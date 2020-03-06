Международная политика за 5 марта 🔊 Воспроизвести



Негостеприимная Европа, лобби Кремниевой долины, римские эпидемканикулы, мирный договор о войне и тепло-тепло-ещё-теплее



Подробнее на FITZROY



Правозащитная группа Seebrücke Berlin провела митинг перед рабочей резиденцией Ангелы Меркель. На баннерах, которые принесли с собой участники акции, были изложены их требования к правительству открыть границы ЕС для беженцев, оказавшихся фактически в ловушке между турецкими пограничниками с одной стороны и жандармами Греции и Болгарии с другой. Правозащитная группа Seebrücke Berlin провела митинг перед рабочей резиденцией Ангелы Меркель. На баннерах, которые принесли с собой участники акции, были изложены их требования к правительству открыть границы ЕС для беженцев, оказавшихся фактически в ловушке между турецкими пограничниками с одной стороны и жандармами Греции и Болгарии с другой. * * *



Лоббистская группа Марка Цукерберга FWD.us выступила с инициативой предоставлять грин-карты всем иностранцам, заканчивающим вузы США. Американские технологические компании нуждаются в максимально квалифицированных специалистах и хотят воспользоваться чужими мозгами — вот так, без обиняков, рисует свои интересы лобби Кремниевой долины.



* * *



Коронавирус Covid-19 полностью перекроил распорядок жизни целой планеты. Помимо прямого ущерба здоровью населения многих стран, с огромным размахом вырисовываются коллатеральные риски. Отменяются значимые события, сворачиваются крупные производства, разоряются целые компании.



* * *



Мир, подписанный между США и движением “Талибан” (организация, запрещённая в РФ), не продержался и суток. Уже на следующий день после того, как высокие договаривающиеся стороны на нейтральном поле в Дохе (Катар) ударили по рукам, условившись о выводе американских войск из Афганистана и начале переговоров талибов с правительством страны, исламисты ударили по афганским военным. fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: мировые СМИ, новости — статья прочитана 181 раз Комментарии