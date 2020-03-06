Новых случаев коронавируса в Литве не выявлено, под наблюдение более 5 тыс.человек 🔊 Воспроизвести



По данным на утро пятницы, в Литве не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).



В четверг были проведены анализы восьми мазков, в пятницу ожидаются результаты четырех других проб.



В целом в стране были проведены 239 анализов по подозрениям на коронавирус.



По данным Национального центра общественного здоровья, в Литве идет наблюдение за здоровьем 5175 человек, которые путешествовали по территориям, где имеются вспышки коронавируса.



До сих пор единственным подтвержденным случаем коронавируса в Литве была жительница Шяуляй, вернувшаяся из Италии в минувшую пятницу. По данным на утро пятницы, в Литве не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).В четверг были проведены анализы восьми мазков, в пятницу ожидаются результаты четырех других проб.В целом в стране были проведены 239 анализов по подозрениям на коронавирус.По данным Национального центра общественного здоровья, в Литве идет наблюдение за здоровьем 5175 человек, которые путешествовали по территориям, где имеются вспышки коронавируса.До сих пор единственным подтвержденным случаем коронавируса в Литве была жительница Шяуляй, вернувшаяся из Италии в минувшую пятницу. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии