В Литву залетел вертолет из черного списка ЕС 🔊 Воспроизвести



Вертолет, который в субботу совершил вынужденную посадку в Вильнюсе по причине нехватки топлива, не обладал правом полетов в воздушном пространстве Евросоюза, поскольку внесен в администрируемый Евроконтролем "черный список", сообщила литовская авиадиспетчерская компания Oro Navigacija.



"Во время полета из Евроконтроля была получена информация о том, что у этого борта нет права приземляться в ЕС. Между тем, он уже летел в литовском воздушном пространстве. Литовский центр управления полетами дал инструкцию вернуться на место взлета, однако для этого у борта не было достаточно топлива. Из соображений безопасности вертолету предоставил возможность приземлиться в Вильнюсском аэропорту", – сказала BNS менеджер по коммуникации отдела стратегического развития и международных программ Oro navigacija Юлия Чижене. Вертолет, который в субботу совершил вынужденную посадку в Вильнюсе по причине нехватки топлива, не обладал правом полетов в воздушном пространстве Евросоюза, поскольку внесен в администрируемый Евроконтролем "черный список", сообщила литовская авиадиспетчерская компания Oro Navigacija."Во время полета из Евроконтроля была получена информация о том, что у этого борта нет права приземляться в ЕС. Между тем, он уже летел в литовском воздушном пространстве. Литовский центр управления полетами дал инструкцию вернуться на место взлета, однако для этого у борта не было достаточно топлива. Из соображений безопасности вертолету предоставил возможность приземлиться в Вильнюсском аэропорту", – сказала BNS менеджер по коммуникации отдела стратегического развития и международных программ Oro navigacija Юлия Чижене. "Евроконтроль администрирует так называемый "черный список" и стремится к тому, чтобы борты из него не летали в воздушном пространстве ЕС", – добавила она.



Приземлившийся в Вильнюсе вертолет "Ми-8" принадлежит зарегистрированной в Молдавии компании грузовых авиаперевозок Valan International Cargo Charter.



Полеты воздушных судов этой компании в пространстве ЕС в апреле прошлого года запретила Еврокомиссия. Такое решение было принято после того, как Молдавская администрация гражданской авиации "не смогла реализовать применяемые международные стандарты безопасности и обеспечить их выполнение".



Запрет применяется и в отношении части других авиаперевозчиков, у которых есть разрешения, выданные в Молдавии.



По данным Oro navigacija, вертолет, приземлившийся в Вильнюсе, летел из Санкт-Петербурга в Вильнюс. О то, что он внесен в "черный список" стало известно лишь после того, как в Латвийском воздушном пространстве он сменил правила полета – с визуальных на инструментальные.



"Полеты могут осуществляться по двум типам правил: визуальным и инструментальным. В первом случае летный план не предоставляется Евроконтролю, он лишь распространяется по планируемому маршруту. В случае инструментального полета план предоставляется Евроконтролю", – сказала Ю. Чижене.



"Только со сменой правил на инструментальные, мы узнали о запрете от латвийского центра летного управления, которому, в свою очередь Евроконтроль передал информацию о принадлежности к "черному списку", – пояснила она.



Почему вертолет изменил правила полета, Oro navigacija не знает.



Глава агентства транспортной компетенции Департамента гражданской авиации Альвидас Шумскас сказал, что, если бы воздушное судно не изменило правила полета, о запрете на его полеты в воздушном пространстве ЕС не узнали бы.



"Рискну утверждать, что не было бы известно. В системе слежения есть пробелы. (...) Это был исключительный случай, который явно следует обдумать. Это не проблема одной лишь Литвы, поскольку вертолет успешно пролетел и в воздушном пространстве Эстонии – летел и пролетел без какой-либо реакции. Это же он сделал и в латвийском воздушном пространстве", – сказал А. Шумскас.



Министерство транспорта и связи утверждает, что выдвинет как Еврокомиссии, так и Евроконтролю предложения по надлежащей проверке "всех полетов – и по визуальным, и по инструментальным правилам".



"Основной вопрос в этой ситуации, как такой борт попал в воздушное пространство Эстонии из России и затем через Латвию в Литву", – сказал BNS вице-министр транспорта Владислав Кондратович.



"Министерство транспорта уже информировало Евроконтроль о потребности совершенствования обмена информацией, которое бы помогло избегать подобных ситуаций. Также в ближайшее время министерство продолжит дискуссии с Евроконтролем и с Еврокомиссией чтобы найти решения для совершенствования систем и процедур, информирующих о том, что воздушное пространство ЕС попадают воздушные суда компаний, находящихся в "черном списке", – сказал он.



В вертолете, который из-за нехватки топлива сел в Вильнюсе, находились шесть граждан Молдавии. После пограничной проверки им разрешили остаться в Литве, поскольку в отношении граждан этой страны действует безвизовый режим, прочих нарушений не было выявлено.



В понедельник вертолет вылетел из Вильнюса в Кишинев. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, ЕС, Молдова, вертолет География: Литва — статья прочитана 225 раз Комментарии