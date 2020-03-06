Загрузка... Внимание! Мошенники стали пользоваться паникой из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © CC0 / Picjumbo



В частности, злоумышленники предлагают протестировать "противовирусные препараты" и продезинфицировать квартиру. Полиция Вильнюса предупредила, что мошенники стали использовать в своих целях коронавирус, пишет



На прошлой неделе полиция зарегистрировала 21 уголовное преступление в Вильнюсском районе. Полицейские отмечают, что мошенники стали все чаще использовать в своих целях социальное волнение, возникшее из-за угрозы распространения коронавируса.



Злоумышленники рассылают электронные письма с информацией про новое заболевание. В них содержатся ссылки, по которым нужно указать персональные данные или совершить банковскую операцию. В частности, злоумышленники предлагают протестировать "противовирусные препараты" и продезинфицировать квартиру. Полиция Вильнюса предупредила, что мошенники стали использовать в своих целях коронавирус, пишет Sputnik Литва со ссылкой на портал ZW.lt.На прошлой неделе полиция зарегистрировала 21 уголовное преступление в Вильнюсском районе. Полицейские отмечают, что мошенники стали все чаще использовать в своих целях социальное волнение, возникшее из-за угрозы распространения коронавируса.Злоумышленники рассылают электронные письма с информацией про новое заболевание. В них содержатся ссылки, по которым нужно указать персональные данные или совершить банковскую операцию. Полиция напоминает, что граждане не должны проходить по подозрительным ссылкам и нажимать на странные вложения. Кроме того, на неизвестных страницах нельзя предоставлять личные данные.



Также полиция напоминает, что не стоит покупать неизвестные лекарства и химические вещества, которые якобы борются с коронавирусом. Мошенники также предлагают протестировать различные противовирусные препараты и вымогают деньги таким образом.



В полиции также рассказали, что мошенники все чаще заявляют, что являются врачами, работниками медицинского центра и другими должностными лицами. Они предлагают дезинфицировать квартиру или просто проверить комнаты на наличие вируса.



В Литве первый случай коронавируса был зафиксирован в конце февраля. Заразившейся оказалась жительница Шяуляя, которая не так давно вернулась из Вероны. Новых случаев пока зафиксировано не было.



Правительство объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Режим ЧС позволит использовать для профилактических мер средства государственного резерва.



Новый коронавирус



В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.



Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались более трех тысяч, выздоровели около 52 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 76 странах, по последним данным ВОЗ, число зараженных превысило 12,5 тысячи, скончались более 200 человек. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, мошенники, Аферисты, пандемия География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии