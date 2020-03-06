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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Новых случаев коронавируса в Литве не выявлено, под наблюдение более 5 тыс.человек
По данным на утро пятницы, в Литве не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
В четверг были проведены анализы восьми мазков, в пятницу ожидаются результаты четырех других проб.
В целом в стране были проведены 239 анализов по подозрениям на коронавирус.
По данным Национального центра общественного здоровья, в Литве идет наблюдение за здоровьем 5175 человек, которые путешествовали по территориям, где имеются вспышки коронавируса.
До сих пор единственным подтвержденным случаем коронавируса в Литве была жительница Шяуляй, вернувшаяся из Италии в минувшую пятницу.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, распространение, коронавирус
География: Литва
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