public offering, IPO) госэнергохолдинг Ignitis grupe надеется мирным путём договориться с миноритарными акционерами его дочерних предприятий, делистинг акций которых планируется – они оспаривают в суде решения о снятии акций с Вильнюсской биржи Nasdaq.



"В настоящее время между миноритарными акционерами Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis grupe идёт процесс мирных переговоров. Пока они идут, подробно комментировать мы не можем, это конфиденциально. Однако о результатах переговоров мы обязательно сообщим", – указал BNS менеджер Ignitis grupe по связям с общественностью Артурас Кетлерюс.



Один из обратившихся с иском в суд миноритарных акционеров Видмантас Мартиконис подтвердил, что Ignitis grupe пытается вести переговоры о мировом соглашении, однако раскрыть другие детали он не может, потому что подписал соглашение о конфиденциальности.



"Переговоры идут, это свидетельствует об определённом цивилизованном отношении Ignitis grupe к поиску решений проблемы. С другой стороны, Ignitis grupe пытается вести переговоры с позиции сильной стороны, так что у нас имеет место своеобразная ситуация волка и ягнёнка", – сказал BNS В. Мартиконис.



Он сказал, что продолжает стоять на позиции, что в данном случае лучше всего было бы дать независимую оценку имуществу Ignitis grupe.



О намерениях снять с листинга ESO и Ignitis gamyba было сообщено в ноябре прошлого года. Ignitis grupe тогда утверждала, что делистинг является обязательным условием IPO всей группы, а если этого не сделать, то будет потеряно несколько сотен миллионов евро стоимости всей группы.



На декабрьских собраниях акционеров ESO и Ignitis gamyba делистинг компаний был одобрен. Эти решения оспаривают в суде миноритарные акционеры предприятий, которых не устраивает цена, за которую Ignitis grupe предлагает выкупить акции. Сейчас в споре суд применил временные меры защиты – процесс делистинга и ESO, и Ignitis gamyba.



Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии