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Международная политика за 5 марта



Негостеприимная Европа, лобби Кремниевой долины, римские эпидемканикулы, мирный договор о войне и тепло-тепло-ещё-теплее

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Правозащитная группа Seebrücke Berlin провела митинг перед рабочей резиденцией Ангелы Меркель. На баннерах, которые принесли с собой участники акции, были изложены их требования к правительству открыть границы ЕС для беженцев, оказавшихся фактически в ловушке между турецкими пограничниками с одной стороны и жандармами Греции и Болгарии с другой.
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Лоббистская группа Марка Цукерберга FWD.us выступила с инициативой предоставлять грин-карты всем иностранцам, заканчивающим вузы США. Американские технологические компании нуждаются в максимально квалифицированных специалистах и хотят воспользоваться чужими мозгами — вот так, без обиняков, рисует свои интересы лобби Кремниевой долины.

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Коронавирус Covid-19 полностью перекроил распорядок жизни целой планеты. Помимо прямого ущерба здоровью населения многих стран, с огромным размахом вырисовываются коллатеральные риски. Отменяются значимые события, сворачиваются крупные производства, разоряются целые компании.

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Мир, подписанный между США и движением “Талибан” (организация, запрещённая в РФ), не продержался и суток. Уже на следующий день после того, как высокие договаривающиеся стороны на нейтральном поле в Дохе (Катар) ударили по рукам, условившись о выводе американских войск из Афганистана и начале переговоров талибов с правительством страны, исламисты ударили по афганским военным.
fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: мировые СМИ, новости
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добавлена сегодня, 6 марта, 09:44

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