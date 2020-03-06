Институт ЕС в Вильнюсе призывает привлекать женщин в решение проблем климата 🔊 Воспроизвести



Эксперты по равным возможностям полов утверждают, что женщины более сознательны в вопросах климатических изменений, поэтому их голос должен быть более заметным в принятии решений в этой сфере.



"Когда принимаются решения, в процессах мы редко видим женщин. Однако женщины не только составляют 50% населения, но и обладают иным, чем мужчины, экологическим следом", – заявила BNS директор действующего в Вильнюсе Европейского института равных возможностей полов (EIGE) Карлин Шил.



По данным EIGE, женщины чаще пользуются общественным транспортом и ходят пешком, склонны сортировать отходы. Между тем, мужественность часто связывается с деятельностью, загрязняющей окружающую среду.



"Было бы прекрасно, если бы женщин больше вовлекали в процессы принятия решений, именно потому, что наше потребление иное, чем у мужчин – об этом свидетельствуют наши исследования", – сказала глава EIGE. Эксперты по равным возможностям полов утверждают, что женщины более сознательны в вопросах климатических изменений, поэтому их голос должен быть более заметным в принятии решений в этой сфере."Когда принимаются решения, в процессах мы редко видим женщин. Однако женщины не только составляют 50% населения, но и обладают иным, чем мужчины, экологическим следом", – заявила BNS директор действующего в Вильнюсе Европейского института равных возможностей полов (EIGE) Карлин Шил.По данным EIGE, женщины чаще пользуются общественным транспортом и ходят пешком, склонны сортировать отходы. Между тем, мужественность часто связывается с деятельностью, загрязняющей окружающую среду."Было бы прекрасно, если бы женщин больше вовлекали в процессы принятия решений, именно потому, что наше потребление иное, чем у мужчин – об этом свидетельствуют наши исследования", – сказала глава EIGE. По ее словам, в поиске ответов на вопросы климатических изменений следует стараться вовлекать женщин-активисток, политиков, ученых.



"Тогда у нас будут более качественные дискуссии, ведь мужчины и женщины часто смотрят на вещи с разных перспектив. Это может привести и к разным последствиям",– отметила она.



В отчете EIGE о ситуации с равенством полов обращается внимание на то, что аспект равенства полов важен и в решении проблем климатических изменений, но в Евросоюзе этому не уделяется достаточного внимания.



"В сфере потребления есть практики, зависящие от пола, основанные на мужской или женской идентичности. Мужественность часть связывается с деятельностью с большими выбросами углекислого газа, в то время как женская чаще связывается с более заботливым, "зеленым" поведением", – говорится в отчете.



Одновременно отмечается, что сортирование отходов становится еще одной работой по дому, традиционно ложащейся на плечи женщин, поэтому стиль жизни без отходов повышает давление на женщин и закрепляет стереотип о том, что домашние дела – это женская сфера деятельности. BNS Категории: экономика, общество, в мире, здоровье Ключевые слова: климат, ЕС, женщины, стратегия, Грета Тунберг География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии